Почеттино о «Челси»: «Цель – побеждать. Футбол нетерпелив, нужно сразу давать результат»

Теги Челси премьер-лига Англия Маурисио Почеттино Футбол

Маурисио Почеттино заявил о намерении побеждать с «Челси».

«Моя цель – побеждать. Наш стиль, философия и культура – хорошо играть. Если не побеждаешь в таком клубе, как «Челси», у тебя будут проблемы. 

Суть в том, чтобы побеждать, быть конкурентоспособным и передавать такую энергию фанатам. Я не думаю о том, сколько передо мной стоит задач или какая из них самая сложная.

Самое главное – добиться того, чтобы состав был сбалансированным. План состоит в том, чтобы сократить количество игроков и добиться хорошей динамики на тренировках.

Футбол нетерпелив. В таком клубе, как «Челси», нельзя просить дать время, нужно с первого же дня давать результат. Я не даю игрокам тратить время, мы должны выкладываться по максимуму с самого начала. У нас будет команда, которая сможет дать результат», – заявил аргентинский специалист.

Почеттино начинает в «Челси». У него получится? А что может пойти не так?

Все о методах Почеттино: по три тренировки в день, вера в ауру (и в лимоны для ее очищения), горячие угли и стрелы

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26 комментариев

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DolJun
ну а в чем он не прав? состав полный талантов есть - поднатаскать и правильно расставлять их на поле - уже улучшит результат по сравнению с предыдущими двумя физруками тренировавшими клуб. а с одной игрой в неделю этого должно быть достаточно для топ 4, иначе можно пробовать следующего
+22
-15
+7
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Аян Бельгибаев
Не знаю, но думаю получится у него! Очень в это хочется верить
+5
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инок
Почеттино единственная надежда, что Челси заиграет наконец-то в настоящий футбол
+3
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ман сити фейк
У Челси удачные сезоны после неудачных. Думаю они конце сезона будут в четверг лучших.
+1
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angliiskiilion
Ответ DolJun
ну а в чем он не прав? состав полный талантов есть - поднатаскать и правильно расставлять их на поле - уже улучшит результат по сравнению с предыдущими двумя физруками тренировавшими клуб. а с одной игрой в неделю этого должно быть достаточно для топ 4, иначе можно пробовать следующего
в составе из старичков остались только Кепа, Джеймс, Силва и Чилли, все остальные по сути были куплены уже при Боулинге с Багдадом
+3
-3
0
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ALMANAC
Ответ DolJun
ну а в чем он не прав? состав полный талантов есть - поднатаскать и правильно расставлять их на поле - уже улучшит результат по сравнению с предыдущими двумя физруками тренировавшими клуб. а с одной игрой в неделю этого должно быть достаточно для топ 4, иначе можно пробовать следующего
Будет ли такой же коммент после 12 тура?)
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