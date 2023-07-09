Бэйл о «Реале»: «Меня подписали как галактико, а я хотел жить тихо. Возможно, поэтому меня и атаковали медиа. Я не знал, как справляться с давлением»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Гарет Бэйл Футбол

Гарет Бэйл рассказал о сложностях, с которыми он столкнулся в «Реале».

«Вероятно, это одна из причин того, что пресса в Испании относилась ко мне так плохо – тебя подписывают как галактико, все ждут, что ты будешь повсюду, будешь делать все, а я был полной противоположностью этому. Я просто хотел играть в футбол, а потом исчезать в темноте.

Я мог говорить на испанском, но не хотел, потому что просто хотел жить приватной, тихой жизнью. Не хотел, чтобы меня окружала шумиха. Возможно, поэтому меня и атаковали, ведь я никогда не давал им многого. Они, вероятно, просто не понимали меня как человека.

Я хотел играть за «Мадрид» в этой безупречно белой футболке. Там я пережил невероятные моменты. Но были и трудные времена, когда я чувстовал себя одиноко. Все были против меня, освистывали. Особенно когда это случилось впервые. Я был совсем молод (Бэйлу было 24 года – Sports.ru) и не знал, как справляться с давлением и ожиданиями», – сказал бывший вингер «Реала».

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34 комментария

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almatbarsa
Ответ tegor_97
мне кажется, Модрич, Кросс, Карвахаль и многие другие галактикос справлялись с задачей жить тихой жизнью и не испытывать общественного давления
Их за 100 не подписывали и не выдавали авансы типа “новый Криштиану”
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Stanislav Cherchesov
При этом публикуя фото с частным самолётом и двумя спорткарами и прочими атрибутами роскошной жизни. Просто травмы не дали реализовать полный свой потенциал.
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Каратель88
Если хотел жить тихо зачем в Реал перешел ?)))Нытье какое-то
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tegor_97
мне кажется, Модрич, Кросс, Карвахаль и многие другие галактикос справлялись с задачей жить тихой жизнью и не испытывать общественного давления
+13
-7
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Тухель
Ответ Каратель88
Если хотел жить тихо зачем в Реал перешел ?)))Нытье какое-то
Да не надо этих сказок что в РМ на всех игроков оказывается бешенное давление или не возможно играя за РМ жить тихо. Я например без понятия как живёт Лукас Васкес, Начо или Тони Кроос, а если испанцы наверное не топ звезды хотя Ночо например капитан РМ, то Кроос супер звезда мирового футбола, но он живет тихо и спокойно воспринимает давление, ему на него наплевать. Вот Бэйл и хотел жить как Кроос.
Просто РМ сам из Бэйла делал нового КР и игрока который должен был противопоставляться Неймару, но у Бэйла с Неймаром и КР в образе жизни нет ничего общего, но РМ было на это наплевать.
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Manu Maks
Ответ tegor_97
мне кажется, Модрич, Кросс, Карвахаль и многие другие галактикос справлялись с задачей жить тихой жизнью и не испытывать общественного давления
Ну их и не брали как потенциальных обладателей Золотого мяча! А в итоге смотрите как все обернулась, Модрич взял ЗМ а Бейл нет! А ведь мог! Не вооружённым глазом видно было же потенциал! Не смотря на это все, надо отдать должное Гарету! Голи в финале Кубка Испании и в 2 финалах ЛЧ долго ещё будут в памяти поклонников Мадрида!
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Marina_Greta
За тебя большие деньги отдали, естественно внимание будет приковано большое, а СМИ часто сжирает даже за маленькую оплошность!
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mancunian82
Ответ Stanislav Cherchesov
При этом публикуя фото с частным самолётом и двумя спорткарами и прочими атрибутами роскошной жизни. Просто травмы не дали реализовать полный свой потенциал.
Ну вообще то роскошь не мешает жить тихо.
Не лететь же ему из Мадрида в в Уэльс эконом классом, или за покупками на ладе калине.
Чел просто хотел играть футбол, и жить тихой жизнью, а испанская пресса не давала ему этого делать. Была даже новость, где игроки Реала говорили, что он даже на совместные клубные мероприятие редко ходит.
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danik 258808
да и сам был хорош, со своими Уэльс-Гольф-Мадрид
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JENNINGS
Как бы ни относились к Бэйлу, свою трансферную стоимость он отбил на 100%! Голы в финале ЛЧ, КК, яркая игра в Ла Лиге - этого не отнять! Несмотря на испорченные отношения - ещё раз Спасибо за всё!
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Заяцволк
Бгг) Он хотел тихой приватной жизни, но "были и трудные времена, когда я чувствовал себя одиноко" - так ему в одиночестве хорошо, или плохо ? Раздвоение личности какое-то, прям как у меня, респект
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Мохнатый55
Шел бы тогда на завод работать, если не хотел внимания и давления. А он хотел 17 млн в год и тихой жизни.
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oberkorn
Проблема видимо абсолютно в другом. Практически все британцы, провалились при переходах в чемпионаты континентальной Европы. Линекер, платт, газза, оуэн, инс. Исключением вяглядят только уоддл и киган. И да, бэкс, но он больше из бизнеса, чем из футбола. Опорные англичане живут по своим правилам.
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Биодудь
Так играл бы в Тоттенхэме до конца жизни , в чем проблема. Хотел жить тихо, и перешел в Реал, гений.
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Тухель
Если подумать, то Бэйл мог бы быть отличным партнером для Месси и Суареса. Бэйл мог бы быть Педро на максималках. Бэйл не требует внимания как Неймар, Бэйл не зациклен на своей персоне. Быть в тени Месси для Бэйла вот вообще отличная ситуация. Бэйл на левом фланге себя отлично чувствует, а как он проходит и навешивает или простреливает это было близкое к эталону. Месси и Суарес пачками бы забивали с передач валлийца, а он в стиле Педро спокойно бы закрывал дальнюю.
Да и на пару Неймар-КР в одной команде я бы с радостью посмотрел, но уже не в плане футбола и командной игры, а в плане реалити шоу и веселухи.
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DENBO
Да отличная у него карьера была, возможно, не реализовал себя в качестве топ-5 игрока мира, сменщика Роналду и тд, но в "Тоттенхэме" были невероятными, начало в "Реале" тоже было потрясающим. Все у него было отлично, концовка смазалась, но провальным трансфером для "Мадрида" он точно не был. Свое имя в историю клуба точно вписал!
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Мукунку хороший
Я его колю а он мягкий(с)
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AnMe
Ответ Тухель
Да не надо этих сказок что в РМ на всех игроков оказывается бешенное давление или не возможно играя за РМ жить тихо. Я например без понятия как живёт Лукас Васкес, Начо или Тони Кроос, а если испанцы наверное не топ звезды хотя Ночо например капитан РМ, то Кроос супер звезда мирового футбола, но он живет тихо и спокойно воспринимает давление, ему на него наплевать. Вот Бэйл и хотел жить как Кроос. Просто РМ сам из Бэйла делал нового КР и игрока который должен был противопоставляться Неймару, но у Бэйла с Неймаром и КР в образе жизни нет ничего общего, но РМ было на это наплевать.
У меня тоже такое впечатление сложилось.
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Deni Magician
Ответ Каратель88
Если хотел жить тихо зачем в Реал перешел ?)))Нытье какое-то
не только Мадрида к сожалению
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Кино Музыка
Типичный валлиец)
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gangstarr
Ну если ты хотел жить тихо Гаррет, то надо было не в реал ехать, а в чемпионат экваториальной Гвинеи
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