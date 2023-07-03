Переговоры «Сити» по трансферу Гвардиола из «Лейпцига» продвинулись, но официального предложения пока не было

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы РБ Лейпциг Йошко Гвардиол Футбол

«Манчестер Сити» ведет переговоры о подписании Йошко Гвардиола.

По данным Sky Sports, клуб из АПЛ еще не направлял «Лейпцигу» официальное предложение о трансфере хорватского защитника, хотя общение находится в продвинутой фазе.

Ранее спортивный директор «РБ Лейпциг» Макс Эберль заявил, что Гвардиол подал запрос о переходе в «Манчестер Сити». Сообщалось, что «Лейпциг» хочет получить за хорвата не менее 100 млн евро.

С подробной статистикой 21-летнего защитника можно ознакомиться здесь.

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4 комментария

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Gündoğan
Ответ Акира_1
А какие у Сити переговоры? Откинули сотку - и дело с концом.
Ага согласен. Вэст Хэм с Райсом не дадут обмануть
+3
-1
+2
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wjvxpb5q6f
Ответ Акира_1
А какие у Сити переговоры? Откинули сотку - и дело с концом.
В последние годы у Сити очень рациональный менеджмент. Только за Грилиша переплатили, да и то можно поспорить после этого сезона.
А так супер, еще и продают отлично.
+1
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+1
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don don
Ответ Акира_1
А какие у Сити переговоры? Откинули сотку - и дело с концом.
Болельщик челси лучше бы молчал про трансферы других клубов🤡🤡🤡
0
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