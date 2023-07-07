Глава ФНЛ о дивизионе Б Второй лиги с клубами Крыма: «Статус позволяет участвовать и Медиалиге, и даже сборной Буркина-Фасо, он не полупрофессиональный»
Глава ФНЛ высказался о статусе дивизиона Б Второй лиги, где будут играть крымские клубы.
«Это не полупрофессиональный статус. Это такой статус, который позволяет играть в этом турнире разным клубам – в том числе клубам из Медиалиги, клубам из других регионов.
Даже сборной Буркина-Фасо», – сказал Наиль Измайлов.
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