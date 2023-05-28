У Мудрика 0+2 в 17 матчах за «Челси», у Энцо – 0+2 в 22, Феликс забил 4 гола за 20 игр. Они пришли зимой

Теги Челси премьер-лига Англия Жоау Феликс Михаил Мудрик Энцо Фернандес Футбол

Михаил Мудрик не забил за «Челси» в 17 матчах после перехода, у Жоау Феликса 4 гола.

Мудрик, перешедший в «Челси» из «Шахтера» за 70+30 млн евро, не забил голов и сделал 2 результативные передачи в 17 матчах за клуб после перехода. Также он получил две желтые карточки.

Феликс, арендованный «Челси» у «Атлетико» за 11 млн евро, забил 4 гола и заработал 1 желтую карточку в 20 матчах за клуб.

У Энцо Фернандеса, который перешел в «Челси» за 121 млн евро из «Бенфики», сделал 2 результативные передачи в 22 матчах после перехода.

Все эти игроки пополнили состав лондонского клуба зимой.

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44 комментария

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EKSPERT
Ну Энцо выделяется среди бревен Челси
+63
-3
+60
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ wonderwall
Срочно золотой мяч Мудрику
Не золотой, а жовтий🤓
+51
-14
+37
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wonderwall
Срочно золотой мяч Мудрику
+35
-7
+28
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StHappyOne
Вы требуете от игроков играть без тренера. Они конечно молодцы, но не до такой степени. Эти цифры ничего не значат в этом сезоне
+17
-2
+15
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Алексей Муравьёв
У Энцо и не должно быть много результативных действий, задача его позиции маля другая, и по другим показателям оценивается, ибо он опорник!
+18
-5
+13
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Dmitry Orlov
Ответ Алексей Муравьёв
У Энцо и не должно быть много результативных действий, задача его позиции маля другая, и по другим показателям оценивается, ибо он опорник!
Так это и показательно, что у опорника Энцо столько же результативных действий, сколько и у вингера, купленного в то же ТО.
+12
-1
+11
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Dmitry Orlov
Ответ rtkcdgzt86
Как по мне Те кто Хейтят сейчас Мудрика недолёкие люди Этот сезон в Челси все провели мягко говоря не очень Вот следующий сезон будет показательным,там и можно о чём то говорить Я вот помню первый матч Холанда за МС это же был провал,а итог вот какой,но тут и весь МС красавцы Так что обсирать будем в следующем сезоне если что)))
>Я вот помню первый матч Холанда за МС это же был провал,а итог вот какой,

Щас бы сравнивать ОДИН первый матч у одного с 15 первыми матчами у другого.
+11
-2
+9
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Акира_1
Ответ rtkcdgzt86
Как по мне Те кто Хейтят сейчас Мудрика недолёкие люди Этот сезон в Челси все провели мягко говоря не очень Вот следующий сезон будет показательным,там и можно о чём то говорить Я вот помню первый матч Холанда за МС это же был провал,а итог вот какой,но тут и весь МС красавцы Так что обсирать будем в следующем сезоне если что)))
Серьёзно? Сравнивать первый матч Холанда и половину сезона Мудрика? Может хорош уже что-то лепить из пацана, который не может обработать мяч и попасть в ворота с близкого расстояния? Его этому Почеттино должен научить? 😄
+9
-2
+7
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Yri Yrov
Ответ wonderwall
Срочно золотой мяч Мудрику
ну да там же одного мудрика купили
+9
-3
+6
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Гарун Алиев
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Не золотой, а жовтий🤓
Не мяч, а мiч
+6
-3
+3
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Owen_the_Simple
Ответ rtkcdgzt86
Как по мне Те кто Хейтят сейчас Мудрика недолёкие люди Этот сезон в Челси все провели мягко говоря не очень Вот следующий сезон будет показательным,там и можно о чём то говорить Я вот помню первый матч Холанда за МС это же был провал,а итог вот какой,но тут и весь МС красавцы Так что обсирать будем в следующем сезоне если что)))
"недолёкие люди"
+3
0
+3
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Красная стрела
Эпоху Абрамовича, болельщики Челси будут ещё с придыханием вспоминать. А может и рассказывать внукам. Думаю, там бардак пойдёт похлеще, чем у МЮ. Американец даст о себе знать😁 умный Мудрика за такие бабки бы не купил.
+7
-5
+2
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Кокич
0+4 за 220 миллионов.
+2
-1
+1
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Direct free kick
Ответ Гарун Алиев
Не мяч, а мiч
Так ты не азербийджанец, а хлопец?
+1
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поколение пепси
энцо конечно на 120 не играет, но более менее смотрится, есть ощущение что ещё улучшит свою игру
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Роман Буянов
Зачем писать инфу про желтые карточки, при этом не писать про красные?
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Акира_1
Все просто: Энцо - опорник с неплохим пасом, Мудрик - дно, Феликс - обычный бегунок. При нормальной ситуации в клубе и грамотном спортивном директора последних 2 не было бы в Челси. 🤷‍♂️
+4
-4
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Зубы Дзюбы
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Не золотой, а жовтий🤓
Жовтий Мiч
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forever 77
Ответ Красная стрела
Эпоху Абрамовича, болельщики Челси будут ещё с придыханием вспоминать. А может и рассказывать внукам. Думаю, там бардак пойдёт похлеще, чем у МЮ. Американец даст о себе знать😁 умный Мудрика за такие бабки бы не купил.
Мю же не покупал юлу за сотку. Ну кому как не болельщику Спартака знать о бардаке.
+2
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Ничего Смешного
Я смотрел Челси с Мю, после наблюдаем за Мудриком только одно пришло на ум - он очень хорошо бежит вперед.
На этом я думаю всё.
+1
-1
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Андрюха с района
Ответ Direct free kick
Всяко хуже твоей, про то что неразурям был нужен Сарри вместо Индзаги-младшего. Update: https://www.sports.ru/football/1115024504-chempionat-italii-inter-primet-fiorentinu-yuve-protiv-verony-napoli-sy.html?comment_id=2977890%C2%A6news%C2%A61115024504 Так что не сказка, а быль. А про Энцо правда - посмотри график игр Бенфики
Мое мнение про Сарри вообще блекнет на фоне твоих сказок про Интер)
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Streetbor
сегодняшний Челси команда Мудриков))
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Андрюха с района
Ответ rtkcdgzt86
Как по мне Те кто Хейтят сейчас Мудрика недолёкие люди Этот сезон в Челси все провели мягко говоря не очень Вот следующий сезон будет показательным,там и можно о чём то говорить Я вот помню первый матч Холанда за МС это же был провал,а итог вот какой,но тут и весь МС красавцы Так что обсирать будем в следующем сезоне если что)))
А те, кто его защищают - это неучи) Ты один из них) Поздравляю)
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Dmitry Orlov
Ответ dedyshka1994
у одного матч в выстроенной команде а у второго 15 в хаосе
И? У Энцо 18 матчей в хаосе, никто не скажет, что он плохо играет сейчас. Как и Феликс.
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_Amelina_ Landau
Ответ rtkcdgzt86
Как по мне Те кто Хейтят сейчас Мудрика недолёкие люди Этот сезон в Челси все провели мягко говоря не очень Вот следующий сезон будет показательным,там и можно о чём то говорить Я вот помню первый матч Холанда за МС это же был провал,а итог вот какой,но тут и весь МС красавцы Так что обсирать будем в следующем сезоне если что)))
Не фига ты сравнил...первый матч (т.е. один) и 20 Мудрика. Вообще не сравнимо . Не считаешь? Мудрик, что ? По одному матчу хейт получил?
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