Сенников о Саудовской Аравии: «Лига не станет чемпионатом звезд. В Китае тоже пытались сделать подобное, не получилось – тот же Карраско играл, но вернулся в «Атлетико»

Теги Локомотив Дмитрий Сенников премьер-лига Россия Атлетико Ла Лига высшая лига Китай высшая лига Саудовская Аравия Янник Феррейра Карраско Футбол

Дмитрий Сенников прокомментировал трансферы игроков топ-5 лиг в Саудовскую Аравию.

«Я не считаю, что это звоночек для европейского футбола. Это просто такой период. Думаю, это временно.

В Китае тоже пытались сделать что-то подобное, но не получилось ведь. Карраско тот же играл там, но вернулся в итоге в «Атлетико». Много звезд в Китае играло.

Думаю, что и в ситуации с Саудовской Аравией ничего существенного не произойдет. Думаю, что лига не станет чемпионатом звезд», – сказал бывший защитник «Локомотива».

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2 комментария

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Dzhansug Bukiya
ну в китае ЦК дало команду отменить все, только поэтому все закончилось, а саудиты пока планируют триллиончик влить в спортвошинг, поэтому лига лет 5 минимум будет скупать игроков
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Spartakus1984
Конечно временно,но толчок развитию футбола все равно даст
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