Рапино о невыплате «Лионом» полной зарплаты беременной футболистке: «Абсолютный позор. Вы любите говорить, как сильно поддерживаете женщин, но цифры не сходятся»

Теги Лион лига 1 Франция женский футбол сборная США жен сборная Исландии жен Лион жен Меган Рапино деньги Футбол

Меган Рапино высказалась о невыплате «Лионом» зарплаты беременной футболистке.

Капитан женской сборной Исландии Сара Бьорк Гуннарсдоттир отсудила у французского клуба 82 тысячи евро за то, что «Лион» не выплачивал ей полную зарплату во время беременности в 2021 году.

«Абсолютный позор для «Лиона». Культуре в «Лионе» и Франции предстоит долгий путь. Вы все так любите говорить о том, как сильно вы поддерживаете женщин, но что-то цифры не сходятся. 

Я призываю вас стать клубом, который всегда поддерживает женщин, а не который сделал это однажды», – написала капитан женской сборной США в твиттере.

Рапино играла в составе «Лиона» с 2013 по 2014 годы.

Экс-футболистка сборной Англии Рафферти призвала отменить регулярные взвешивания в клубах из-за вреда психике спортсменок. Клэр борется с булимией

 

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Glukinho
Что-то начали забывать о Рапино. Непорядок.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jason Williams
Изолируйте Рапино кто-нибудь
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
counsel
А если бы она была парикмахером, например, ей бы выплачивали полную зарплату? Просто интересно …
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий