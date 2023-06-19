«Бавария» предложит 20-30 млн евро за Уокера «Манчестер Сити»

Теги Бавария Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Кайл Уокер Томас Тухель деньги Футбол

«Бавария» ведет переговоры с «Манчестер Сити» о трансфере Кайла Уокера.

По информации Флориана Плеттенберга, мюнхенцы готовы предложить за защитника «Манчестер Сити» от 20 до 30 миллионов евро.

Сообщается, что «Бавария» хочет завершить сделку как можно быстрее и в данный момент работает над достижением устной договоренности с Уокером. Защитник «Манчестер Сити», в свою очередь, изъявил желание играть под руководством Томаса Тухеля.

В прошедшем сезоне Уокер провел 27 матчей за «Манчестер Сити» в АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Требл-«Сити» – что дальше? Кто уйдет, кого подпишут?

Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Жирный Лукаку
Ответ bestvideox
Есть Павар, зачем брать предпенсионного?
Год по контракту. Писали, что он уйти хочет
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dr. cage
Цена за обладателя требла с учётом возраста норм..
В чемпе без конкуренции Уокер два-три года будет спокойно на уровне играть..
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Evilgenius-Of Bulletboy
уокера на подмену станишичу берут
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alxx3xx
20-30 за самого быстрого футболиста? Это немецкий клуб или израильский?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dr. cage
Ответ bestvideox
Есть Павар, зачем брать предпенсионного?
Павар вроде уйти хочет.. И играть ему нравится в центре.. Плюс Тухель настаивает на игроках из АПЛ
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий