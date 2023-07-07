Симеоне получил щедрое предложение от «Аль-Ахли». Покидать «Атлетико» тренер не планирует

Теги Атлетико Ла Лига Диего Симеоне высшая лига Саудовская Аравия ESPN Аль-Ахли Джидда Футбол

«Аль-Ахли» хочет назначить Диего Симеоне главным тренером.

Как сообщает Marca, возглавляющий «Атлетико» специалист получил щедрое предложение от ближневосточного клуба. Ему готовы в течение нескольких лет платить максимальную сумму, которую он мог бы получить в Испании.

По сведениям ESPN, саудовцы не впервые пытаются договориться с аргентинским тренером. В мае ему уже предлагали крупную сумму за переход.

При этом Симеоне по-прежнему не планирует покидать «Атлетико».

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14 комментариев

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Никита Алексеев
Он в Атлетико на 30млн сидит, думаю ему и там неплохо)
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Красный чай
Он там за шары схватится его за оскорбление верующих привлекут. Не пойдет он туда думаю у него и так большая з.п
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angliiskiilion
он и в Атлетико неплохо получает по меркам Европы
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savik-A.M.
Ответ Pertinax Gandi
Эдак если так дело пойдёт и звездные тренеры и игроки пачками начнут переходить в СА, то через пяток лет Азиатская лига чемпионов станет популярнее европейской, а значит туда придут и большие деньги. Может РФС всё-таки начать переход в Азию?
год- два побалуются, и на этом заеончится
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Этот Райола хочет денег
Да не планирую я, не планирую!- Вот чек, сумму впишите сами!-Да обрезаю я уже, обрезаю!...
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Talgat Ergeshov
он в ла лиге получает больше все,не думаю,что он сейчас туда свалит,к тому же его с радостью топ-клубы европы пригласят-если он решит уйти из атлетико....
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U
Пока тренеры, в отличие от футболистов, не рвутся туда за деньгами. Посмотрим.
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Olajuvon
После случая с Марио уже ничему не удивлюсь...
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Unnamed0
Ушёл бы уже . Клуб при нем уже вообще не прогрессирует. Изжил его футбол себя в Атлетико уже года 4 как
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rigobersong
Ответ Красный чай
Он там за шары схватится его за оскорбление верующих привлекут. Не пойдет он туда думаю у него и так большая з.п
роналду это не мешает:)
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savik-A.M.
Ответ Никита Алексеев
Он в Атлетико на 30млн сидит, думаю ему и там неплохо)
сразу подумал , он и так не слабо в Атлетико получает
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savik-A.M.
Ответ angliiskiilion
он и в Атлетико неплохо получает по меркам Европы
он вроде больше всех получает , даже больше Пепа
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