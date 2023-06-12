Экс-тренер «Аякса» и «Дортмунда» Бос возглавил ПСВ

Петер Бос стал новым тренером ПСВ.

59-летний специалист подписал контракт сроком на три года.

Бос известен по работе с « », «Боруссией» и «Байером». Последним местом его работы был « », откуда его уволили в октябре 2022 года.

В этом сезоне выиграл Кубок и Суперкубок Нидерландов и занял второе место в чемпионате страны. Тренер команды Руд ван Нистелрой покинул пост из-за «нехватки поддержки».

Фото: twitter.com/PSV