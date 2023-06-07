Криштиану Роналду не включен в символическую сборную лиги Саудовской Аравии.

Команда, подготовленная Opta Analyst, была выложена на странице чемпионата в твиттере. Места 38-летнему форварду « », забившему 14 голов за 16 матчей, в ней не нашлось.

Сборная лиги Саудовской Аравии выглядит следующим образом:

вратарь: («Аль-Иттихад», оценка – 7,7);

защитники: («Аль-Наср», 8,9), Ахмед Шарахили («Аль-Иттихад», 8), (« », 8), Мадалла Аль-Олайян («Аль-Иттихад», 7,6);

полузащитники: Луис Густаво («Аль-Наср», 8,3), Ромариньо («Аль-Иттихад», 7,9), Алехандро Ромеро Гамарра («Аль-Таавун», 8,1);

нападающие: Фирас Аль-Брейкан («Аль-Фатех», 8), Одион Игало («Аль-Хилаль», 7,8), Мурад Батна («Аль-Фатех», 8).

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