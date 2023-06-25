«Манчестер Сити» сделал предложение о трансфере защитника «РБ Лейпциг» Йошко Гвардиола.

По данным Sky Sport Deutschland, руководители клубов несколько дней ведут переговоры о сумме трансфера.

Теперь « » сделал улучшенное предложение по защитнику – за него готовы заплатить 90 млн евро и бонусы.

Если «РБ Лейпциг» примет это предложение, станет самым дорогим защитником мира. На данный момент им является , за которого « » заплатил 87 млн евро « » в 2019 году.

Ранее стало известно, что «Манчестер Сити» согласовал условия личного контракта с Гвардиолом. «РБ Лейпциг» хочет получить за Йошко не менее 100 млн евро.

В минувшем сезоне хорват провел 41 матч за «РБ Лейпциг» во всех турнирах. Полную статистику 21-летнего центрального защитника можно изучить здесь.