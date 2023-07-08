Хавбек «Аль-Иттифака» Оздемир: «Роналду – величайший в истории. Он доминирует на протяжении всего матча»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Иттифак Берат Оздемир Футбол

Полузащитник «Аль-Иттифака» Берат Оздемир высказался об игре против Криштиану Роналду.

«Криштиану Роналду доминирует не только при игре с мячом, но и на протяжении всего матча. 

Когда мы играли против «Аль-Насра», я подошел к нему и сказал, что он лучший. Он поблагодарил меня. Криштиану действительно величайший в истории», – сказал Оздемир

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12 комментариев

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psixyec
Всё верно. Все футболисты и молодое поколение называют Роналду величайшим и стараются брать пример с него.
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JENNINGS
Как фанат мадридского «Реала», подтверждаю: Криштиану действительно величайший футболист в истории футбола
После Месси
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10ztv
принят в чат красивых
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Собиратель хаоса
С мячом допустим. Но как можно доминировать без мяча? 🤔

Даже когда Криштиану спит, он все равно доминирует, - добавил Берат Оздемир.
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Амин Чич
Я как сторонний наблюдатель могу подметить, что если бы Месси был такой же жадный на голы как Рон, то я думаю у него голов бы было уже за 900-1000
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