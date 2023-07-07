Винисиус, Рэшфорд, Рюдигер – среди претендентов на приз имени Сократеса за общественную деятельность от France Football

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Винисиус Жуниор может получить награду от France Football.

Вингер «Реала» номинирован на приз имени Сократеса, которым за участие в общественной деятельности награждают в ходе церемонии вручения «Золотого мяча».

Также в число претендентов попали Маркус РэшфордМанчестер Юнайтед»), Антонио Рюдигер («Реал»), Алекс Морган («Сан-Диего») и Асисат Ошоала («Барселона»).

Первым обладателем приза имени Сократеса стал Садьо Мане. Футболист «Баварии» получил награду в 2022 году.

18 комментариев

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rigobersong
В чем деятельность винисиуса, поплакать на стадионе, а потом вместо суда провести время с онлифанщицей?:))🤣🤣🤣
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Любезный Коссутий
ну тут Рэшфорд, естественно. напрямую с парламентом общается, поднимает важные социальные вопросы. и никакого нытья при этом.
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rigobersong
Вообще для Рэшфорда должно быть обидно, что он занимается благими делами, долгие годы помогает малоимущим, причем не дал подачку со своей зарплаты, а реально на дистанции собирает деньги, продвигает в парламент и т.д. Не плачет, а действует рационально и не опираясь на цвет кожи. За это Рэша можно уважать и восхищаться:))

винисиус же провокатор, мерзкая личность, ноет себе в угоду, ему плевать на расизм, детей из фавелл, ну может кинет подачку кому разовую и все:) На суд наплевал, у него ведь отдых:) Просто позорище даже рядом ставить этого человека рядом с Сэром Маркусом!:)
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noti22
Ждём также номинацию Винисиуса на Нобелевскую премию мира, Оскар и Евровидение
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Амин Чич
Рюдигера за помощь нападающим всего мира?
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instasamka
Расист, депутат, а бег аля индюк за что?
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Этот Райола хочет денег
Ответ noti22
Ждём также номинацию Винисиуса на Нобелевскую премию мира, Оскар и Евровидение
И требую еще раз переснять "Русалочку" с ним в главной роли!
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Алексей Ракшин
12 лет в реале
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United_LP
Ответ instasamka
Мата чёрный? Тут только черныши Реала рулят
Ну Решфорд и Мане же в реале
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instasamka
Ответ United_LP
Почему нету Маты с его фондом, куда футбольные люди скидывают 1% своей ЗП?
Мата чёрный? Тут только черныши Реала рулят
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United_LP
Ответ Амин Чич
Рюдигера за помощь нападающим всего мира?
За помощь в сохранении диких животных, коих подражает
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Товарищ Бразаускас
Ответ Этот Райола хочет денег
И требую еще раз переснять "Русалочку" с ним в главной роли!
И новогодние приключения Мане и Вини
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Kaka_GOAT
Ответ rigobersong
В чем деятельность винисиуса, поплакать на стадионе, а потом вместо суда провести время с онлифанщицей?:))🤣🤣🤣
Приз должен выиграть асесат из барселоны,так ведь?
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Ман Сити
Рашфорд выиграет. Ведь он пожертвовал целых 10к за карьеру и орет на каждом углу что изобрел школьные завтраки. Правда после того как ему тыкнули этим бредом он перестал на этом пиарится.
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Товарищ Бразаускас
А че номинированы только черные? Если б были номинированы только белые, Вини первый бы завопил о предвзятости по причине расизма.
P. S. Напомню: Сократес - белый)
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Руслан Краюшкин
Почему все они негроиды
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United_LP
Почему нету Маты с его фондом, куда футбольные люди скидывают 1% своей ЗП?
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United_LP
Там Мане, Онана деревню кормят
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