«Аль-Наср» Роналду возглавил португалец Каштру. Он ушел из «Ботафого» ради саудовского клуба

Саудовский «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду, назначил нового тренера.

Им стал 61-летний португалец .

Ранее он работал в «Порту» и «Шахтере». В ходе карьеры он выигрывал чемпионат Украины, а также побеждал в Кубке эмира Катара, работая с «Аль-Духайлем».

Ради работы с « » Каштру покинул бразильский « ». Сообщалось, что принять предложение саудовцев его убедил лично .

Прежний главный тренер «Аль-Насра» Руди Гарсия был уволен в апреле. Позже он возглавил «Наполи».