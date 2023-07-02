Рой Кин считает, что «Манчестер Юнайтед» стоит избавиться от Давида Де Хеа.

«Я бы поскорее выпроводил его. Я считаю, что он не нужен, он не поможет «МЮ» снова завоевывать трофеи, это совершенно точно. И то, как другие игроки его поддерживают, просто смешно, защищать ворота – его работа.

В качестве запасного вратаря он вам не нужен. Он не захотел бы этого и не стал бы ради этого оставаться. Он неплохо играл, несколько раз получал приз лучшему игроку, но что в этом такого? Важно то, чего добивается команда.

Я считаю, что он совершил слишком много ошибок за эти годы. И он пытался уйти из команды и попасть в « », – сказал экс-полузащитник « » во время The Overlap Live.

Все опять шутят про факс, сорвавший переход Де Хеа в «Реал». Скорее всего, его не существовало