«Ман Сити» предложил 90 млн евро и бонусы за Гвардиола. Он опередит Магуайра и станет самым дорогим защитником мира, если «Лейпциг» согласится
«Манчестер Сити» сделал предложение о трансфере защитника «РБ Лейпциг» Йошко Гвардиола.
По данным Sky Sport Deutschland, руководители клубов несколько дней ведут переговоры о сумме трансфера.
Теперь «Манчестер Сити» сделал улучшенное предложение по защитнику – за него готовы заплатить 90 млн евро и бонусы.
Если «РБ Лейпциг» примет это предложение, Гвардиол станет самым дорогим защитником мира. На данный момент им является Харри Магуайр, за которого «Манчестер Юнайтед» заплатил 87 млн евро «Лестеру» в 2019 году.
Ранее стало известно, что «Манчестер Сити» согласовал условия личного контракта с Гвардиолом. «РБ Лейпциг» хочет получить за Йошко не менее 100 млн евро.
В минувшем сезоне хорват провел 41 матч за «РБ Лейпциг» во всех турнирах. Полную статистику 21-летнего центрального защитника можно изучить здесь.
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