Глава ФНЛ о дивизионе Б Второй лиги с клубами Крыма: «Статус позволяет участвовать и Медиалиге, и даже сборной Буркина-Фасо, он не полупрофессиональный»

Теги Вторая лига сборная Буркина-Фасо чемпионат Крыма Наиль Измайлов Winline Медиалига Футбол

Глава ФНЛ высказался о статусе дивизиона Б Второй лиги, где будут играть крымские клубы.

«Это не полупрофессиональный статус. Это такой статус, который позволяет играть в этом турнире разным клубам – в том числе клубам из Медиалиги, клубам из других регионов.

Даже сборной Буркина-Фасо», – сказал Наиль Измайлов.

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13 комментариев

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artembabich666
То есть, чисто технически, сборная Буркина-Фасо может пройти всю вертикаль российского футбола и выйти в РПЛ? Я бы посмотрел на это в какой-нибудь альтернативной вселенной.
+15
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Кан и Баллак сидят в баре
Вобщем как обычно, и рыбку съесть и куда-то сесть... чуть что потом отмажутся,что не при делах
+12
-1
+11
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tony
Ответ Тиджани Бабангида
Представляю как приятно узнать крымским футбольным клубам,что они оказывается будут выступать на первенстве водокачки
Так клубы те же самые будут играть против них, которые и сейчас играют в 3 дивизионе, так что 0 разницы какой там статус.
+8
-1
+7
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Тиджани Бабангида
Представляю как приятно узнать крымским футбольным клубам,что они оказывается будут выступать на первенстве водокачки
+10
-5
+5
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Гол в девятину
Это вопрос политический, неужели Дюков, Митрофанов этого не понимают? Они ждут окрика от Путина? Так он скоро будет
+3
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Евгений Громов 22
Какая то ##### это а не ёжик (с)
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Геннадий Тёкин
А где то запылает зарево...
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Константин Эсперов
Кто это вбросил ? Любой дивизион профессиональный .
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Богдан Трач
сами себя унижают, лучше бы просто продинамили крымские клубы прикрывшись возможными терактами
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OldRedWhite
Ответ artembabich666
То есть, чисто технически, сборная Буркина-Фасо может пройти всю вертикаль российского футбола и выйти в РПЛ? Я бы посмотрел на это в какой-нибудь альтернативной вселенной.
Всех за собой готов утянуть на дно этот Наиль !
И Буркина Фасо и Митрофанова - ничего святого нет у человека…
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