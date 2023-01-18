Рапино о невыплате «Лионом» полной зарплаты беременной футболистке: «Абсолютный позор. Вы любите говорить, как сильно поддерживаете женщин, но цифры не сходятся»
Меган Рапино высказалась о невыплате «Лионом» зарплаты беременной футболистке.
Капитан женской сборной Исландии Сара Бьорк Гуннарсдоттир отсудила у французского клуба 82 тысячи евро за то, что «Лион» не выплачивал ей полную зарплату во время беременности в 2021 году.
«Абсолютный позор для «Лиона». Культуре в «Лионе» и Франции предстоит долгий путь. Вы все так любите говорить о том, как сильно вы поддерживаете женщин, но что-то цифры не сходятся.
Я призываю вас стать клубом, который всегда поддерживает женщин, а не который сделал это однажды», – написала капитан женской сборной США в твиттере.
Рапино играла в составе «Лиона» с 2013 по 2014 годы.
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