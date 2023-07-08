Бэйл о переходе в «Реал»: «Ни о чем не жалею, правильное решение. Мне там искренне нравилось»

Гарет Бэйл заявил, что не сожалеет о переходе в «Реал».

Валиец перешел в « » из «Тоттенхэма» в 2013 году за 100 млн евро. Он 5 раз выиграл чемпионов с клубом, но мало играл в последних сезонах в «Реале».

«Все игроки были хороши. Я знаю, что люди говорят всякое, но у меня никогда не было ни единой проблемы, ни с кем.

Я не думаю, что когда-либо ссорился там с кем-либо. Даже в трудные времена в раздевалке все было хорошо.

Мне искренне очень понравилось время, проведенное в «Реале», если не считать некоторых моментов, когда было непросто на поле.

Я ни о чем не жалею. Я принял правильное решение», – сказал завершивший карьеру вингер в интервью The Times.

Из-за Роналду у Бэйла было столько проблем в «Реале». Конкуренция его и сломала