Эмилиано Мартинес выбрал Месси, а не Роналду: «Лео – прирожденный победитель, он прошел футбол»
Эмилиано Мартинес сделал выбор в пользу Лионеля Месси, а не Криштиану Роналду.
Вратарь «Астон Виллы» и сборной Аргентины ответил на вопрос о том, кто из этих игроков лучше.
«Он [Месси] прошел футбол. Он лучший.
Месси – прирожденный победитель, он был рожден, чтобы побеждать, и произносил речь перед каждой игрой на чемпионате мира. Перед финалом он сказал: «Спасибо вам за все, что вы для меня сделали». И мы все хотели выиграть ради него», – сказал Мартинес.
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