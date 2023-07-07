Почеттино о «Челси»: «Цель – побеждать. Футбол нетерпелив, нужно сразу давать результат»

Маурисио Почеттино заявил о намерении побеждать с «Челси».

«Моя цель – побеждать. Наш стиль, философия и культура – хорошо играть. Если не побеждаешь в таком клубе, как «Челси», у тебя будут проблемы.

Суть в том, чтобы побеждать, быть конкурентоспособным и передавать такую энергию фанатам. Я не думаю о том, сколько передо мной стоит задач или какая из них самая сложная.

Самое главное – добиться того, чтобы состав был сбалансированным. План состоит в том, чтобы сократить количество игроков и добиться хорошей динамики на тренировках.

Футбол нетерпелив. В таком клубе, как «Челси», нельзя просить дать время, нужно с первого же дня давать результат. Я не даю игрокам тратить время, мы должны выкладываться по максимуму с самого начала. У нас будет команда, которая сможет дать результат», – заявил аргентинский специалист.

Почеттино начинает в «Челси». У него получится? А что может пойти не так?

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