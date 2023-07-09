«Бавария» опасается, что Уокер использует предложение клуба для переговоров с «Ман Сити» о контракте
В «Баварии» скептически оценивают поведение защитника Кайла Уокера.
Ранее сообщалось, что трансфер англичанина из «Манчестер Сити» может обойтись «Баварии» в 15 млн евро и бонусы. Мюнхенцы ждут лишь согласия игрока не переход.
По данным kicker, в «Баварии» скептически смотрят на сложившуюся ситуацию и сомневаются, что трансфер состоится. Опасения заключаются в том, что Уокер использует предложение от «Баварии», чтобы договориться с «Манчестер Сити» о новом контракте.
Если Кайл не перейдет, то мюнхенцы постараются усилить правый фланг обороны другим игроком.
1956 минут в АПЛ у одного и 993 у второго. Кто же из них не нужен тренеру, тяжелый вопрос.
А этот ветеран максимум потянет 1-2 сезона.
Лучше деньги выделить на перспективных молодых. Купить второго Альфонсо Дейвиса
Просто некоторые тупни тут говорят, типа пусть Бавария почувствует на себе,как воровать игроков у конкурентов, это разные вещи. Бавария свободным агентам даёт лучшие условия и любой адекватный игрок перейдет.