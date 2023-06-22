Бэйл о финале ЛЧ-2018: «Говорил с игроками «Ливерпуля» – они нервничали, им было трудно заснуть. «Реал» думал только о победе, хотя соперник и играл лучше на тот момент»

Гарет Бэйл рассказал о разговоре с игроками «Ливерпуля» перед финалом ЛЧ 2018 года.

В 2018 году «Реал» завоевал Лигу чемпионов в 13-й раз, обыграв в финале «Ливерпуль» со счетом 3:1. Бэйл отметился дублем.

«Я помню, как говорил с игроками « » перед первым финалом чемпионов, в котором мы встретились.

Им было трудно заснуть, они нервничали... У нас был другой настрой. Мы думали только о победе, тем более в финале, несмотря на то, что они на тот момент играли лучше нас», – сказал бывший форвард « » в интервью BT Sport.

Гарет Бэйл: «Месси понравится в МЛС. Там лучше принимают поражения, последствий нет. Когда проигрываешь в «Реале» – тебя распинают, это конец света»