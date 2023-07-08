Хавбек «Аль-Иттифака» Оздемир: «Роналду – величайший в истории. Он доминирует на протяжении всего матча»

Полузащитник «Аль-Иттифака» Берат Оздемир высказался об игре против Криштиану Роналду.

« доминирует не только при игре с мячом, но и на протяжении всего матча.

Когда мы играли против « », я подошел к нему и сказал, что он лучший. Он поблагодарил меня. Криштиану действительно величайший в истории», – сказал .