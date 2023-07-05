Эмилиано Мартинес выбрал Месси, а не Роналду: «Лео – прирожденный победитель, он прошел футбол»

Эмилиано Мартинес сделал выбор в пользу Лионеля Месси, а не Криштиану Роналду.

Вратарь « » и сборной ответил на вопрос о том, кто из этих игроков лучше.

«Он [ ] прошел футбол. Он лучший.

Месси – прирожденный победитель, он был рожден, чтобы побеждать, и произносил речь перед каждой игрой на чемпионате мира. Перед финалом он сказал: «Спасибо вам за все, что вы для меня сделали». И мы все хотели выиграть ради него», – сказал .