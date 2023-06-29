Сенников о Саудовской Аравии: «Лига не станет чемпионатом звезд. В Китае тоже пытались сделать подобное, не получилось – тот же Карраско играл, но вернулся в «Атлетико»

Дмитрий Сенников прокомментировал трансферы игроков топ-5 лиг в Саудовскую Аравию.

«Я не считаю, что это звоночек для европейского футбола. Это просто такой период. Думаю, это временно.

В Китае тоже пытались сделать что-то подобное, но не получилось ведь. Карраско тот же играл там, но вернулся в итоге в « ». Много звезд в Китае играло.

Думаю, что и в ситуации с Саудовской Аравией ничего существенного не произойдет. Думаю, что лига не станет чемпионатом звезд», – сказал бывший защитник « ».