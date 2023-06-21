Гарет Бэйл: «Месси понравится в МЛС. Там лучше принимают поражения, последствий нет. Когда проигрываешь в «Реале» – тебя распинают, это конец света»

Гарет Бэйл убежден, что Лионель Месси будет наслаждаться игрой в МЛС.

«В все намного спокойнее. Если ты проигрываешь в « », то кажется, что наступил конец света. Тебя распинают. Ты ощущаешь себя подавленным. Ты возвращаешься домой недовольным.

В США лучше принимают поражения. Последствий нет. Ты не можешь вылететь из лиги. Проиграв один матч, ты двигаешься к другому.

Поражения там принимают гораздо лучше. Они умеют проигрывать, но также празднуют каждую победу так, словно выиграли чемпионат. Ему определенно там понравится», – сказал бывший полузащитник « ».

Златан, Хоакин, Бэйл, Игуаин и еще 15 заметных игроков закончили. Провожаем!