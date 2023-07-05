«МЮ» рассматривает вратаря «Брайтона» Санчеса как альтернативу Онана. «Чайки» потребуют 30 млн фунтов (Daily Mail)
«Манчестер Юнайтед» интересуется вратарем «Брайтона».
«Манчестер Юнайтед» ищет замену Давиду Де Хеа и сделал первое предложение «Интеру» о трансфере Андре Онана – на сумму 45 миллионов евро.
Манкунианцы также рассматривают игрока «Брайтона» Роберта Санчеса как менее дорогую альтернативу камерунскому голкиперу, сообщает Dialy Mail. За трансфер 25-летнего испанца «чайки» потребуют около 30 миллионов фунтов.
Также «МЮ» проявляет интерес к Кевину Траппу из «Айнтрахта» и Юстину Бейло из «Фейеноорда». В пользу Санчеса играет фактор его опыта в АПЛ.
В минувшем сезоне АПЛ голкипер «Брайтона» провел 23 матча и пропустил 30 голов. Статистику игрока можно найти здесь.
Де Хеа одной рукой будет играть лучше.