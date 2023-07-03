«Бетис» интересуется хавбеком «Барсы» Гонсалесом. 21-летний испанец не входит в планы Хави после подписания Гюндогана
«Бетис» интересуется полузащитником «Барселоны» Нико Гонсалесом.
По информации Diario Sport, на подписании 21-летнего полузащитника настаивает новый спортивный директор «Бетиса» Рамон Планес, ранее работавший в «Барселоне».
Сообщается, что Гонсалес не входит в планы главного тренера «Барселоны» Хави на следующий сезон, поскольку с переходом в клуб Илкая Гюндогана у молодого игрока практически не будет шанса проявить себя.
В сезоне-2022/23 Нико Гонсалес выступал на правах аренды за «Валенсию», за которую провел 26 матчей в Ла Лиге. Его подробная статистика доступна здесь.
1) Потом, через года, буду покупать его снова.
2) Потухнет и будет что-то типа Монтойи, Бартры и прочих…