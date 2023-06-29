«Интер» готов включить обязательный выкуп в сделку по аренде Лукаку. Клуб проведет новые переговоры с «Челси»

«Интер» намерен сохранить нападающего Ромелу Лукаку.

Ожидается, что миланский клуб проведет новые переговоры с « » о трансфере бельгийца. «Нерадзурри» готовы взять игрока в аренду с обязательством выкупа за крупную сумму, которая будет выплачиваться в течение нескольких лет.

Ранее сообщалось, что лондонцы согласятся снова отдать в аренду только при условии обязательного выкупа.

Сезон-2022/23 форвард провел в « ». В 25 матчах в рамках Серии А он отличился 10 голами и 6 ассистами. Подробную статистику 30-летнего футболиста можно найти здесь.