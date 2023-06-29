«Интер» готов включить обязательный выкуп в сделку по аренде Лукаку. Клуб проведет новые переговоры с «Челси»
«Интер» намерен сохранить нападающего Ромелу Лукаку.
Ожидается, что миланский клуб проведет новые переговоры с «Челси» о трансфере бельгийца. «Нерадзурри» готовы взять игрока в аренду с обязательством выкупа за крупную сумму, которая будет выплачиваться в течение нескольких лет.
Ранее сообщалось, что лондонцы согласятся снова отдать Лукаку в аренду только при условии обязательного выкупа.
Сезон-2022/23 форвард провел в «Интере». В 25 матчах в рамках Серии А он отличился 10 голами и 6 ассистами. Подробную статистику 30-летнего футболиста можно найти здесь.
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