Леон Горетцка: «Бавария» доминирует в этой ЛЧ. Мы очень уверенно вышли из группы смерти, хотя были непростые моменты – как с «Барселоной»

Леон Горетцка считает преимущество «Баварии» над соперниками в Лиге чемпионов подавляющим.

«Бавария» в этом сезоне доминирует, если судить по результатам. Думаю, у многих в Германии перехватило дыхание, когда они увидели нашу группу. Ее называли группой смерти: « », « », «Бавария».

Было понятно, что один из этих топ-клубов будет вынужден покинуть турнир уже на групповом этапе, но мы были уверены, что точно избежим этой участи. И мы с таким настроем проводили свои матчи. В итоге мы очень уверенно преодолели эту стадию.

В матчах были некоторые непростые моменты, как в первом тайме с «Барселоной», когда, надо признать, нам повезло не пропустить. Если бы мы проиграли, ситуация сильно изменилась бы. Однако очевидно, что в матчах с такими соперниками невозможно контролировать игру все 90 минут, так что можно порадоваться тому, как мы выступили», – заявил хавбек.

«Манчестер Сити» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 22:00