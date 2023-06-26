Хави Симонс не хочет возвращаться в «ПСЖ» – хавбеку не нравится сидеть в запасе. «Арсенал» лидирует в борьбе за его подписание

Теги ПСЖ высшая лига Нидерланды ПСВ премьер-лига Англия лига 1 Франция Арсенал возможные трансферы Хави Симонс Футбол

Хави Симонс не хочет возвращаться в «ПСЖ».

20-летний полузащитник бесплатно перешел из «ПСЖ» в ПСВ летом 2022 года. В марте сообщалось, что парижане рассматривают возможность возвращения Симонса за 12 млн евро – такая сумма отступных для «ПСЖ» прописана в его контракте с ПСВ.

По информации L’Equipe, Симонс не хочет переходить в клуб без отсутствия гарантии места в основном составе. Это, в частности, послужило причиной ухода хавбека из «ПСЖ» прошлым летом.

Отмечается, что лидером в борьбе за Симонса является «Арсенал».

В сезоне-2022/23 Симонс провел 34 матча в составе ПСВ в Эредивизи. Забив 19 голов и отдав 8 голевых передач, полузащитник стал вторым бомбардиром чемпионата. Подробную статистику игрока можно найти здесь.

«Арсеналу» интересен Хави Симонс. Хавбек ПСВ – второй бомбардир лиги Нидерландов

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6 комментариев

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Андрей
Ответ headmaster
Мне вот интересно. А ПСЖ может вернуть игрока даже если тот не хочет?
ПСВ обязан будет принять предложение, но Симмонс-то может не подписывать контракт
+6
0
+6
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headmaster
Мне вот интересно. А ПСЖ может вернуть игрока даже если тот не хочет?
+1
0
+1
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Алексей Фирстов
Для Арсенала это был бы хороший трансфер!
0
0
0
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Андрей
Артета: скупает всех молодых голландцев (Симмонс, Тимбер)
Тен Хаг: а че в смысле
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Доминатор3000
Хавертц,Райс,Тимбер,Симмонс,Лавиа.
Неужели Арсенал всех купит?
Это было бы очень круто.
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