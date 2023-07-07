Кузнецов о Медине в «Спартаке»: «Это жопа – как к нему теперь будут относиться. Просто кинжал в спину, ох уж эти честные и порядочные иностранцы!»

Дмитрий Кузнецов раскритиковал Хесуса Медину за желание перейти в «Спартак».

Ранее сообщалось, что Медина просил руководство ЦСКА отпустить его в «Спартак». Также появилась информация, что сделка может быть закрыта за 6+1 млн евро.

«Как теперь будут относиться к Медине – это жопа. Если еще всплыло, что он сам просился в «Спартак»… Раньше более жестко относились к переходу из ЦСКА в «Спартак». Это было табу. Если футболист просится в стан главного конкурента и раздражителя, то я не знаю, что его мотивирует на такие поступки. Не задумывается ли он, как к нему будут относиться болельщики ЦСКА? У меня это просто не укладывается в голове.

Медина говорит, что не будет играть в другом российском клубе? Ох уж эти честные и порядочные иностранцы! А мы их принимаем и считаем, что они родные. Просто кинжал в спину. Надо быстренько найти хорошего бразильца, аргентинца или еще кого-то. Нужен качественный, умный и быстрый футболист. Однако это будет дорого стоить. Селекционный отдел должен оперативно сработать и найти хорошую, а, может, и отличную замену Медине», – сказал экс-игрок ЦСКА.

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