Эмилиано Мартинес выбрал Месси, а не Роналду: «Лео – прирожденный победитель, он прошел футбол»

Теги Криштиану Роналду Астон Вилла МЛС премьер-лига Англия Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд ЧМ-2022 Эмилиано Мартинес Интер Майами Футбол

Эмилиано Мартинес сделал выбор в пользу Лионеля Месси, а не Криштиану Роналду.

Вратарь «Астон Виллы» и сборной Аргентины ответил на вопрос о том, кто из этих игроков лучше.

«Он [Месси] прошел футбол. Он лучший. 

Месси – прирожденный победитель, он был рожден, чтобы побеждать, и произносил речь перед каждой игрой на чемпионате мира. Перед финалом он сказал: «Спасибо вам за все, что вы для меня сделали». И мы все хотели выиграть ради него», – сказал Мартинес

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17 комментариев

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Jovana Jovičić
Аргентинский вратарь выбрал Месси, а не Роналду. Сенсация.
+47
-1
+46
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0:4 на спотифай камп ноу
Ахахаха вот это я понимаю новость высосана из пальца))) что-то вроде из программы "Плюшки" на ютубе, где ведущий задаёт вопрос :" Кого ты больше любишь меня или маму"? Мартинес рождён для того чтобы ответить за Месси в любом случае.
+22
-3
+19
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Bazilic
Ответ Луизао фром мексика
Что меси, что рунальда не являются легендами, один не выигрывал евро, второй чм не выигрывал. Только пеле можно считать легендой
Сколько Евро выиграл Пеле?
+10
-1
+9
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Ничего Смешного
Чувствую следующий вопрос был бы: «Бразилия или Аргентина?»
+4
0
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Jovana Jovičić
Ответ Луизао фром мексика
Что меси, что рунальда не являются легендами, один не выигрывал евро, второй чм не выигрывал. Только пеле можно считать легендой
Месси не взял ни одного Евро, а Роналду ни одного кубка Америки. Два фуфела.
+4
0
+4
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Этот Райола хочет денег
Попробовал бы он еще как то по другому ответить! Его бы только на спортсе минусами к штанге приколотили фанаты предголевых и предобводочных!)
+5
-3
+2
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Луизао фром мексика
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Ответ Bazilic
Сколько Евро выиграл Пеле?
Одно, в 1972
+2
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lavrusha87
Интересно, в какой бы реальности аргентинец выбрал Роналду
+1
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Faulheit
ещё бы спросили, что лучше выиграть ЧМ или не выиграть
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Мансур Мадаев
шок)
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⚽️Juventini⚽️
Это как спросить у Газаева кто лучше ? Путин или Обама
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Кар Карыч
А вот чемпионом МЛС он не станет. Ей-ей...)))))
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0:4 на спотифай камп ноу
Ответ Луизао фром мексика
Что меси, что рунальда не являются легендами, один не выигрывал евро, второй чм не выигрывал. Только пеле можно считать легендой
Месси просто не везло в группе Евро, постоянно попадался Европейский гегемон, а так то да постоянно участвовал во всех Евро, ну и что, что его страна из Южной Америки, Евро он был брать обязан))
+1
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