«Бетис» интересуется хавбеком «Барсы» Гонсалесом. 21-летний испанец не входит в планы Хави после подписания Гюндогана

Теги Барселона Валенсия Бетис Хави Ла Лига возможные трансферы Рамон Планес Илкай Гюндоган Нико Гонсалес Футбол

«Бетис» интересуется полузащитником «Барселоны» Нико Гонсалесом.

По информации Diario Sport, на подписании 21-летнего полузащитника настаивает новый спортивный директор «Бетиса» Рамон Планес, ранее работавший в «Барселоне».

Сообщается, что Гонсалес не входит в планы главного тренера «Барселоны» Хави на следующий сезон, поскольку с переходом в клуб Илкая Гюндогана у молодого игрока практически не будет шанса проявить себя.

В сезоне-2022/23 Нико Гонсалес выступал на правах аренды за «Валенсию», за которую провел 26 матчей в Ла Лиге. Его подробная статистика доступна здесь.

8 комментариев

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Akezhan Kutvarov
Тут два вариант:
1) Потом, через года, буду покупать его снова.
2) Потухнет и будет что-то типа Монтойи, Бартры и прочих…
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Владимир Самсонов
Абсолютно средний игрок, если бы не был воспитанником, то никто бы ему шанса в Барсе не дал.
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deco7
Были матчи, когда Нико смотрелся лучше Гави. Но таких матчей увы было немного. Наверно в этом и проявляется класс игрока
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