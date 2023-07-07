Генсек РФС Митрофанов о крымских клубах во Второй лиге и УЕФА: «Соревнование любительское, проводится под эгидой ФНЛ, не РФС»

Теги премьер-лига Россия УЕФА РФС Первая лига Вторая лига Максим Митрофанов ФК Севастополь чемпионат Крыма Спорт-Экспресс Футбол

Генсек РФС высказался о возможных проблемах с УЕФА из-за статуса крымских клубов.

Ранее «Севастополь» и ялтинский «Рубин» получили аттестаты ФНЛ для участия во Второй лиге. В связи с этим УАФ потребовала от ФИФА и УЕФА исключить Россию из состава организаций. В УЕФА заявили, что участие крымских клубов в турнирах под эгидой РФС запрещено.

В мае стало известно, что Вторую лигу реформируют и разделят на два дивизиона, один из которых фактически будет являться любительским.

– У нас есть огромное количество лиг, которые с вашей легкой подачи называются «медиа». А есть соревнования 8 на 8. Их свыше 150 лиг, которые существуют. Они проходят не под эгидой РФС.

– Соревнования, где будут участвовать крымские команды, являются любительскими и не проводятся под эгидой РФС?

– Соревнование является любительским, оно проводится под эгидой ФНЛ. Это написано в документах.

– То есть до выхода в РПЛ к соревнованиям с участием крымских клубов вопросов быть не может?

– До этого надо дойти тяжелым спортивным трудом.

– За участие крымских клубов в любительском соревновании как медиалиг мы не нарушаем никакие постановления УЕФА?

– Никаких особых постановлений не было. Это некая позиция и письма. Они касались не приема федерации футбола, предоставления особого статуса Крымского футбольного союза, который находится не под юрисдикцией украинской федерации футбола. У них свой правовой статус.

Мы не должны допускать к участию профессиональные футбольные клубы в профессиональных соревнованиях. Это решение ФНЛ, это их соревнование. Для этого есть все основания, – сказал Максим Митрофанов.

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20 комментариев

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fidgety_heart
Нормально, лучше попытка на двух стульях усидеть, чем мосты сжигать
+13
-2
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kilo_gilo
Ответ Ебздрогыч
Хочется быть самыми хитренькими, но боюсь не получится. И УЕФА не поведется, и рассерженные патриоты будут требовать полноправного статуса клубов. Но вообще напоминает историю Сбера, МТС и прочих в Крыму - да, мы вам рады, вернулись в родную гавань и прочая лирика, но вот дополнительные санкции нам не нужны.
не думаю,что такие финты без согласования с УЕФА были проведены с учётом ранее озвученных "тесных контактов")
+7
-2
+5
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Олийнык Владимир
И вообще, это не крымские клубы.
+3
-2
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бацко нановша
Ответ samarskij-kuzmich
Бред какой-то. РПЛ и ФНЛ это соревнования проводимые под эгидой РФС. После реформы ФНЛ там теперь три профессиональных лиги - Первая лига, Вторая лига и Дивизион "Б" Второй лиги, то есть по факту Третья лига. Крымские клубы будут играть в дивизионе Б. Всё, что не входит в профессиональные лиги так и называются - Любительские.
Это Россия, детка.
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ApXuMaHqPuT
Эти крымские клубы для РФС - как чемодан без ручки😐
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Тиджани Бабангида
Любопытная интерпретация.Попытка забега между струйками.
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Уся Ваткин
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Гусеконь
надо у Митрофанова спросить чей Крым
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арап Петра Великого
Это что!? "Крымтеплица" - не футбольный клуб? Дайте его Газпрому на годик и увидите какой он профессиональный...
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ivanfedorov8888
Ответ fidgety_heart
Нормально, лучше попытка на двух стульях усидеть, чем мосты сжигать
Мост все равно сожгут
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