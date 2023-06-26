Хави Симонс не хочет возвращаться в «ПСЖ» – хавбеку не нравится сидеть в запасе. «Арсенал» лидирует в борьбе за его подписание
Хави Симонс не хочет возвращаться в «ПСЖ».
20-летний полузащитник бесплатно перешел из «ПСЖ» в ПСВ летом 2022 года. В марте сообщалось, что парижане рассматривают возможность возвращения Симонса за 12 млн евро – такая сумма отступных для «ПСЖ» прописана в его контракте с ПСВ.
По информации L’Equipe, Симонс не хочет переходить в клуб без отсутствия гарантии места в основном составе. Это, в частности, послужило причиной ухода хавбека из «ПСЖ» прошлым летом.
Отмечается, что лидером в борьбе за Симонса является «Арсенал».
В сезоне-2022/23 Симонс провел 34 матча в составе ПСВ в Эредивизи. Забив 19 голов и отдав 8 голевых передач, полузащитник стал вторым бомбардиром чемпионата. Подробную статистику игрока можно найти здесь.
«Арсеналу» интересен Хави Симонс. Хавбек ПСВ – второй бомбардир лиги Нидерландов
Тен Хаг: а че в смысле
Неужели Арсенал всех купит?
Это было бы очень круто.