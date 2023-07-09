Бэйл о «Реале»: «Меня подписали как галактико, а я хотел жить тихо. Возможно, поэтому меня и атаковали медиа. Я не знал, как справляться с давлением»
Гарет Бэйл рассказал о сложностях, с которыми он столкнулся в «Реале».
«Вероятно, это одна из причин того, что пресса в Испании относилась ко мне так плохо – тебя подписывают как галактико, все ждут, что ты будешь повсюду, будешь делать все, а я был полной противоположностью этому. Я просто хотел играть в футбол, а потом исчезать в темноте.
Я мог говорить на испанском, но не хотел, потому что просто хотел жить приватной, тихой жизнью. Не хотел, чтобы меня окружала шумиха. Возможно, поэтому меня и атаковали, ведь я никогда не давал им многого. Они, вероятно, просто не понимали меня как человека.
Я хотел играть за «Мадрид» в этой безупречно белой футболке. Там я пережил невероятные моменты. Но были и трудные времена, когда я чувстовал себя одиноко. Все были против меня, освистывали. Особенно когда это случилось впервые. Я был совсем молод (Бэйлу было 24 года – Sports.ru) и не знал, как справляться с давлением и ожиданиями», – сказал бывший вингер «Реала».
Просто РМ сам из Бэйла делал нового КР и игрока который должен был противопоставляться Неймару, но у Бэйла с Неймаром и КР в образе жизни нет ничего общего, но РМ было на это наплевать.
Не лететь же ему из Мадрида в в Уэльс эконом классом, или за покупками на ладе калине.
Чел просто хотел играть футбол, и жить тихой жизнью, а испанская пресса не давала ему этого делать. Была даже новость, где игроки Реала говорили, что он даже на совместные клубные мероприятие редко ходит.
Да и на пару Неймар-КР в одной команде я бы с радостью посмотрел, но уже не в плане футбола и командной игры, а в плане реалити шоу и веселухи.