Экс-тренер «Аякса» и «Дортмунда» Бос возглавил ПСВ

Теги Боруссия Дортмунд Лион высшая лига Нидерланды ПСВ Аякс Петер Бос Футбол

Петер Бос стал новым тренером ПСВ.

59-летний специалист подписал контракт сроком на три года.

Бос известен по работе с «Аяксом», «Боруссией» Дортмунд и «Байером». Последним местом его работы был «Лион», откуда его уволили в октябре 2022 года.

В этом сезоне ПСВ выиграл Кубок и Суперкубок Нидерландов и занял второе место в чемпионате страны. Тренер команды Руд ван Нистелрой покинул пост из-за «нехватки поддержки».

Фото: twitter.com/PSV

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13 комментариев

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savik-A.M.
К нему игроки будут обращаться " да босс мистер Бос" ?)))
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KNVB Oranje
Надеюсь тут он будет стабилен. удачи. состав у ПСВ наверное сейчас даже лучший в Голландии, хотя хз что будет с открытием ТО. но Брандс умный менеджер, думаю состав в любом случае будет хороший. Так что удачи!!!!
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Барыга блинами
Бос классный тренер, но он абсолютный догматик, который фанатично держится за свои футбольные принципы, как Бьелса и Шмидт. Такие тренеры редко добиваются каких-то существенных успехов в футболе
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kunaguero
Ответ laudrup
В Аяксе провалился, в Боруссии тоже. Большие сомнения,что получится в ПСВ . Неужели не могли найти кого получше?
Почему в Аяксе провалился?
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damondiamond
и про нового тренера Аякса напишите уж, раз про ПСВ написали
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Бухгалтер2021
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русский Божович
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Антон Романов
Вы либо пишите Босс либо Бош. А не коверкайте его фамилию
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BarCa
Ответ damondiamond
и про нового тренера Аякса напишите уж, раз про ПСВ написали
И кого назначили тренером Аякса.?
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damondiamond
Ответ BarCa
И кого назначили тренером Аякса.?
Морис Штейн
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laudrup
Ответ kunaguero
Почему в Аяксе провалился?
Потому, что не стал чемпионом.
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