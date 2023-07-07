«Ситуация Де Хеа – неуважение со стороны «МЮ», хоть они и имеют на это право. Плохой вратарь не выиграет «Золотую перчатку». Йорк о Давиде

Дуайт Йорк считает, что «Манчестер Юнайтед» проявляет неуважение к Давиду Де Хеа.

Напомним, с 1 июля Де Хеа является свободным агентом. Сообщалось, что за несколько дней до истечения соглашения «МЮ» предложил испанскому голкиперу урезать зарплату еще сильнее, несмотря на то, что новый контракт уже был согласован.

«Ситуация с де Хеа несколько неуважительна со стороны « », но в то же время они имеют на это право.

Никто не хочет заканчивать свою долгую карьеру в таком большом клубе со скандалом. Я понимаю, как работают такие клубы, но в то же время сочувствую игроку.

«МЮ» следует быть осторожнее со своими желаниями. Плохой вратарь не выиграл бы «Золотую перчатку». Я знаю, что он совершал ошибки, порой даже в критические моменты, но кто не делал этого?

Не думаю, что вратари, которых хочет заполучить «Манчестер Юнайтед», даже приблизительно столь же хороши, как Де Хеа. Возможно, Дину Хендерсону дадут шанс, пока Де Хеа все еще здесь, но еще одна смена вратаря может стать ударом для «МЮ». Подписывать кого-либо из вратарей, которыми интересуется «Манчестер Юнайтед», – это больший риск, чем оставаться с Де Хеа», – сказал экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» в интервью Premier League Odds.

Де Хеа уже свободный агент – из-за зарплаты нет нового контракта с «МЮ». Что дальше?