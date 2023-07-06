«Аль-Наср» Роналду возглавил португалец Каштру. Он ушел из «Ботафого» ради саудовского клуба

Теги Криштиану Роналду Ботафого высшая лига Бразилия трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Луиш Каштру Футбол

Саудовский «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду, назначил нового тренера.

Им стал 61-летний португалец Луиш Каштру.

Ранее он работал в «Порту» и «Шахтере». В ходе карьеры он выигрывал чемпионат Украины, а также побеждал в Кубке эмира Катара, работая с «Аль-Духайлем».

Ради работы с «Аль-Насром» Каштру покинул бразильский «Ботафого». Сообщалось, что принять предложение саудовцев его убедил лично Роналду.

Прежний главный тренер «Аль-Насра» Руди Гарсия был уволен в апреле. Позже он возглавил «Наполи».

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20 комментариев

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Fark
ради саудовского клуба с работы ушли бы миллионы людей со всех концов света
+18
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+18
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Fark
Ответ Человек1991
Ради бабок он ушёл ) ещё бы написали он ушёл из Ботафого ради Роналду.)
не будь циничным - все переходят в Саудию ради футбола
+13
-3
+10
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Человек1991
Ради бабок он ушёл ) ещё бы написали он ушёл из Ботафого ради Роналду.)
+7
-5
+2
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-= Masteryuga =-
Хокку прям какое-то)
АльНасрр Роналду возглавил
Португалец Каштру...
+2
-1
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Геннадий Тимченко
Ответ Elkorazon01
Комментарий удален модератором
исключительно ради выплат от партнеров MLS — компаний Apple и adidas: ведь Барселона, из которой пеший ушёл свободным агентом, до сих пор платит ему "за осознание счастья, что лучший игрок мира" у них играл🤣
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bangura00
Ответ Oleg
А кто сказал что этот бездарь главный? Главное там то, сколько арабы денег предлагают.
А почему по вашему уволили французкого тренера, и наняли португальского тренера?
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Oleg
Ответ bangura00
Поражаюсь с Роналду, как он в каждом своем клубе становится главным!
А кто сказал что этот бездарь главный?
Главное там то, сколько арабы денег предлагают.
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Кокич
Ответ -= Masteryuga =-
Хокку прям какое-то) АльНасрр Роналду возглавил Португалец Каштру...
Старый пруд.
Прыгнула в воду лягушка.
Всплеск в тишине.
©
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Родя Раскольников
Ответ Fark
Комментарий удален пользователем
Дружище, советую не пропускать текст под заголовками и все-таки читать что там пишется, тогда и казаться ничего не будет.
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VictorVallecano
Ответ Человек1991
Ради бабок он ушёл ) ещё бы написали он ушёл из Ботафого ради Роналду.)
Человек поменял работу, чтобы зарабатывать больше. ШОК! СЕНСАЦИЯ!
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Elkorazon01
Ответ Человек1991
Ради бабок он ушёл ) ещё бы написали он ушёл из Ботафого ради Роналду.)
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KKA
Ответ Fark
ради саудовского клуба с работы ушли бы миллионы людей со всех концов света
Да что уж там - миллиарды )
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Нефанатик
В Саудовскую Аравию и в Россию игроки уходят только из-за бабок
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IbraMania
Каштру выводил Шахтер в 1/2 Финала Лиги Европы , кстати))
Удачи ему , надеюсь не разосрутся с Роналду.
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Dragon10
В первом сезоне не смог адаптироваться, в помощь подписали тренера португальца. Логично
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Vatikan
Убивать клуб, так до конца, решил Рон
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CopaAmerica
Осталось назначить кринжа президентом и председателем правления аль наср
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Дмитрий
Скоро будет как в Вулверхэмптоне,потом Мадейру построят рядом...
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Aggrrist
Скоро УЕФА объявит арабскую угрозу и создаст суперлигу.
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10ztv
видно красивый
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Fark
Комментарий удален пользователем
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