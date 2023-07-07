Генсек РФС Митрофанов о крымских клубах во Второй лиге и УЕФА: «Соревнование любительское, проводится под эгидой ФНЛ, не РФС»
Генсек РФС высказался о возможных проблемах с УЕФА из-за статуса крымских клубов.
Ранее «Севастополь» и ялтинский «Рубин» получили аттестаты ФНЛ для участия во Второй лиге. В связи с этим УАФ потребовала от ФИФА и УЕФА исключить Россию из состава организаций. В УЕФА заявили, что участие крымских клубов в турнирах под эгидой РФС запрещено.
В мае стало известно, что Вторую лигу реформируют и разделят на два дивизиона, один из которых фактически будет являться любительским.
– У нас есть огромное количество лиг, которые с вашей легкой подачи называются «медиа». А есть соревнования 8 на 8. Их свыше 150 лиг, которые существуют. Они проходят не под эгидой РФС.
– Соревнования, где будут участвовать крымские команды, являются любительскими и не проводятся под эгидой РФС?
– Соревнование является любительским, оно проводится под эгидой ФНЛ. Это написано в документах.
– То есть до выхода в РПЛ к соревнованиям с участием крымских клубов вопросов быть не может?
– До этого надо дойти тяжелым спортивным трудом.
– За участие крымских клубов в любительском соревновании как медиалиг мы не нарушаем никакие постановления УЕФА?
– Никаких особых постановлений не было. Это некая позиция и письма. Они касались не приема федерации футбола, предоставления особого статуса Крымского футбольного союза, который находится не под юрисдикцией украинской федерации футбола. У них свой правовой статус.
Мы не должны допускать к участию профессиональные футбольные клубы в профессиональных соревнованиях. Это решение ФНЛ, это их соревнование. Для этого есть все основания, – сказал Максим Митрофанов.
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