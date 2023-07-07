Глава ФНЛ о дивизионе Б Второй лиги с клубами Крыма: «Статус позволяет участвовать и Медиалиге, и даже сборной Буркина-Фасо, он не полупрофессиональный»

Глава ФНЛ высказался о статусе дивизиона Б Второй лиги, где будут играть крымские клубы.

«Это не полупрофессиональный статус. Это такой статус, который позволяет играть в этом турнире разным клубам – в том числе клубам из Медиалиги, клубам из других регионов.

Даже сборной », – сказал .

Генсек РФС Митрофанов о крымских клубах во Второй лиге и УЕФА: «Соревнование любительское, проводится под эгидой ФНЛ, не РФС»

Вторую лигу реформируют со следующего сезона. Будет два дивизиона (один – по системе «весна-осень») и переходные матчи за 3-ю путевку в Первую лигу