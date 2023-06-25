«Ман Сити» предложил 90 млн евро и бонусы за Гвардиола. Он опередит Магуайра и станет самым дорогим защитником мира, если «Лейпциг» согласится

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Лестер Харри Магуайр РБ Лейпциг Йошко Гвардиол деньги Футбол

«Манчестер Сити» сделал предложение о трансфере защитника «РБ Лейпциг» Йошко Гвардиола.

По данным Sky Sport Deutschland, руководители клубов несколько дней ведут переговоры о сумме трансфера.

Теперь «Манчестер Сити» сделал улучшенное предложение по защитнику – за него готовы заплатить 90 млн евро и бонусы.

Если «РБ Лейпциг» примет это предложение, Гвардиол станет самым дорогим защитником мира. На данный момент им является Харри Магуайр, за которого «Манчестер Юнайтед» заплатил 87 млн евро «Лестеру» в 2019 году.

Ранее стало известно, что «Манчестер Сити» согласовал условия личного контракта с Гвардиолом. «РБ Лейпциг» хочет получить за Йошко не менее 100 млн евро.

В минувшем сезоне хорват провел 41 матч за «РБ Лейпциг» во всех турнирах. Полную статистику 21-летнего центрального защитника можно изучить здесь.

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44 комментария

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David Aprasidze
Опять Пеп своими скромными трансферами обновляет сильно постаревший за две недели состав
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Спартак Уокер
Магуайр самый бесполезный защитник мира
+42
-6
+36
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QWertY
Тогда давление на Магу спадет и Харри будет разрывать все и вся. А потом я проснулся
+28
-1
+27
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ман сити фейк
Ответ Спартак Уокер
Магуайр самый бесполезный защитник мира
Первые годы при Сульшере играл нормально
+22
-5
+17
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Данил Луговский
Ответ Подкат Пенальтьевич
Опередит Магваера по привозам
МС опять опередит мешок из пригорода Манчестера
+22
-13
+9
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Nogoi89
Месси же сделал скидку 50%
+9
-2
+7
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Алекс Ну
Ответ Спартак Уокер
Магуайр самый бесполезный защитник мира
Это очень мягко сказано. Он не ноль, он минус один. Лучше играть вдесятером, чем с ним в основе.
+8
-3
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werley
Ответ ман сити фейк
Первые годы при Сульшере играл нормально
Он и сейчас играет нормально в сборной. В той системе, в которой ему комфортно.
+3
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Газонокосильщик Хави
Ответ Go-go-love
Про Гвардиола Гвардиолы уже шутили? Я опоздал?
Еще год назад писали, что его нужно брать в ман сити)))
+3
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Давай Так
Нормально Пепка сына тащит в команду.
+5
-2
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Подкат Пенальтьевич
Опередит Магваера по привозам
+7
-5
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Go-go-love
Про Гвардиола Гвардиолы уже шутили? Я опоздал?
+2
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Vladimir Zinkov
Ответ Роман
Ты не понимаешь, это возвращение блудного сына из плена.
Нет, Пеп просто купил самый дорогой холодильник, причем именной.
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rcdgkwhyxj
Я думал Месси урезал цену его , лямов на 50
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Steppenwolf
Возьмут из мешка столько, сколько надо, всё ,как всегда, пройдёт быстро и без осложнений. )
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Макс Y-O-Y
Ответ brig_Mercury
Не понимаю этот трансфер и за такие деньги. На ЧМ не был самым стабильным, был наблюдателем 7 пробоин в гостях от МС и Холланда. Может быть он в чемпионате феерил?
На ЧМ он был одним из лучших ЦЗ. Если скажете про Месси, то это было в конце матча когда один двигал вперед мяч стараясь найти партнеров, а второй смотрел матч первые 60 минут
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CoTTo
У Сити защитиков в центре хватает, Аканджи Диас Ляпорт,зачем он? плюс Аке может играть, Стоунс
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SaNeK86rus
Классика жанра
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Акира_1
Должен доказать теорему, что чем больше стоит защитник, тем сильнее он будет косячить. 😁
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kiraly
Этот коллаб должен был случиться
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eftomolgy
"Он опередит Магуайра " - возможно и на поле тоже
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Даниил Гутин
Ответ rcdgkwhyxj
Я думал Месси урезал цену его , лямов на 50
Месси это Месси, вот если б Заболотный его обвёл так, тогда да
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Алексей Ларёв
Ответ Спартак Уокер
Магуайр самый бесполезный защитник мира
А сборная англии так не считает,там он неплох,вам бы не только клубный футбол посмотреть .
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Sergeev55
Защитник с потенциалом на будущее!!!
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Дмитрий Воронцов
Ответ Someone from Internet
МЮ опять опередит мешок из пригорода Манчестера
Юнайтед оф Манчестер - не мешок, а клуб фанатов МЮ, и они не играют в АПЛ. Кого еще МЮ сможет опередить? Фанаты МЮ такие смешные)) Потратили за 15 лет в сумме больше чем Сити на покупки типа Погба, типа Магуайера, а мешком Сити называют)
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