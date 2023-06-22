Бэйл о финале ЛЧ-2018: «Говорил с игроками «Ливерпуля» – они нервничали, им было трудно заснуть. «Реал» думал только о победе, хотя соперник и играл лучше на тот момент»
Гарет Бэйл рассказал о разговоре с игроками «Ливерпуля» перед финалом ЛЧ 2018 года.
В 2018 году «Реал» завоевал Лигу чемпионов в 13-й раз, обыграв в финале «Ливерпуль» со счетом 3:1. Бэйл отметился дублем.
«Я помню, как говорил с игроками «Ливерпуля» перед первым финалом Лиги чемпионов, в котором мы встретились.
Им было трудно заснуть, они нервничали... У нас был другой настрой. Мы думали только о победе, тем более в финале, несмотря на то, что они на тот момент играли лучше нас», – сказал бывший форвард «Реала» в интервью BT Sport.
Гарет Бэйл: «Месси понравится в МЛС. Там лучше принимают поражения, последствий нет. Когда проигрываешь в «Реале» – тебя распинают, это конец света»
Будто всегда знал, что он особенный и победитель по жизни, а доказывал это общественности только по праздникам.
А у самого воли на что хватило? Стать посмешищем на Спортсе?
Видишь как интересно получается, если рассуждать в таком ключе как ты :)
в финал, конечно неудивительно, что у них было огромное давление и нервозность перед матчем. У Мадрида же практически весь состав к тому моменту принял участие в 4-м финале за 5 лет.
Какое право ты имеешь в таком ключе обсуждать великий клуб и спортсменов?
В эту игру можно играть вместе, дружок :)
И я возле дивана имею право говорить о них плохо. Если я вижу, что у Бэйла несерьёзное отношение к футболу, то я так и говорю.
И ты тоже имеешь право словесный понос извергать на Роналду, игроков Реала, Карвахаля и т.д.
Но ты пытаешься предъявить мне за то, в чём сам по колено увяз. Заканчивай, не позорься.