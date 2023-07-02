Рой Кин: «Де Хеа слишком много ошибался и пытался уйти из «МЮ» в «Реал». Я бы выпроводил его»

Теги Манчестер Юнайтед Рой Кин премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Давид Де Хеа Футбол

Рой Кин считает, что «Манчестер Юнайтед» стоит избавиться от Давида Де Хеа.

«Я бы поскорее выпроводил его. Я считаю, что он не нужен, он не поможет «МЮ» снова завоевывать трофеи, это совершенно точно. И то, как другие игроки его поддерживают, просто смешно, защищать ворота – его работа.

В качестве запасного вратаря он вам не нужен. Он не захотел бы этого и не стал бы ради этого оставаться. Он неплохо играл, несколько раз получал приз лучшему игроку, но что в этом такого? Важно то, чего добивается команда.

Я считаю, что он совершил слишком много ошибок за эти годы. И он пытался уйти из команды и попасть в «Реал», – сказал экс-полузащитник «МЮ» во время The Overlap Live.

Все опять шутят про факс, сорвавший переход Де Хеа в «Реал». Скорее всего, его не существовало

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10 комментариев

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stif 95
Ответ 10ztv
тогда реал остался бы без 3 лч
тогда у де ХеА, было бы 4 лч
+5
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+5
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СуперНегр228
Ребята,тот самый легендарныф факс это факт или?
+4
0
+4
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Kazbek Ilyassovskiy
мю сам виноват, в 15 году надо было отпускать в Реал навстречу его мечте, но вместо денег и Наваса получили немотивированного привозилу с жирной личкой)))
+8
-7
+1
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avcgloronalduMU
сейчас бы куртуа был в воротах мю, а не спасал бы в прошлом году реал в лч
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Михо
После сериала Тед Лассо Рой Кин теперь это всегда Рой Кент😃 всем рекомендую кстати, веселый и позитивный сериал👍🏻
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