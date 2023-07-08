Хавбек «Аль-Иттифака» Оздемир: «Роналду – величайший в истории. Он доминирует на протяжении всего матча»
Полузащитник «Аль-Иттифака» Берат Оздемир высказался об игре против Криштиану Роналду.
«Криштиану Роналду доминирует не только при игре с мячом, но и на протяжении всего матча.
Когда мы играли против «Аль-Насра», я подошел к нему и сказал, что он лучший. Он поблагодарил меня. Криштиану действительно величайший в истории», – сказал Оздемир.
После Месси
Даже когда Криштиану спит, он все равно доминирует, - добавил Берат Оздемир.