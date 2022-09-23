Рапино об отказе 15 футболисток от игры за сборную Испании: «Я 16-я, поддерживаю вас в США. Столько игроков вместе – это мощно»

Меган Рапино поддержала массовый отказ футболисток от игры за сборную Испании.

15 испанок направили в Королевскую испанскую футбольную федерацию отказ от приглашения в сборную, сопроводив его одним и тем же письмом, в котором указали, что из-за ситуации в команде значительно пострадало их эмоциональное состояние и здоровье.

Футболистки просили президента RFEF Луиса Рубиалеса уволить главного тренера команды Хорхе Вильду, но глава федерации не выполнил это требование, после чего девушки отказались от игры за сборную.

«Я 16-я, поддерживаю вас в США. Такое количество игроков вместе – это мощно. Мы все должны услышать», – написала 37-летняя футболистка сборной США.

Фото: инстаграм Меган Рапино