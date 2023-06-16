Леон Горетцка: «Тер Стеген сказал, что в «Барсе» очень рады титулу «Баварии» – мы не попадем в одну группу в ЛЧ»

Теги Бавария бундеслига Германия Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Марк-Андре тер Стеген Леон Горетцка ахахаха Футбол

В «Барселоне» обрадовались, что не сыграют с «Баварией» на групповом этапе Лиги чемпионов.

Об этом рассказал хавбек мюнхенцев Леон Горетцка, говоря о возможности сменить клуб.

«У меня нет других планов, кроме как остаться в «Баварии»! У нас большие цели на следующий год.

Мы уже шутили об этом с тер Стегеном. Он сказал мне, что в «Барселоне» очень рады, что мы все-таки выиграли чемпионат Германии – мы не попадем в одну группу в Лиге чемпионов на жеребьевке.

То, что мы снова стали чемпионами, не меняет того факта, что в следующем сезоне мы хотим побеждать во всех соревнованиях», – сказал немецкий футболист.

«Барселона» и «Бавария» стали чемпионами своих стран и окажутся в первой корзине при жеребьевке следующего розыгрыша Лиги чемпионов. Таким образом, они не смогут попасть в одну группу.

Каталонцы и мюнхенцы оказывались в одной группе ЛЧ в двух предыдущих сезонах. «Бавария» выиграла все 4 матча с общим счетом 11:0, трижды разгромив «блауграну» 3:0.

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48 комментариев

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dr. cage
А комменты каталонского глорья по прошлой осени почитать - 179 минут возили Баварию..
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JENNINGS
Ответ dr. cage
А комменты каталонского глорья по прошлой осени почитать - 179 минут возили Баварию..
Почитать их комментарии после жеребьёвки группового этапа - они расценивали в соперниках только «Баварию» и прикидывали, с кем будут играть в полуфинале и финале )) Один «гений» даже финал «Барселона» - «ПСЖ» предсказал )))
+41
-9
+32
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TAGAY
даже если без шуток то и так понятно что у Марка проблемы с менталкой, очень не уверен в себе в топ матчах. Барса в топ матчах выигрывает когда вся команда хороша и лучше соперника играют.. Реал тот же, играя слабее соперника умудряются выиграть топ матчи раз за разом, а Куртуа/Навас вытаскивают мертвейшие мячи и выдерживает любое давление,a у Барсы таких матчей за все время как Марк тут ,было 1-2. так что шутка шуткой но с долей правды, Марк топовый кипер, еще бы спокойствие в топ матчах и был бы лучшим но что есть то есть
+12
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+12
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HI MARS
Самый легкий соперник из первой корзины.Все будут хотеть барселонку)
+23
-13
+10
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DolJun
8-2 конечно на века, вероломно тогда бавария поступила с барсой: и историческое поражение нанесла, и оформила коута как самый провальный трансфер в истории футбола)
+19
-13
+6
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Алексей Ненахов
Ответ JENNINGS
Почитать их комментарии после жеребьёвки группового этапа - они расценивали в соперниках только «Баварию» и прикидывали, с кем будут играть в полуфинале и финале )) Один «гений» даже финал «Барселона» - «ПСЖ» предсказал )))
Ну теперь можно мазаться , что они были в группе с финалистом Лч
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заратустра-будрайтис
Ответ dr. cage
А комменты каталонского глорья по прошлой осени почитать - 179 минут возили Баварию..
Конечно возили, в качестве рикши возили
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Adil N.
Ответ Axmat Cecenov
Попадёте на Реал и всё.
Сейчас уже есть ВАР
+6
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Adil N.
Ответ FINT\REDONDO
Да Реал как бы уже выиграл этот турнир с ВАРом.)
А они в тот год играли с Баварией? )
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фан Барсы
Ответ Влад Ким
Сити уже как минимум 2й год лучшая команда! Где-то не повезло в прошлом. Но по игре им давно уже равных нет. На дистанции они АПЛ рвут и разрывают. А в ПО ЛЧ бывало что просто не везло в отдельных матчах
Согласен с вашим мнением. В прошлом году против Реала создали столько моментов, Куртуа тащил как в не себе
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Yoursistersboyfriend
Справедливо. Там уже на измене все сидят, думаю еще одного ежегодного унижения рычаг уже не переживет
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Yoursistersboyfriend
Ахахахаахахах
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фан Барсы
Ответ Влад Ким
Интересно, а сама Бавария рада что с Сити они тоже играть в группе не будут
Сейчас все будут рады не играть с Сити. Сити сейчас лучшая команда в мире на данный момент
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Иван Баланар
Ответ DolJun
8-2 конечно на века, вероломно тогда бавария поступила с барсой: и историческое поражение нанесла, и оформила коута как самый провальный трансфер в истории футбола)
Это объективно и безальтернативно самое унизительное поражение в европейском клубном футболе. Единственное, что немного огорчает - это то, что Лео попал под раздачу. Всех остальных не жалко🤣🤣
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фан Барсы
Ответ Сикарио
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А ты не знаешь что эффект спиртного со временем проходит или ты думаешь раз выпил и всю свою жизнь ты пьяный ?
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a2wai
Так опозориться в ЛЧ можно и без Баварии в группе. Было бы желание.
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Сикарио
Ответ фан Барсы
Сейчас все будут рады не играть с Сити. Сити сейчас лучшая команда в мире на данный момент
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Real_v_dushe
Ответ василий иванов
Реал за текущий год проиграл 2 раза Барсе. А твои сообщения говорят, что у тебя Реал не в душе, а вместо мозгов.
Во-первых, с испанскими командами бчк играть не будет на групповом этапе ЛЧ, во-вторых, не факт, что бчк вообще будет играть в ЛЧ в следующем сезоне, в-третьих, какое отношение внутренние испанские соревнования имеют к еврокубкам? Вообщем всё как обычно у вашей секты, смотрите, чтобы игра в ЛЕ не стала для вас праздником по итогу. Чупарьте на ущербную логику вашего вратаря, позорники.
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kaka10
Ответ HI MARS
Самый легкий соперник из первой корзины.Все будут хотеть барселонку)
а потом в 1/16 ЛЕ будут также Барселону хотеть)
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Оригинальный Ник
Ответ HI MARS
Самый легкий соперник из первой корзины.Все будут хотеть барселонку)
Игроки Барселоны тяжело переживают отстранение российских клубов от еврокубков, ведь теперь им надолго нести тяжёлое бремя лигочемпионского посмешища
+6
-6
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Сикарио
Ответ DolJun
автобусник чави вряд ли планирует выйти из группы)
ну он молится, чтобы попалась Виктория Плзень - единственный клуб, который он умудрился обыграть в ЛЧ))
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DolJun
Ответ Сикарио
Ничего, всегда есть шанс встретиться в 1/8 )))
автобусник чави вряд ли планирует выйти из группы)
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HI MARS
Ахах.Вот же троль)
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nurikkkk
Ответ фан Барсы
Сейчас все будут рады не играть с Сити. Сити сейчас лучшая команда в мире на данный момент
Сейчас Сити не с кем играть уже не надо....
А какой Сити будет в следующем сезоне, никто не знает...вполне возможно, что команда будет лакомым кусочком для других...так же как например Ливерпуль был в этом сезоне.
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Влад Ким
Ответ DimaBayern
Нет, Баварии без разницы с кем играть.
это ты так себя успокаиваешь? лично я видел как им было все равно в игре с сити. как у упомекано колени тряслись при виде любого игрока сити. влажные фантазии такими и останутся! но факт в том, что они реально обкака сделали)))
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