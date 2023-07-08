Бэйл о переходе в «Реал»: «Ни о чем не жалею, правильное решение. Мне там искренне нравилось»
Гарет Бэйл заявил, что не сожалеет о переходе в «Реал».
Валиец перешел в «Мадрид» из «Тоттенхэма» в 2013 году за 100 млн евро. Он 5 раз выиграл Лигу чемпионов с клубом, но мало играл в последних сезонах в «Реале».
«Все игроки были хороши. Я знаю, что люди говорят всякое, но у меня никогда не было ни единой проблемы, ни с кем.
Я не думаю, что когда-либо ссорился там с кем-либо. Даже в трудные времена в раздевалке все было хорошо.
Мне искренне очень понравилось время, проведенное в «Реале», если не считать некоторых моментов, когда было непросто на поле.
Я ни о чем не жалею. Я принял правильное решение», – сказал завершивший карьеру вингер в интервью The Times.
Из-за Роналду у Бэйла было столько проблем в «Реале». Конкуренция его и сломала
Но по факту принёс больше чем некоторые, кого считают легендами