«Бавария» предложит 20-30 млн евро за Уокера «Манчестер Сити»

«Бавария» ведет переговоры с «Манчестер Сити» о трансфере Кайла Уокера.

По информации Флориана Плеттенберга, мюнхенцы готовы предложить за защитника «Манчестер Сити» от 20 до 30 миллионов евро.

Сообщается, что «Бавария» хочет завершить сделку как можно быстрее и в данный момент работает над достижением устной договоренности с Уокером. Защитник «Манчестер Сити», в свою очередь, изъявил желание играть под руководством Томаса Тухеля.

В прошедшем сезоне Уокер провел 27 матчей за «Манчестер Сити» в АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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