Леон Горетцка: «Бавария» доминирует в этой ЛЧ. Мы очень уверенно вышли из группы смерти, хотя были непростые моменты – как с «Барселоной»

Теги Бавария Интер бундеслига Германия Барселона серия А Италия Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Леон Горетцка Футбол

Леон Горетцка считает преимущество «Баварии» над соперниками в Лиге чемпионов подавляющим.

«Бавария» в этом сезоне доминирует, если судить по результатам. Думаю, у многих в Германии перехватило дыхание, когда они увидели нашу группу. Ее называли группой смерти: «Интер», «Барселона», «Бавария».

Было понятно, что один из этих топ-клубов будет вынужден покинуть турнир уже на групповом этапе, но мы были уверены, что точно избежим этой участи. И мы с таким настроем проводили свои матчи. В итоге мы очень уверенно преодолели эту стадию.

В матчах были некоторые непростые моменты, как в первом тайме с «Барселоной», когда, надо признать, нам повезло не пропустить. Если бы мы проиграли, ситуация сильно изменилась бы. Однако очевидно, что в матчах с такими соперниками невозможно контролировать игру все 90 минут, так что можно порадоваться тому, как мы выступили», – заявил хавбек.

«Манчестер Сити» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

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18 комментариев

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AnMe
Вау, прошли кризисные ПСЖ и Барсу. Все впереди, расслабляться слишком рано. Сегодняшний матч как раз уровень покажет. Хотя Сити тоже чудит очень часто. Пока ничего не понятно, чтобы гадать результат.
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Bob Ganiev
Ответ Tristan...
Из первой игры с Барсой можно ещё вспомнить не поставленную пенку на Дембеле, которую судья на ВАР Ван Букел (или как его там) не увидел. Кстати, он же не увидел пенку в первой игре с Интером за руку Дюмфриса. Очевидные моменты, повлиявшие на результаты матчей, и, возможно, на положение команд в группе.
топят
0
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Raul14
лысый шарлатан больше никогда не выиграет ЛЧ))
+1
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Raul14
Ответ Кулёс
У них трансферы только по футболистам) У кого-то 13 лчшек, и чакыры, оливеры, клаттенбурги) Куда им до этого судейского гранда)
Вот это ты кулес! Эвребе заплакал))
+1
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ZenitTop
Знаете чей я болельщик в этом матче? Болельщик красивой и интересной игры
0
-1
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Francesc Fàbregas
3-0
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Эмырхан Амиров
Вот и топ матч жду прекрасной игры от Ман Сити и Баварии
+1
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Кулёс
Ответ Dmitriy Vin
Пусть Бавария сначала пройдет истинных претендентов на кубок, а не просто сильные команды. Каждый год Бавария фаворит. Но что-то я не вижу у Баварии 10 кубков ЛЧ)))
У них трансферы только по футболистам)
У кого-то 13 лчшек, и чакыры, оливеры, клаттенбурги) Куда им до этого судейского гранда)
+7
-3
+4
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Dmitriy Vin
Пусть Бавария сначала пройдет истинных претендентов на кубок, а не просто сильные команды. Каждый год Бавария фаворит. Но что-то я не вижу у Баварии 10 кубков ЛЧ)))
0
-6
-6
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Tristan...
Из первой игры с Барсой можно ещё вспомнить не поставленную пенку на Дембеле, которую судья на ВАР Ван Букел (или как его там) не увидел. Кстати, он же не увидел пенку в первой игре с Интером за руку Дюмфриса. Очевидные моменты, повлиявшие на результаты матчей, и, возможно, на положение команд в группе.
+31
-4
+27
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Sevuska
Ну , Барселона не показатель- они в последние годы удобный соперник в ЛЧ .
+18
-7
+11
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Kuryanin
Пеп вас отдоминирует сегодня.
+9
-7
+2
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леннорыч-абрамович
Из такой группы вышла Бенфика, а доминирует - Арсенал. Горетцка все перепутал.
0
-2
-2
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Пенс
Ответ А. Мостовой
не удивлен, Бавария - исторические хозяева четвертого клуба каталонии (после Эспаньола, дубля Эспаньола и жироны)
Айнтрахт то не забывай.
0
-4
-4
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SaH4r.
доминирует только Артета, а вы побеждаете
+25
-1
+24
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Falsegoalkeeper
Ответ А. Мостовой
не удивлен, Бавария - исторические хозяева четвертого клуба каталонии (после Эспаньола, дубля Эспаньола и жироны)
Как бы Реал не упустил Атлетико в Лиге и не стал вторым клубом Мадрида
+5
-3
+2
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ChefJhonnyMorgan
Да всем изначально понятно было, что Бавария на изи из этой группы выйдет, вот если Сити пройдёте и Реал условный, тогда можно о доминации говорить
+4
0
+4
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А. Мостовой
не удивлен, Бавария - исторические хозяева четвертого клуба каталонии (после Эспаньола, дубля Эспаньола и жироны)
+3
-11
-8
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