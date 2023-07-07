Кузнецов о Медине в «Спартаке»: «Это жопа – как к нему теперь будут относиться. Просто кинжал в спину, ох уж эти честные и порядочные иностранцы!»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Дмитрий Кузнецов Хесус Медина Чемпионат.com контент Футбол

Дмитрий Кузнецов раскритиковал Хесуса Медину за желание перейти в «Спартак».

Ранее сообщалось, что Медина просил руководство ЦСКА отпустить его в «Спартак». Также появилась информация, что сделка может быть закрыта за 6+1 млн евро.

«Как теперь будут относиться к Медине – это жопа. Если еще всплыло, что он сам просился в «Спартак»… Раньше более жестко относились к переходу из ЦСКА в «Спартак». Это было табу. Если футболист просится в стан главного конкурента и раздражителя, то я не знаю, что его мотивирует на такие поступки. Не задумывается ли он, как к нему будут относиться болельщики ЦСКА? У меня это просто не укладывается в голове.

Медина говорит, что не будет играть в другом российском клубе? Ох уж эти честные и порядочные иностранцы! А мы их принимаем и считаем, что они родные. Просто кинжал в спину. Надо быстренько найти хорошего бразильца, аргентинца или еще кого-то. Нужен качественный, умный и быстрый футболист. Однако это будет дорого стоить. Селекционный отдел должен оперативно сработать и найти хорошую, а, может, и отличную замену Медине», – сказал экс-игрок ЦСКА.

«Никогда не перейду в «Спартак», это исключено». Так Медина говорил год назад

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16 комментариев

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MstAndreev
Дмитрий Кузнецов: "Бухнуть в пятницу вечером - это святое!"
+11
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Pivas@posal.na.boloto
Говорят Карраскаля Локо и Динамо манят 🤣🤣🤣
+5
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+5
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shava72
Странная реакция на легионера.
Он не их воспитанник, и на верность тоже не присягал.
Где больше насыпали, туда и пойдет.
+3
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+3
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Slavnov
Для всех лучше,чтоб это все был гон и слухи и все остались при своем...
+1
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Артур Тюпин
а чё о молчит о русских, когда переходили,что молчит как зенит скупал рубин, Динамо сутормина за 50тыс.сейчас Коваленко
+1
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Тимофей Прудников
Ответ Pivas@posal.na.boloto
Говорят Карраскаля Локо и Динамо манят 🤣🤣🤣
ахахахахах, представь болелов ЦСКА
+2
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igls54
Комментарий удален пользователем
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Faust Doc
Как же деградируют люди, которые ходят в студии матч ТВ!
гы гы гы
+1
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Artie Bukko
Дак никто не хочет с гопником работать. Ни Марио, ни Медина. Ещё кто-нибудь свалит при случае.
+5
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Rasan
Спорц в интервью с Кузнецовым (и любым другим):
"Какие слова вы будете употреблЯть?
- #опа!
- Пофигу чё скажете ещё, пишем интервью!"
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Красная стрела
Лицемерить не буду. Да, раньше это табу. Но сейчас рад любому усилению, особенно крепким и проверенным игроком. Тем более ситуация не в деньгах, а конфликте.
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olander
Дим, а когда Сережа Дмитриев за мясо пылил, ты тоже возмущался?
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Злодей Спб
Гинер уже не тот! (с)
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Джованни Джованни
Ответ shava72
Странная реакция на легионера. Он не их воспитанник, и на верность тоже не присягал. Где больше насыпали, туда и пойдет.
полностью согласен
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Spartakus1984
Ответ Slavnov
Для всех лучше,чтоб это все был гон и слухи и все остались при своем...
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