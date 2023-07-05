«МЮ» рассматривает вратаря «Брайтона» Санчеса как альтернативу Онана. «Чайки» потребуют 30 млн фунтов (Daily Mail)

«Манчестер Юнайтед» интересуется вратарем «Брайтона».

« » ищет замену и сделал первое предложение « » о трансфере – на сумму 45 миллионов евро.

Манкунианцы также рассматривают игрока «Брайтона» Роберта Санчеса как менее дорогую альтернативу камерунскому голкиперу, сообщает Dialy Mail. За трансфер 25-летнего испанца «чайки» потребуют около 30 миллионов фунтов.

Также «МЮ» проявляет интерес к Кевину Траппу из « » и Юстину Бейло из «Фейеноорда». В пользу Санчеса играет фактор его опыта в АПЛ.

В минувшем сезоне АПЛ голкипер «Брайтона» провел 23 матча и пропустил 30 голов. Статистику игрока можно найти здесь.