«Бавария» опасается, что Уокер использует предложение клуба для переговоров с «Ман Сити» о контракте

В «Баварии» скептически оценивают поведение защитника Кайла Уокера.

Ранее сообщалось, что трансфер англичанина из «Манчестер Сити» может обойтись «Баварии» в 15 млн евро и бонусы. Мюнхенцы ждут лишь согласия игрока не переход.

По данным kicker, в «Баварии» скептически смотрят на сложившуюся ситуацию и сомневаются, что трансфер состоится. Опасения заключаются в том, что использует предложение от «Баварии», чтобы договориться с « » о новом контракте.

Если Кайл не перейдет, то мюнхенцы постараются усилить правый фланг обороны другим игроком.