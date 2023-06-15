Агент Медины о слухах про интерес «Спартака»: «Хесус счастлив в ЦСКА. Как вы себе представляете этот переход?»

Агент Хесуса Медины отреагировал на слухи о возможном уходе из ЦСКА.

Сегодня в медиа распространились слухи, что игроком интересуется « ».

«Впервые слышу об интересе «Спартака». Честно говоря, не хотелось бы комментировать слухи. Медина уже полтора года в ЦСКА, его полюбили болельщики. Как вы себе представляете этот переход? Сейчас Хесус счастлив в клубе.

Травма Медины в расположении сборной Парагвая? Да, насколько мне известно, повреждение несерьезное», – сказал Ренато Биттар.