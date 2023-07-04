Фердинанд считает, что Де Хеа покинет «МЮ»: «Тренер хочет нового вратаря, Давиду придется уйти. Это нормально, «Юнайтед» покидали и более значимые игроки»

Теги Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд премьер-лига Англия Давид Де Хеа Футбол

Рио Фердинанд считает, что Давид Де Хеа покинет «Манчестер Юнайтед».

Соглашение Де Хеа с «Манчестер Юнайтед» истекло 30 июня. Ранее сообщалось, что клуб возобновит переговоры с испанским голкипером после его свадьбы, которая состоялась в прошлые выходные.

Также известно, что «МЮ» ведет переговоры с «Интером» по трансферу Андре Онана.

«Тренер хочет нового вратаря. Похоже, клуб сказал: «Давид, с тобой покончено», – и это вполне справедливо.

Меня это не беспокоит – ему придется уйти и найти новый клуб, все в порядке. В свое время «МЮ» покидали и более значимые игроки, это нормально. Я думаю, с Давидом все будет хорошо. Но это так и работает», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» на своем ютуб-канале.

Фердинанд раскритиковал «МЮ» за отношение к Де Хеа: «Давид временами был лучшим в клубе, никогда не позорил его. Такие игроки должны уходить достойно»

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9 комментариев

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<~Inter~>
Тут просто ситуация не красивая. Не помню таких историй, чтобы игроку предложили контракт, а потом отзывают его
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red hikkikomori
Ответ <~Inter~>
Тут просто ситуация не красивая. Не помню таких историй, чтобы игроку предложили контракт, а потом отзывают его
Ну так надо было подписывать, а не тянуть, предлагали ещё по ходу сезона, но Давид не подписывал, а в конце сезона отозвали это предложение и предложили ещё меньше денег.
Ладно бы если сначала предложили, он согласился подписать, но в последний момент отозвали - тогда да, было бы не очень красиво.
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Dm Kznts
не думаю что Рио особо осведомлён.
Больше домыслы
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Дядя ТУРА
почему пишут может покинуть, когда уже покинул ибо контракт кончился?!
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Natalia Antonova
Долго ведут переговоры по новому вратарю
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Lavinka
Де Хеа очень сильно сднил . Главный его козырь был в том что он на ленточке был топ . Сейчас пускает таких дураков как от Сити в финале кубка .
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Lavinka
Ответ Marcus-light
А вдруг Де Хеа просто захотел подписной бонус урвать? Он вроде у свободных агентов привязан к зарплате
Мало же получал бедный испанец ...
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