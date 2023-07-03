Переговоры «Сити» по трансферу Гвардиола из «Лейпцига» продвинулись, но официального предложения пока не было

«Манчестер Сити» ведет переговоры о подписании Йошко Гвардиола.

По данным Sky Sports, клуб из еще не направлял «Лейпцигу» официальное предложение о трансфере хорватского защитника, хотя общение находится в продвинутой фазе.

Ранее спортивный директор « » Макс Эберль заявил, что подал запрос о переходе в « ». Сообщалось, что «Лейпциг» хочет получить за хорвата не менее 100 млн евро.

С подробной статистикой 21-летнего защитника можно ознакомиться здесь.