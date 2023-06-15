Агент Медины о слухах про интерес «Спартака»: «Хесус счастлив в ЦСКА. Как вы себе представляете этот переход?»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия агенты Хесус Медина Футбол

Агент Хесуса Медины отреагировал на слухи о возможном уходе из ЦСКА.

Сегодня в медиа распространились слухи, что игроком ЦСКА интересуется «Спартак».

«Впервые слышу об интересе «Спартака». Честно говоря, не хотелось бы комментировать слухи. Медина уже полтора года в ЦСКА, его полюбили болельщики. Как вы себе представляете этот переход? Сейчас Хесус счастлив в клубе.

Травма Медины в расположении сборной Парагвая? Да, насколько мне известно, повреждение несерьезное», – сказал Ренато Биттар. 

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20 комментариев

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Спартак Уокер
Все эти новости об его возможном переходе в Спартак я даже не слышал
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Marcus Varro
Журналисты сами новости выдумывают, потом сами же их опровергают и это нас ждёт все межсезонье.
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Честный контроль
Ответ Savardus
Справедливости ради, был такой вратарь - Михаил Еремин. Даже за сборную СССР поиграл чуть-чуть. Так вот, он в 1988-м году перешел из ЦСКА в Спартак. А в 1989-м обратно! Из Спартака в ЦСКА. Без аренд. Без транзитных клубов. Просто, напрямую. Так что, разное бывает
Ерёмина позвал в московский «Спартак» лично Константин Бесков, которого заинтересовал воспитанник ЦСКА с отличными физическими данными. Родителей предложение удивило, поскольку сын всегда говорил о верности ЦСКА.
Игорь Ерёмин поддержал идею брата о переходе в «Спартак», сославшись на большой тренерский опыт динамовца Бескова и возможность попытаться выступить на месте регулярно ошибающегося Дасаева, который готов был уехать в Испанию: Юрий Морозов(на тот момент тренер ЦСКА), по мнению Игоря, не обладал достаточным опытом, чтобы готовить классных вратарей.

В 1988—1989 годах Ерёмин сыграл три матча в основном составе «Спартака» — на Кубок Федерации футбола СССР: против бакинского «Нефтчи» 16 августа 1988 года (1:2), против московского «Торпедо» 26 февраля 1989 года (1:2) и против московского «Динамо» 5 марта 1989 года (1:0)
. Остальные матчи Ерёмин проводил, выступая за дубль «Спартака»: его фактическая стажировка в рядах «красно-белых» продлилась всего около полугода. Сменивший в 1989 году Константина Бескова Олег Романцев не проявил особого интереса к молодому вратарю, вернув в «Спартак» Станислава Черчесова и Алексея Прудникова. Из команды Ерёмин ушёл после победного турнира в ФРГ и распределения премиальных в Москве за этот турнир (Ерёмину причитались 5 тысяч марок). На встрече с Ерёминым Олег Романцев заявил ему, что новый тренер «армейцев» Павел Садырин спешит скорее вернуть вратаря, и предложил ему оставить заработанные 5 тысяч немецких марок «на развитие „Спартака“». Однако когда Ерёмин решил подумать над этим предложением, нападающий Фёдор Черенков попросил его не оставлять деньги «Спартаку», сказав, что они пойдут в карман либо Романцева, либо Николая Старостина (Старостин в каждой поездке нередко вручал игрокам импортную аппаратуру, чтобы они провезли её через границу, а затем забирал её с формулировкой «на развитие „Спартака“»). Ерёмин последовал совету Черенкова и забрал свои премиальные, а в армейскую команду вернулся без особых раздумий.
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Egobrain
Ответ Savardus
Справедливости ради, был такой вратарь - Михаил Еремин. Даже за сборную СССР поиграл чуть-чуть. Так вот, он в 1988-м году перешел из ЦСКА в Спартак. А в 1989-м обратно! Из Спартака в ЦСКА. Без аренд. Без транзитных клубов. Просто, напрямую. Так что, разное бывает
время другое было
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Честный контроль
Ответ Spartakus1984
У ж Спартаковские болельщики за всю историю,больше привыкли к лидерству чем вы.помалкивай и не сравнивал самый великий клуб России со своим цска
Сынок,во-первых ЦСКА пишется с заглавных букв. Этому в школе в 1 классе учат.Во-вторых когда ты в школе в 3й класс перешел Спартак уже существовать перестал. А вместо него нефтянники сделали ФКСМ который ни одна спартаковская организация до сих пор не признала. И только благодаря промясным СМИ и сектантским комментаторам на тв, этот клуб до сих пор , по старой привычке, называют Спартаком. Так о каких спартаковских болельщиках ты говоришь?)
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Savardus
Справедливости ради, был такой вратарь - Михаил Еремин. Даже за сборную СССР поиграл чуть-чуть. Так вот, он в 1988-м году перешел из ЦСКА в Спартак. А в 1989-м обратно! Из Спартака в ЦСКА. Без аренд. Без транзитных клубов. Просто, напрямую.

Так что, разное бывает
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Egor Aleksandrovich
"такая лошадь и самому нужна" (с)

очень хороший для уровня нашей лиги игрок, 8+7 сделавший в 25 играх чемпа и 1+3 в кубке, зачем нам его отдавать?) хорошие подачи с угловых, не самый плохой удар из атакующей группы, при желании может сыграть левого латераля, даже не смотря на то, что вообще не его позиция и защищаться он не умеет от слова совсем.

тем более, учитывая слухи, что хотим от нестабильного Карася избавляться этим летом, если найдутся покупатели.
из инсайдов один Обляков останется?) не не
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Zenith forever
Многолетняя трансферная тактика Спартака - переманивать ведущих игроков из клубов прямых конкурентов. Но сейчас я не совсем понял, Спартак что считает себя конкурентом ЦСКА? Смешные, однако.
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