«Атлетико» подписал с Моуриньо контракт на 5 лет. Защитник перешел из «Расинг Монтевидео»

Теги Атлетико Ла Лига Диего Симеоне трансферы высшая лига Уругвай Расинг Монтевидео Футбол

«Атлетико» объявил о трансфере Альваро Сантьяго Моуриньо Гонсалеса.

21-летний центральный защитник, ранее выступавший за «Расинг» из Монтевидео, заключил с мадридцами контракт на пять лет.

Как сообщает Marca, уругваец начнет предсезонную подготовку под руководством Диего Симеоне, который в дальнейшем решит, оставить игрока в команде или отправить в аренду.

В высшей лиге Уругвая Моуриньо провел 14 матчей и не отметился результативными действиями.

Изображение: atleticodemadrid.com

17 комментариев

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bodros
Зачем про защитника добавили…теряете хватку
+28
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dr. cage
Спорт не пробайтил на заголовке.. Странно.
+18
-1
+17
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Ебздрогыч
Диего Симеоне: я подумаю, что сделать с Моуриньо. Может оставлю у себя, а может отправлю куда подальше
+6
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+6
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Los Galácticos
Теперь вслед за Гвардиолой и Гвардиолом, должны будут объединиться Моуринью и Моуриньо :)
+5
-2
+3
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distress of ignorance
Про защитника зря добавили
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Юля Чеканова
Показалось
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Иван Вотинов
кто первый пошутит классно?)))
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Мансур Абдрахимов
Сантьяго Морено
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damondiamond
спортс на высоте - из 4 имён выбрали Моуринью, достойный байт
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Val Smith
Показалось.
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Roman Araslanov
Ждём матч Атлетико-Рома)
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a2wai
Пацаны вы пытались!
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Манковский
Я думал тут Mourinho BOOM! Here we go!

А тут какой-то Моуриньо.......
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Карма такая карма
Найс трай!
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