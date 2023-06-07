Роналду не попал в сборную чемпионата Саудовской Аравии от Opta. Она появилась в твиттере лиги

Теги Криштиану Роналду рейтинги высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд Луис Густаво Одион Игало Аль-Фатех Аль-Иттихад Джидда Аль-Таавун Ахмед Хегази Марсело Гроэ Ромариньо Алехандро Ромеро Гамарра Ахмед Шарахили Мадалла Аль-Олайян Гислен Конан Мурад Батна Фирас Аль-Брейкан Футбол

Криштиану Роналду не включен в символическую сборную лиги Саудовской Аравии.

Команда, подготовленная Opta Analyst, была выложена на странице чемпионата в твиттере. Места 38-летнему форварду «Аль-Насра», забившему 14 голов за 16 матчей, в ней не нашлось.

Сборная лиги Саудовской Аравии выглядит следующим образом:

вратарь: Марсело Гроэ («Аль-Иттихад», оценка – 7,7);

защитники: Гислен Конан («Аль-Наср», 8,9), Ахмед Шарахили («Аль-Иттихад», 8), Ахмед ХегазиАль-Иттихад», 8), Мадалла Аль-Олайян («Аль-Иттихад», 7,6);

полузащитники: Луис Густаво («Аль-Наср», 8,3), Ромариньо («Аль-Иттихад», 7,9), Алехандро Ромеро Гамарра («Аль-Таавун», 8,1);

нападающие: Фирас Аль-Брейкан («Аль-Фатех», 8), Одион Игало («Аль-Хилаль», 7,8), Мурад Батна («Аль-Фатех», 8).

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

52 комментария

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Кокич
Значит, невысокие оценки получал.
Учиться надо было хорошо, а не голы забивать.
+53
-8
+45
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Раиль Гайнетдинов
Какие же все не красивые 🙈
+42
-7
+35
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Men77
Ответ S100 Winner
Ну так он там полсезона всего провёл. Топ бомбардиров и ассистентов уже был сформирован Зато в прошлом сезоне вошёл в сборную сезона в АПЛ, в возрасте 37 лет
причем тут топ бомбардиров,если критерии средняя оценка за матч?
+37
-3
+34
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gPk
А эти днище его ещё с Месси сравнивают, а он в тени Фираса Аль-Брейкана находится у арабов)
+35
-13
+22
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Andrey Ashhabadskiy
Ответ gPk
А эти днище его ещё с Месси сравнивают, а он в тени Фираса Аль-Брейкана находится у арабов)
Сравнивать гения Месси с роналду это преступление
+25
-9
+16
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S100 Winner
Ну так он там полсезона всего провёл. Топ бомбардиров и ассистентов уже был сформирован

Зато в прошлом сезоне вошёл в сборную сезона в АПЛ, в возрасте 37 лет
+49
-38
+11
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Кирилл Пустовойт
Какая некрасивая лига
+17
-8
+9
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Men77
И тут не попал, да что же это такое?!
+9
-2
+7
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Vinnipukh Vinni
Ответ закрыт по беспределу
Бывает. Кстати, а чë там насчëт Лиги1? Аргентинского гопника включили в состав?
Никаких гопников в состав не включали, а Месси не просто включили, у него там лучшая оценка с отрывом, причём не только во Франции, а во всей Европе.
Обтекай.
+8
-2
+6
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нелюбитель футбола
Глоры дырявого : Он забил 14 и это всё только за полсезона... Он не попал в сборную - ну он же только полсезона провёл... А-ха-ха-ха...🤭..
+7
-2
+5
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rigobersong
🤣🤣🤣

Тащер, отрыв в +5 превратил во второе место:))
+14
-11
+3
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нелюбитель футбола
Ответ А. Мостовой
Роналду больше всех этих футболистов вместе взятых.
Только по 🥚🥚.. А-ха-ха-ха..
+3
0
+3
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bulldozer
Ну, с такими достижения просто нельзя не взять в сборную на Евро!
+5
-3
+2
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Tomas Nepotrebko
Ответ S100 Winner
Ну так он там полсезона всего провёл. Топ бомбардиров и ассистентов уже был сформирован Зато в прошлом сезоне вошёл в сборную сезона в АПЛ, в возрасте 37 лет
ну так тут и не голы с асистами считают
+4
-2
+2
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иц а мэн
ну кринжи позор мирового футбола, новость чтоле
+3
-1
+2
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angliiskiilion
Ответ Кокич
Значит, невысокие оценки получал. Учиться надо было хорошо, а не голы забивать.
по физре всегда 5 было
+2
0
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mqh9pzrxgf
Ответ Tomas Nepotrebko
ну так тут и не голы с асистами считают
То есть не забивая и не отдавая ассистов он будет получать высокие оценки будучи напом?
+1
0
+1
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mqh9pzrxgf
Ответ Tomas Nepotrebko
здесь приводится средняя оценка за матч. неважно общее количество результативных действий, важен стабильно высокий уровень игры
Хорошо, если у тебя проблемы с логикой и дедукцией, приведу пример
Месси в первый год в псж какая была стата и был ли в сборной сезона и во втором?
Если ты забиваешь голы и отдаешь асисты то оценка увеличивается понимаешь? Сделаешь хет-трик дадут 8-9 минимум
+1
0
+1
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sargerasxd
Так он там пол сезона отыграл
+1
0
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Vinnipukh Vinni
Ответ Кирилл Пустовойт
Какая некрасивая лига
И бассейны там давно не чинили, и тренажёры в зале кривые.
+1
0
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Andrey Ashhabadskiy
Официально роналду все таки Она.
+4
-3
+1
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Этот Райола хочет денег
Ну вот. В первом сезоне не попал в сборную лиги, во втором болелы ему свистеть начнут, ну а потом верблюды в след плевать и ржать
+4
-3
+1
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Vinnipukh Vinni
Ответ закрыт по беспределу
Комментарий удален модератором
Быдлану Вегорсту Месси сообщил всё, что о нём думает. Вегорст теперь знает об этом.
+2
-1
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AnMe
Вот это кормешник для хейтеров
+1
-1
0
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Фаррух Касимов
Ответ Tun
Какая-то эта опта некрасивая
Да они все ему завидуют,поэтому и не попал.
0
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