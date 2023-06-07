Роналду не попал в сборную чемпионата Саудовской Аравии от Opta. Она появилась в твиттере лиги
Криштиану Роналду не включен в символическую сборную лиги Саудовской Аравии.
Команда, подготовленная Opta Analyst, была выложена на странице чемпионата в твиттере. Места 38-летнему форварду «Аль-Насра», забившему 14 голов за 16 матчей, в ней не нашлось.
Сборная лиги Саудовской Аравии выглядит следующим образом:
вратарь: Марсело Гроэ («Аль-Иттихад», оценка – 7,7);
защитники: Гислен Конан («Аль-Наср», 8,9), Ахмед Шарахили («Аль-Иттихад», 8), Ахмед Хегази («Аль-Иттихад», 8), Мадалла Аль-Олайян («Аль-Иттихад», 7,6);
полузащитники: Луис Густаво («Аль-Наср», 8,3), Ромариньо («Аль-Иттихад», 7,9), Алехандро Ромеро Гамарра («Аль-Таавун», 8,1);
нападающие: Фирас Аль-Брейкан («Аль-Фатех», 8), Одион Игало («Аль-Хилаль», 7,8), Мурад Батна («Аль-Фатех», 8).
Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
Учиться надо было хорошо, а не голы забивать.
Зато в прошлом сезоне вошёл в сборную сезона в АПЛ, в возрасте 37 лет
Обтекай.
Тащер, отрыв в +5 превратил во второе место:))
Месси в первый год в псж какая была стата и был ли в сборной сезона и во втором?
Если ты забиваешь голы и отдаешь асисты то оценка увеличивается понимаешь? Сделаешь хет-трик дадут 8-9 минимум