Агент Медины о слухах про интерес «Спартака»: «Хесус счастлив в ЦСКА. Как вы себе представляете этот переход?»
Агент Хесуса Медины отреагировал на слухи о возможном уходе из ЦСКА.
Сегодня в медиа распространились слухи, что игроком ЦСКА интересуется «Спартак».
«Впервые слышу об интересе «Спартака». Честно говоря, не хотелось бы комментировать слухи. Медина уже полтора года в ЦСКА, его полюбили болельщики. Как вы себе представляете этот переход? Сейчас Хесус счастлив в клубе.
Травма Медины в расположении сборной Парагвая? Да, насколько мне известно, повреждение несерьезное», – сказал Ренато Биттар.
Игорь Ерёмин поддержал идею брата о переходе в «Спартак», сославшись на большой тренерский опыт динамовца Бескова и возможность попытаться выступить на месте регулярно ошибающегося Дасаева, который готов был уехать в Испанию: Юрий Морозов(на тот момент тренер ЦСКА), по мнению Игоря, не обладал достаточным опытом, чтобы готовить классных вратарей.
В 1988—1989 годах Ерёмин сыграл три матча в основном составе «Спартака» — на Кубок Федерации футбола СССР: против бакинского «Нефтчи» 16 августа 1988 года (1:2), против московского «Торпедо» 26 февраля 1989 года (1:2) и против московского «Динамо» 5 марта 1989 года (1:0)
. Остальные матчи Ерёмин проводил, выступая за дубль «Спартака»: его фактическая стажировка в рядах «красно-белых» продлилась всего около полугода. Сменивший в 1989 году Константина Бескова Олег Романцев не проявил особого интереса к молодому вратарю, вернув в «Спартак» Станислава Черчесова и Алексея Прудникова. Из команды Ерёмин ушёл после победного турнира в ФРГ и распределения премиальных в Москве за этот турнир (Ерёмину причитались 5 тысяч марок). На встрече с Ерёминым Олег Романцев заявил ему, что новый тренер «армейцев» Павел Садырин спешит скорее вернуть вратаря, и предложил ему оставить заработанные 5 тысяч немецких марок «на развитие „Спартака“». Однако когда Ерёмин решил подумать над этим предложением, нападающий Фёдор Черенков попросил его не оставлять деньги «Спартаку», сказав, что они пойдут в карман либо Романцева, либо Николая Старостина (Старостин в каждой поездке нередко вручал игрокам импортную аппаратуру, чтобы они провезли её через границу, а затем забирал её с формулировкой «на развитие „Спартака“»). Ерёмин последовал совету Черенкова и забрал свои премиальные, а в армейскую команду вернулся без особых раздумий.
Так что, разное бывает
очень хороший для уровня нашей лиги игрок, 8+7 сделавший в 25 играх чемпа и 1+3 в кубке, зачем нам его отдавать?) хорошие подачи с угловых, не самый плохой удар из атакующей группы, при желании может сыграть левого латераля, даже не смотря на то, что вообще не его позиция и защищаться он не умеет от слова совсем.
тем более, учитывая слухи, что хотим от нестабильного Карася избавляться этим летом, если найдутся покупатели.
из инсайдов один Обляков останется?) не не