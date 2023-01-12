Рапино продлила контракт с «ОЛ Рейн». Капитан сборной США играет за клуб с 2013-го

Футболистка Меган Рапино продлила контракт с клубом «ОЛ Рейн».

Капитан сборной США подписала новое соглашение на один сезон. Рапино присоединилась к клубу из Сиэттла 10 лет назад.

В 2022 году на счету Рапино семь голов и четыре передачи в 14 матчах. Она является рекордсменкой клуба с 47 голами в регулярном чемпионате и рекордсменкой Национальной женской футбольной лиги (NWSL) по голам с пенальти (12).

Рапино – одна из 10 футболисток, которые выходили на поле в каждом сезоне NWSL с момента ее основания в 2013 году. В финале регулярного чемпионата 2022 года она провела свой 100-й матч.

Рапино о равной оплате в сборных США: «Мы пример для будущих поколений и спорта во всем мире. Деньги – способ общества показать нашу ценность»

Рапино о коллабе с Nike: «Цель – переосмыслить, что значит быть успешным спортсменом. Люблю футбол, но самое удивительное – платформа для самовыражения и борьбы»