Винисиус, Рэшфорд, Рюдигер – среди претендентов на приз имени Сократеса за общественную деятельность от France Football

Винисиус Жуниор может получить награду от France Football.

Вингер « » номинирован на приз имени Сократеса, которым за участие в общественной деятельности награждают в ходе церемонии вручения «Золотого мяча».

Также в число претендентов попали (« »), («Реал»), («Сан-Диего») и Асисат Ошоала («Барселона»).

Первым обладателем приза имени Сократеса стал Садьо Мане. Футболист «Баварии» получил награду в 2022 году.