Пауло Дибала: «Рассказал Роналду, что ненавидел его в детстве из-за Месси. Мы посмеялись»

Теги ПСЖ Рома Криштиану Роналду Ювентус Лионель Месси лига 1 Франция серия А Италия Сборная Аргентины по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Пауло Дибала Футбол

Пауло Дибала вспомнил, как рассказал Криштиану Роналду, что ненавидел его из-за Лео Месси.

«Рядом с Криштиану я провел три хороших года. Команда [«Ювентус»] была очень сильной, и он перешел, чтобы сделать нас еще лучше. В Аргентине соперничество между Месси и Криштиану переживают очень эмоционально. Очевидно, в детстве я был на стороне Месси.

Помню, однажды мы летели на матч на самолете. Роналду сидел передо мной, но в какой-то момент обернулся, и мы разговорились о футболе и о всяких других вещах. Мы говорили о жизни, и я рассказал, что ненавидел его в детстве. Мы посмеялись над этим.

У нас всегда были хорошие отношения. Мы хорошо общались», – сказал Дибала, сейчас выступающий за «Рому», в интервью La Gazzetta dello Sport.

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54 комментария

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Lionel Andres Messi 10
Рубрика «Интересное рядом»: из фамилии Роналду можно составить анаграмму «удар НЛО».
+55
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Homelender_666
Ответ llolishe
Помните ЗМ когда Ван Дейк чуть не выиграл так его спросили про то ,что ваш конкурент по ЗМ Роналду не приехал на церемонию Ван Дейк ответил-а разве он был конкурентом?😂
И? Это была прикольная штука, но к чему ты это вспомнил?
+50
-9
+41
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llolishe
Помните ЗМ когда Ван Дейк чуть не выиграл так его спросили про то ,что ваш конкурент по ЗМ Роналду не приехал на церемонию
Ван Дейк ответил-а разве он был конкурентом?😂
+63
-41
+22
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Тиль Улленшпигель
Понравилось поведение Дибалы на ЧМ. Использовал крупицы отведённого тренером времени и не бузил. Все для команды, все для успеха.
+15
-2
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Lazizbek Gulyamov
Нашим комментаторам не нужно быть из Аргентины чтобы ненавидеть Роналду.
+14
-8
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Артём Пневский
Ответ llolishe
Помните ЗМ когда Ван Дейк чуть не выиграл так его спросили про то ,что ваш конкурент по ЗМ Роналду не приехал на церемонию Ван Дейк ответил-а разве он был конкурентом?😂
Ну это было бы прикольно если бы Ван Дейк выиграл.
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Homelender_666
Ответ Игорь Климов
Но это была не шутка.
Климушка, ты как всегда один из первых на ветке любимого игрока.
P.S. В чём мой коммент оскорбительный?)
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Федя Букин
Ответ Lionel Andres Messi 10
Рубрика «Интересное рядом»: из фамилии Роналду можно составить анаграмму «удар НЛО».
Урал дно
+5
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+5
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Экспертное мнение
Ответ Сергей Григорьев
если один выиграл ЧМ,а другой нет,это не делает его хуже!!! многие топовые футболисты ЧМ не выигрывали!!! Тот же Холланд никогда его не выиграет,а наколотит голов за карьеру побольше Месси и Роналду!!!
Конечно не делает хуже. с чего ты взял, что Месси стал лучше после победы на ЧМ? Месси всегда был на три головы сильнее Криша как футболист, Холанд может наколотит, но играть как Месси тоже не будет, поэтому сравнивай Роналду с Холандом и с кем-то еще, но никак не с Месси. Тот же Суарес намного сильнее Роналду, сначала с ним сравни, какой вам Месси вообще? Вы в своем уме?))
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Экспертное мнение
Ответ Сергей Григорьев
то что Роналду не стал чемпионом мира не его вина,сборная такая,которая никогда ими не была. у Месси другая ситуация,играй Месси в условной Англии,тоже бы ничего не увидел!!!
Сборная Испании тоже никогда не была чемпионом мира, но хорошо что Давид Вилья не ныл и умел забивать в плей-офф ЧМ. Что ни говори, а Вилья и Суарес самые достойные носители 7-го номера в 21-ом веке.
+8
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Отец Абду
"Команда была очень сильной, и он перешел, чтобы сделать нас еще лучше"
Но потом что то пошло не так:)
+15
-13
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Yu123
Ответ Homelender_666
И? Это была прикольная штука, но к чему ты это вспомнил?
к тому что Ван Дейк уже в топ 100 защитников европы не входит очевидно
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Алибек Багаутдинов
Ответ llolishe
Помните ЗМ когда Ван Дейк чуть не выиграл так его спросили про то ,что ваш конкурент по ЗМ Роналду не приехал на церемонию Ван Дейк ответил-а разве он был конкурентом?😂
Да в 2019 году было))
+5
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GuruFutbola
Ответ KiNG_K
Комментарий удален модератором
Миссия по пуку над которым ты пыхтел 10 минут, чтобы его сразу удалили? Если это не успех, то что)
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нелюбитель футбола
Теперь Геша плачет... В подтрибунном... А-ха-ха-ха...😭..
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Федя Букин
Ответ Lazizbek Gulyamov
Нашим комментаторам не нужно быть из Аргентины чтобы ненавидеть Роналду.
Причём они сами не знают почему 😹
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GuruFutbola
Ответ KiNG_K
Комментарий удален модератором
Тебе бы с такими шутками стендапы проводить, не ту карьеру выбрал)
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мимоКрокодил
Друзья, зря вы хейтите Роналду. Я наоборот благодарен что было такое эпичное противостояние.
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Юрий Миньков
Могла бы быть крутая связка в атаке, плеймейкер Дибала и бомбардир Роналду. Но вечная истерия в руководстве Ювентуса и Ковид сделали из этого всего цирк и недоразумение.
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Михо
Ответ Lionel Andres Messi 10
Рубрика «Интересное рядом»: из фамилии Роналду можно составить анаграмму «удар НЛО».
А также например Рад Нолу😃
+7
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Митрандир цвета хаки
Ответ Lionel Andres Messi 10
Рубрика «Интересное рядом»: из фамилии Роналду можно составить анаграмму «удар НЛО».
Так вот в чем секрет его вечных штрафных по воробьям? 😳
Неужто проект НАТО, последний щит землян от галактических угроз НЛО?
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Барсик Юрана
Ответ Сергей Григорьев
то что Роналду не стал чемпионом мира не его вина,сборная такая,которая никогда ими не была. у Месси другая ситуация,играй Месси в условной Англии,тоже бы ничего не увидел!!!
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garap83@ukr.net
Ответ Вадим Дзахоев
Не удивлюсь, если Дибала еще и на спортсе зареган. Тут много таких))) Сам являюсь большим фаном Месси, но ненавидеть и не признавать величия Рона, как минимум, глупо
Жаль все меньше адекватных людей признающих это и воспринимающих,как факт
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GuruFutbola
Ответ KiNG_K
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Так ты еще и в теории заговора веришь, потерянный случай) ладно, удачи)
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Алексей Петров
Рон на самом то деле неплохой парень!
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