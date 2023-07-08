Бэйл о переходе в «Реал»: «Ни о чем не жалею, правильное решение. Мне там искренне нравилось»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Гарет Бэйл Футбол

Гарет Бэйл заявил, что не сожалеет о переходе в «Реал».

Валиец перешел в «Мадрид» из «Тоттенхэма» в 2013 году за 100 млн евро. Он 5 раз выиграл Лигу чемпионов с клубом, но мало играл в последних сезонах в «Реале».

«Все игроки были хороши. Я знаю, что люди говорят всякое, но у меня никогда не было ни единой проблемы, ни с кем.

Я не думаю, что когда-либо ссорился там с кем-либо. Даже в трудные времена в раздевалке все было хорошо.

Мне искренне очень понравилось время, проведенное в «Реале», если не считать некоторых моментов, когда было непросто на поле.

Я ни о чем не жалею. Я принял правильное решение», – сказал завершивший карьеру вингер в интервью The Times.

Из-за Роналду у Бэйла было столько проблем в «Реале». Конкуренция его и сломала

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30 комментариев

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sports!
Без сарказма легенда Реала!!! Золотыми буквами вписал свое имя в клубе
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Los Galácticos
Помню как они с Неймаром перешли в один год к Месси и Роналду и началось самое крутое время в Ла Лиге, в итоге оба вписали свои имена золотыми буквами в историю своих клубов.
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Marina_Greta
Бейл все равно классный игрок и по-началу здорово играл, травмы к сожалению своё сделали... но времени Тоттенхэма и первых сезонов в Реале он блистал просто! ❤
+14
-3
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Marina_Greta
Ответ sports!
Без сарказма легенда Реала!!! Золотыми буквами вписал свое имя в клубе
Сейчас вам диванные критики объяснят все иначе)
+10
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Билли Херрингтон
Ответ Los Galácticos
Помню как они с Неймаром перешли в один год к Месси и Роналду и началось самое крутое время в Ла Лиге, в итоге оба вписали свои имена золотыми буквами в историю своих клубов.
Но при этом и от Неймара, и от Гарета вполне справедливо можно было ожидать большего. От Неймара точно. Но кто виноват, что в клубах играли два биста
+7
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like a boss
Ответ Los Galácticos
Помню как они с Неймаром перешли в один год к Месси и Роналду и началось самое крутое время в Ла Лиге, в итоге оба вписали свои имена золотыми буквами в историю своих клубов.
Самое крутое, как раз было до: Реал Моуриньо (по игре лучший Реал) против праймовой Барсы Пепа. Потом стало скучно, выигранные ЛЧ с невнятной игрой у одних и начала бардака у других, но всё ещё прекрасной игрой по инерции.
+4
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Marina_Greta
Ответ Евгений Громов 22
Но больше нравился гольф и конечно Уэльс. Уэльс , гольф , Мадрид.
До гольфа он отлично играл и много приносил пользы, но помните вы только плохое к сожалению.
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Talgat Ergeshov
выдающийся дебютный сезон и плюс принес кубок короля и ЛЧ (50/50 с рамосом),а через пару лет и 2 кубок ЛЧ....оправдал все вложенные средства! ВВС была невероятной!
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Agent Smith
Тот самый гол в финале ЛЧ - это шедевр⚽️
+3
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& Co1366
Твой победный забег в финале КИ - 2014 навсегда останется в памяти, зараза!
+3
0
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JENNINGS
Спасибо за золотые голы в финалах КК, ЛЧ! Также нередко очень был хорош и в Ла Лиге! Ну и трио ВВС - это, конечно, отдельная песня! Несмотря на скомканный уход, благодарен за всё, что дал валлиец за эти 8 лет!
+2
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oka79410
король финалов. думаю, болельщики будут вспоминать бейла с теплотой.
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Konstantin Meerov
Лучший футболист в истории Уэльса
+1
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Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ WESTERN-
Все таки он должен быть Легендой Реала а не насмешкой как бы плохо все не закончилось. Безусловно так и было бы если бы .... Но по факту принёс больше чем некоторые, кого считают легендами
Он и есть легенда Реала.
+2
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WESTERN-
Все таки он должен быть Легендой Реала а не насмешкой как бы плохо все не закончилось. Безусловно так и было бы если бы ....
Но по факту принёс больше чем некоторые, кого считают легендами
+1
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Marina_Greta
Ответ QWertY
Еще бы жалел. Азар тоже не жалеет, я уверен в этом.
Азар к сожалению, просто не смог адаптироваться... Плюс травмы окончательно его погубили к сожалению.. в АПЛ он просто зверь был и я счастлива, что он играл за мой любимый клуб и отлад многое за него, когда он уходил, я действительно рыдала...
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WESTERN-
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Он и есть легенда Реала.
Которого сами сливочные гнали с клуба. Да клуб это не делал так открыто как болельщики
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Евгений Громов 22
Ответ Marina_Greta
До гольфа он отлично играл и много приносил пользы, но помните вы только плохое к сожалению.
Я все помню , но транспорант на котором Мадрид был на последнем месте мне , лично , гораздо более свеж в памяти.
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Axmat Cecenov
Ответ oka79410
король финалов. думаю, болельщики будут вспоминать бейла с теплотой.
Я лично всегда буду помнить финальные голы в Лиссабоне,и в Киеве. Ещё фантастический забег в финале кубка Короля
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MMDV
Ответ sports!
Без сарказма легенда Реала!!! Золотыми буквами вписал свое имя в клубе
Он однозначно вписал свое имя в историю клуба, но называть его легендой все же неправильно. Хотя, можно сказать, что он считался бы легендой, если бы не его поведение в последние годы пребывания в клубе.
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Manu Maks
У меня Бейл всегда ассоциируется с голами в финале ЛЧ и в Кубке Испании! Так что согласен с ним у него в Мадриде вообшем все было прекрасно! Как ни крути он легенда Мадрида!
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Мельников Михаил
Но испанский, такой сложный, что и за 10 лет не освоил для порядочного интервью....
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Артём Поддубный
А кому бы не нравилось, играть в гольф, а получать за футбол. Хотя за первые сезоны спасибо тебе, Гарет. Все что было дальше - мрак.
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Moe Joe
5 ЛЧ
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