  • Посол Украины в Польше о баннере о Волынской резне фанатов «Легии» на матче с «Шахтером»: «Мотивы подобной провокации трудно понять. Послание не имеет отношения к спорту и поддержке команд»
Посол Украины в Польше о баннере о Волынской резне фанатов «Легии» на матче с «Шахтером»: «Мотивы подобной провокации трудно понять. Послание не имеет отношения к спорту и поддержке команд»

Посол Украины в Польше отреагировал на скандал на матче «Шахтера».

«Шахтер» уступил «Легии» (1:2) в домашнем матче 2-го тура Лиги конференций на стадионе «Мейски» в польском Кракове. Изначально служба безопасности украинского клуба не пропустила на арену баннер варшавских фанатов о Волынской резне, но потом дала добро после вмешательства краковской «Вислы». Действия горняков осудил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Во время матча «Шахтер» – «Легия» на трибунах болельщиков «Легии» появились провокационные баннеры, не имеющие отношения к спортивному мероприятию и поддержке команд. Уважая право болельщиков высказывать свое мнение, трудно понять мотивы подобной провокации.

Несмотря ни на что, мы не перестанем благодарить Польшу за поддержку украинских спортсменов и украинского спорта», – написал в соцсетях посол Украины в Польше Василий Боднар.

Игорь Новиков
