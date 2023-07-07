«Атлетико» подписал с Моуриньо контракт на 5 лет. Защитник перешел из «Расинг Монтевидео»

«Атлетико» объявил о трансфере Альваро Сантьяго Моуриньо Гонсалеса.

21-летний центральный защитник, ранее выступавший за «Расинг» из , заключил с мадридцами контракт на пять лет.

Как сообщает Marca, уругваец начнет предсезонную подготовку под руководством , который в дальнейшем решит, оставить игрока в команде или отправить в аренду.

В высшей лиге Уругвая Моуриньо провел 14 матчей и не отметился результативными действиями.

Изображение: atleticodemadrid.com