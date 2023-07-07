Винисиус, Рэшфорд, Рюдигер – среди претендентов на приз имени Сократеса за общественную деятельность от France Football
Винисиус Жуниор может получить награду от France Football.
Вингер «Реала» номинирован на приз имени Сократеса, которым за участие в общественной деятельности награждают в ходе церемонии вручения «Золотого мяча».
Также в число претендентов попали Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Антонио Рюдигер («Реал»), Алекс Морган («Сан-Диего») и Асисат Ошоала («Барселона»).
Первым обладателем приза имени Сократеса стал Садьо Мане. Футболист «Баварии» получил награду в 2022 году.
винисиус же провокатор, мерзкая личность, ноет себе в угоду, ему плевать на расизм, детей из фавелл, ну может кинет подачку кому разовую и все:) На суд наплевал, у него ведь отдых:) Просто позорище даже рядом ставить этого человека рядом с Сэром Маркусом!:)
P. S. Напомню: Сократес - белый)