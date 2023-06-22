Бэйл о финале ЛЧ-2018: «Говорил с игроками «Ливерпуля» – они нервничали, им было трудно заснуть. «Реал» думал только о победе, хотя соперник и играл лучше на тот момент»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Гарет Бэйл Футбол

Гарет Бэйл рассказал о разговоре с игроками «Ливерпуля» перед финалом ЛЧ 2018 года.

В 2018 году «Реал» завоевал Лигу чемпионов в 13-й раз, обыграв в финале «Ливерпуль» со счетом 3:1. Бэйл отметился дублем.

«Я помню, как говорил с игроками «Ливерпуля» перед первым финалом Лиги чемпионов, в котором мы встретились.

Им было трудно заснуть, они нервничали... У нас был другой настрой. Мы думали только о победе, тем более в финале, несмотря на то, что они на тот момент играли лучше нас», – сказал бывший форвард «Реала» в интервью BT Sport.

Гарет Бэйл: «Месси понравится в МЛС. Там лучше принимают поражения, последствий нет. Когда проигрываешь в «Реале» – тебя распинают, это конец света»

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17 комментариев

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Фарид Харисов
Не знаю, что творилось у Бэйла в голове на протяжении карьеры. Абсолютно несерьёзное отношение к спорту. Но потом он включался и переворачивал любую игру с ног на голову.

Будто всегда знал, что он особенный и победитель по жизни, а доказывал это общественности только по праздникам.
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Фарид Харисов
Ответ Barca_mania
ты сидя на диване говоришь, что у профессионального атлета несерьёзное отношение к спорту?)
Вот например, недавно ты назвал Мартинеза безвольным тренером.

А у самого воли на что хватило? Стать посмешищем на Спортсе?

Видишь как интересно получается, если рассуждать в таком ключе как ты :)
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lizarazu
Ответ Sergey Kuznetsov
Любопытно, где это можно пообщаться с соперником по финалу ЛЧ, кроме как в подтрибунке перед матчем. И еще более любопытно кто этот дурак (если он конечно существует), который рассказывает о таких вещах противнику.
Может был кореш какой-то у Бейла в команде Ливерпуля 2018 :)
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Sergey Kuznetsov
Любопытно, где это можно пообщаться с соперником по финалу ЛЧ, кроме как в подтрибунке перед матчем. И еще более любопытно кто этот дурак (если он конечно существует), который рассказывает о таких вещах противнику.
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Cruel Snake
Бэйл тогда сверкал, супергерой матча! Правда потом, по собственному желанию потускнел. В итоге вообще на лавке пылится изволил
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corazón blanco
Ну так на тот момент Ливерпуль впервые за 11 лет вышел
в финал, конечно неудивительно, что у них было огромное давление и нервозность перед матчем. У Мадрида же практически весь состав к тому моменту принял участие в 4-м финале за 5 лет.
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Sergey Kuznetsov
Ответ lizarazu
Может был кореш какой-то у Бейла в команде Ливерпуля 2018 :)
даже если так и есть, то с его стороны было бы некрасиво говорить так о своем корешке)
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Havana Club
Ответ Sergey Kuznetsov
Любопытно, где это можно пообщаться с соперником по финалу ЛЧ, кроме как в подтрибунке перед матчем. И еще более любопытно кто этот дурак (если он конечно существует), который рассказывает о таких вещах противнику.
Бейл особо в Реале ни с кем не общался, поэтому норм)
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Temp LC
Ответ Barca_mania
ты сидя на диване говоришь, что у профессионального атлета несерьёзное отношение к спорту?)
именно к футболу, да у него несерьёзное отношение
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Фарид Харисов
Ответ Barca_mania
ты сидя на диване говоришь, что у профессионального атлета несерьёзное отношение к спорту?)
В последних своих комментариях ты успел оскорбить Реал, Роналду.

Какое право ты имеешь в таком ключе обсуждать великий клуб и спортсменов?

В эту игру можно играть вместе, дружок :)
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Фарид Харисов
Ответ Barca_mania
ты сидя на диване говоришь, что у профессионального атлета несерьёзное отношение к спорту?)
Я зритель, я смотрю и рассуждаю, сравниваю разных спортсменов, подмечаю детали.

И я возле дивана имею право говорить о них плохо. Если я вижу, что у Бэйла несерьёзное отношение к футболу, то я так и говорю.

И ты тоже имеешь право словесный понос извергать на Роналду, игроков Реала, Карвахаля и т.д.

Но ты пытаешься предъявить мне за то, в чём сам по колено увяз. Заканчивай, не позорься.
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Павел павел
Ответ Фарид Харисов
Не знаю, что творилось у Бэйла в голове на протяжении карьеры. Абсолютно несерьёзное отношение к спорту. Но потом он включался и переворачивал любую игру с ног на голову. Будто всегда знал, что он особенный и победитель по жизни, а доказывал это общественности только по праздникам.
в что жизнь игрой заканчиваея? в ней много радостей помимо игры. и человек просто наслождается каждым ее днем. и это правильно
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Supreme Allah
Ответ Фарид Харисов
Не знаю, что творилось у Бэйла в голове на протяжении карьеры. Абсолютно несерьёзное отношение к спорту. Но потом он включался и переворачивал любую игру с ног на голову. Будто всегда знал, что он особенный и победитель по жизни, а доказывал это общественности только по праздникам.
Это называется фарт
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