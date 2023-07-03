«Бетис» интересуется хавбеком «Барсы» Гонсалесом. 21-летний испанец не входит в планы Хави после подписания Гюндогана

«Бетис» интересуется полузащитником «Барселоны» Нико Гонсалесом.

По информации Diario Sport, на подписании 21-летнего полузащитника настаивает новый спортивный директор « » , ранее работавший в «Барселоне».

Сообщается, что Гонсалес не входит в планы главного тренера «Барселоны» на следующий сезон, поскольку с переходом в клуб у молодого игрока практически не будет шанса проявить себя.

В сезоне-2022/23 выступал на правах аренды за «Валенсию», за которую провел 26 матчей в Ла Лиге. Его подробная статистика доступна здесь.