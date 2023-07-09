«Бавария» опасается, что Уокер использует предложение клуба для переговоров с «Ман Сити» о контракте

Теги Бавария Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Кайл Уокер Футбол

В «Баварии» скептически оценивают поведение защитника Кайла Уокера.

Ранее сообщалось, что трансфер англичанина из «Манчестер Сити» может обойтись «Баварии» в 15 млн евро и бонусы. Мюнхенцы ждут лишь согласия игрока не переход. 

По данным kicker, в «Баварии» скептически смотрят на сложившуюся ситуацию и сомневаются, что трансфер состоится. Опасения заключаются в том, что Уокер использует предложение от «Баварии», чтобы договориться с «Манчестер Сити» о новом контракте.

Если Кайл не перейдет, то мюнхенцы постараются усилить правый фланг обороны другим игроком.

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19 комментариев

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charly_54
Обычно Бавария всех пытается использовать, а тут наоборот
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Eddenonkas
Бавария сама пользуется игроками всех клубов Бундеслиги. Один раз попользуются и ими. Почувствуют, какого это другим.
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Ренат Губайдуллин
Так оно и есть, к гадалке не ходи.
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charly_54
Ответ hedgehog111
камень! это совсем разные вещи! Тут игрок сам страдает х...ей! А то о чем ты говоришь, это просто предложить игроку(свободному агенту) перейти в клуб лучше и с большей зарплатой. Не ТУПИ так больше. Как будто ты с завода с з/п 20 т.р. не перешёл бы в Газпром на 150т.р. зарплату!?
Так игрок за счёт переговоров с Баварией, пытается выбить себе хороший контракт у ман сити
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hedgehog111
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Ответ Eddenonkas
Бавария сама пользуется игроками всех клубов Бундеслиги. Один раз попользуются и ими. Почувствуют, какого это другим.
камень! это совсем разные вещи! Тут игрок сам страдает х...ей! А то о чем ты говоришь, это просто предложить игроку(свободному агенту) перейти в клуб лучше и с большей зарплатой. Не ТУПИ так больше. Как будто ты с завода с з/п 20 т.р. не перешёл бы в Газпром на 150т.р. зарплату!?
+5
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Евгений Языченко
Ответ Eddenonkas
Бавария сама пользуется игроками всех клубов Бундеслиги. Один раз попользуются и ими. Почувствуют, какого это другим.
чувак это бизнес.посмотри нба.там игроки за сезон в трех разных командах могут поиграть.и никто никого не обвиняет
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Тухель
Ответ RealJon
Если подпишут ГвардиолА, один из Лапорт или Уокера будет не нужным
Причем Уокер? То что Лапорт не нужен Пепу уже давно известно. А Уокер и стабильнее и более разноплановый игрок подходящий под разные схемы, а французо испанец тупенький и примитивный игрок.
1956 минут в АПЛ у одного и 993 у второго. Кто же из них не нужен тренеру, тяжелый вопрос.
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Bayern Munich Mia San Mia
На фиг этот Уокер нужен? Ему 33 года, сидит на высокой зарплате. Нежен молодой, не зажравшийся футболист. Нужно смотреть на перспективу на 3-5 лет вперёд.
А этот ветеран максимум потянет 1-2 сезона.
Лучше деньги выделить на перспективных молодых. Купить второго Альфонсо Дейвиса
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hedgehog111
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Ответ charly_54
Обычно Бавария всех пытается использовать, а тут наоборот
Бавария никого не использует, а даёт свободным агентам лучшие условия,вот и всё! Воруют щипачи на базаре, а на трансферном рынке покупают и продают. не путай ...опу с ананасом. камень
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hedgehog111
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Ответ Ренат Губайдуллин
Так оно и есть, к гадалке не ходи.
поэтому найух этот Уокер не нужен! На рынке полно кого можно купить вместо этого сомнительного типа))
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Tiestorzn17
Зачем ему вообще уходить? Он играет в лучшей команде мира с лучшим в мире тренером, денег платят гору.
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ApXuMaHqPuT
Поматросит и бросит😕
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Eddenonkas
Ответ Евгений Языченко
чувак это бизнес.посмотри нба.там игроки за сезон в трех разных командах могут поиграть.и никто никого не обвиняет
Именно поэтому я её и не смотрю. Для меня репутация, искренняя любовь к команде и прочее ещё что-то значат. В футболе этого мало, но. Ещё есть
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GuruFutbola
Так и есть, у игроков сити есть наглядный пример (канселу), как делать не стоит)
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hedgehog111
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Ответ charly_54
Так игрок за счёт переговоров с Баварией, пытается выбить себе хороший контракт у ман сити
Так в этом де и дело! Вопрос в другом, что человек глядя в глаза Баварии сказал при свидетелях, что переходит и обсудил условия контракта, но через 2 недели шантажирует этим перед Сити. Напоминает мне Мбаппе, говорит перейду,а потом остаётся в ПСЖ 🤣
Просто некоторые тупни тут говорят, типа пусть Бавария почувствует на себе,как воровать игроков у конкурентов, это разные вещи. Бавария свободным агентам даёт лучшие условия и любой адекватный игрок перейдет.
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hedgehog111
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Ответ Eddenonkas
Именно поэтому я её и не смотрю. Для меня репутация, искренняя любовь к команде и прочее ещё что-то значат. В футболе этого мало, но. Ещё есть
да, да репутация и все такое! Привет тебе от пешехода и других псевдопатриотов 🤣🤦
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ljolik888
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