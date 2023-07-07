Симеоне получил щедрое предложение от «Аль-Ахли». Покидать «Атлетико» тренер не планирует
«Аль-Ахли» хочет назначить Диего Симеоне главным тренером.
Как сообщает Marca, возглавляющий «Атлетико» специалист получил щедрое предложение от ближневосточного клуба. Ему готовы в течение нескольких лет платить максимальную сумму, которую он мог бы получить в Испании.
По сведениям ESPN, саудовцы не впервые пытаются договориться с аргентинским тренером. В мае ему уже предлагали крупную сумму за переход.
При этом Симеоне по-прежнему не планирует покидать «Атлетико».
14 комментариев