Переговоры «Сити» по трансферу Гвардиола из «Лейпцига» продвинулись, но официального предложения пока не было
«Манчестер Сити» ведет переговоры о подписании Йошко Гвардиола.
По данным Sky Sports, клуб из АПЛ еще не направлял «Лейпцигу» официальное предложение о трансфере хорватского защитника, хотя общение находится в продвинутой фазе.
Ранее спортивный директор «РБ Лейпциг» Макс Эберль заявил, что Гвардиол подал запрос о переходе в «Манчестер Сити». Сообщалось, что «Лейпциг» хочет получить за хорвата не менее 100 млн евро.
С подробной статистикой 21-летнего защитника можно ознакомиться здесь.
А так супер, еще и продают отлично.