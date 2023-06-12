Экс-тренер «Аякса» и «Дортмунда» Бос возглавил ПСВ
Петер Бос стал новым тренером ПСВ.
59-летний специалист подписал контракт сроком на три года.
Бос известен по работе с «Аяксом», «Боруссией» Дортмунд и «Байером». Последним местом его работы был «Лион», откуда его уволили в октябре 2022 года.
В этом сезоне ПСВ выиграл Кубок и Суперкубок Нидерландов и занял второе место в чемпионате страны. Тренер команды Руд ван Нистелрой покинул пост из-за «нехватки поддержки».
Фото: twitter.com/PSV
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