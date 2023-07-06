«Аль-Наср» Роналду возглавил португалец Каштру. Он ушел из «Ботафого» ради саудовского клуба
Саудовский «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду, назначил нового тренера.
Им стал 61-летний португалец Луиш Каштру.
Ранее он работал в «Порту» и «Шахтере». В ходе карьеры он выигрывал чемпионат Украины, а также побеждал в Кубке эмира Катара, работая с «Аль-Духайлем».
Ради работы с «Аль-Насром» Каштру покинул бразильский «Ботафого». Сообщалось, что принять предложение саудовцев его убедил лично Роналду.
Прежний главный тренер «Аль-Насра» Руди Гарсия был уволен в апреле. Позже он возглавил «Наполи».
АльНасрр Роналду возглавил
Португалец Каштру...
Главное там то, сколько арабы денег предлагают.
Прыгнула в воду лягушка.
Всплеск в тишине.
©
Удачи ему , надеюсь не разосрутся с Роналду.