У Мудрика 0+2 в 17 матчах за «Челси», у Энцо – 0+2 в 22, Феликс забил 4 гола за 20 игр. Они пришли зимой

Михаил Мудрик не забил за «Челси» в 17 матчах после перехода, у Жоау Феликса 4 гола.

, перешедший в « » из «Шахтера» за 70+30 млн евро, не забил голов и сделал 2 результативные передачи в 17 матчах за клуб после перехода. Также он получил две желтые карточки.

, арендованный «Челси» у «Атлетико» за 11 млн евро, забил 4 гола и заработал 1 желтую карточку в 20 матчах за клуб.

У Энцо Фернандеса, который перешел в «Челси» за 121 млн евро из «Бенфики», сделал 2 результативные передачи в 22 матчах после перехода.

Все эти игроки пополнили состав лондонского клуба зимой.

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