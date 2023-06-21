Гарет Бэйл: «Месси понравится в МЛС. Там лучше принимают поражения, последствий нет. Когда проигрываешь в «Реале» – тебя распинают, это конец света»

Теги МЛС Реал Мадрид Лионель Месси Ла Лига Гарет Бэйл Интер Майами Лос-Анджелес Футбол

Гарет Бэйл убежден, что Лионель Месси будет наслаждаться игрой в МЛС.

«В МЛС все намного спокойнее. Если ты проигрываешь в «Реале», то кажется, что наступил конец света. Тебя распинают. Ты ощущаешь себя подавленным. Ты возвращаешься домой недовольным.

В США лучше принимают поражения. Последствий нет. Ты не можешь вылететь из лиги. Проиграв один матч, ты двигаешься к другому.

Поражения там принимают гораздо лучше. Они умеют проигрывать, но также празднуют каждую победу так, словно выиграли чемпионат. Ему определенно там понравится», – сказал бывший полузащитник «Лос-Анджелеса».

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20 комментариев

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Доминатор3000
Сравнил .уй с трамвайной ручкой.
+27
-5
+22
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e_kot
Правильно, такой стресс вреден, лучше в гольф поиграть)
+11
-1
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instasamka
Ответ DolJun
так а где месси под давлением играл? только в сборной. в барсе и после 8-2 особо не было последствий, в париж так и вообще считай как в отпуск ездил, чтобы всякие автобусники типа чави не отвлекали своими нравоучениями перед чм.
И тем не менее нанёс непоправимую детскую травму целому поколению должей!
+10
-3
+7
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instasamka
Помню как болелы Реала встречали выезжающих на своих машинах игроков и плевались, пинали их машины.
Настоящие болелы!
+12
-6
+6
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Kaka_GOAT
Не бойса Бейл,Месси же не играл в Реале,он привык проиграть, особенно топам в ЛЧ
+22
-18
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Руслан Узденов
В целом, в штатах будет более свободная жизнь от СМИ и внимания. Частная жизнь там уважается более, чем в Европе + соккер всё же не главный спорт.
+3
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AnMe
Ответ Kaka_GOAT
Не бойса Бейл,Месси же не играл в Реале,он привык проиграть, особенно топам в ЛЧ
Не позорься
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instasamka
Ответ instasamka
Помню как болелы Реала встречали выезжающих на своих машинах игроков и плевались, пинали их машины. Настоящие болелы!
Анчелотти тогда втопил от страха чуть не улетел
https://youtu.be/-wF1UdKVQTc
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Экспертное мнение
Ответ Kaka_GOAT
Не бойса Бейл,Месси же не играл в Реале,он привык проиграть, особенно топам в ЛЧ
Последняя встреча Месси с Реалом в ЛЧ закончился сольным проходом короля в стиле Марадоны, и это против хваленой защиты Моуриньо в полуфинале ЛЧ. После того случая Перец от греха подальше греет шары в кабинетах попадая на АПОЭЛИ и Вольсбурги в плей-офф.
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"А также я чемпион МЛС в первый же сезон с решающим голом в финале."
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ТрактоПоктер
Ну так играл бы за Динамо Загреб....
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DolJun
Ответ instasamka
И тем не менее нанёс непоправимую детскую травму целому поколению должей!
что?)
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alexandresong
Ответ Экспертное мнение
Последняя встреча Месси с Реалом в ЛЧ закончился сольным проходом короля в стиле Марадоны, и это против хваленой защиты Моуриньо в полуфинале ЛЧ. После того случая Перец от греха подальше греет шары в кабинетах попадая на АПОЭЛИ и Вольсбурги в плей-офф.
К сожалению, в последней встрече Месси с Реалом наш Бог весь матч проходил пешком, да еще и важный пенальти не забил, но провалы случаются с лучшими:) Восточная конференция держись, Бог идет:))
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Dan Kennedy
Ответ instasamka
Анчелотти тогда втопил от страха чуть не улетел https://youtu.be/-wF1UdKVQTc
Рамос гэнгста :)
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