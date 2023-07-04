Фердинанд считает, что Де Хеа покинет «МЮ»: «Тренер хочет нового вратаря, Давиду придется уйти. Это нормально, «Юнайтед» покидали и более значимые игроки»

Рио Фердинанд считает, что Давид Де Хеа покинет «Манчестер Юнайтед».

Соглашение Де Хеа с «Манчестер Юнайтед» истекло 30 июня. Ранее сообщалось, что клуб возобновит переговоры с испанским голкипером после его свадьбы, которая состоялась в прошлые выходные.

Также известно, что «МЮ» ведет переговоры с «Интером» по трансферу Андре Онана.

«Тренер хочет нового вратаря. Похоже, клуб сказал: «Давид, с тобой покончено», – и это вполне справедливо.

Меня это не беспокоит – ему придется уйти и найти новый клуб, все в порядке. В свое время «МЮ» покидали и более значимые игроки, это нормально. Я думаю, с Давидом все будет хорошо. Но это так и работает», – сказал бывший защитник « » на своем ютуб-канале.

Фердинанд раскритиковал «МЮ» за отношение к Де Хеа: «Давид временами был лучшим в клубе, никогда не позорил его. Такие игроки должны уходить достойно»