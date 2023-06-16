Леон Горетцка: «Тер Стеген сказал, что в «Барсе» очень рады титулу «Баварии» – мы не попадем в одну группу в ЛЧ»

В «Барселоне» обрадовались, что не сыграют с «Баварией» на групповом этапе Лиги чемпионов.

Об этом рассказал хавбек мюнхенцев , говоря о возможности сменить клуб.

«У меня нет других планов, кроме как остаться в «Баварии»! У нас большие цели на следующий год.

Мы уже шутили об этом с . Он сказал мне, что в «Барселоне» очень рады, что мы все-таки выиграли чемпионат Германии – мы не попадем в одну группу в на жеребьевке.

То, что мы снова стали чемпионами, не меняет того факта, что в следующем сезоне мы хотим побеждать во всех соревнованиях», – сказал немецкий футболист.

« » и « » стали чемпионами своих стран и окажутся в первой корзине при жеребьевке следующего розыгрыша Лиги чемпионов. Таким образом, они не смогут попасть в одну группу.

Каталонцы и мюнхенцы оказывались в одной группе ЛЧ в двух предыдущих сезонах. «Бавария» выиграла все 4 матча с общим счетом 11:0, трижды разгромив «блауграну» 3:0.