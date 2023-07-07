«Атлетико» подписал с Моуриньо контракт на 5 лет. Защитник перешел из «Расинг Монтевидео»
«Атлетико» объявил о трансфере Альваро Сантьяго Моуриньо Гонсалеса.
21-летний центральный защитник, ранее выступавший за «Расинг» из Монтевидео, заключил с мадридцами контракт на пять лет.
Как сообщает Marca, уругваец начнет предсезонную подготовку под руководством Диего Симеоне, который в дальнейшем решит, оставить игрока в команде или отправить в аренду.
В высшей лиге Уругвая Моуриньо провел 14 матчей и не отметился результативными действиями.
Изображение: atleticodemadrid.com
А тут какой-то Моуриньо.......