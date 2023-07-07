Феликс хочет перейти в «ПСЖ». Он интересен клубу, но «Атлетико» требует около 100 млн евро

Жоау Феликс хочет перейти в «ПСЖ» из «Атлетико» этим летом.

Несмотря на желание уйти, португальцу, скорее всего, придется начать предсезонку, которая начнется уже в понедельник, в составе «Атлетико».

Как пишет As, Феликс не хочет играть за «Атлетико». «ПСЖ» активно интересуется Жоау, игрока вариант с переходом во французский клуб привлекает, так как парижане отвечают всем его требованиям: команда играет в и ведет борьбу за трофеи. Кроме того, Феликс хотел бы поработать под руководством , который высоко оценивает этого игрока. Также Жоау привлекает и то, что за «ПСЖ» играют его соотечественники – Данилу Перейра, Ренату Саншеш, Витинья.

Интерес «ПСЖ» к во многом зависит от будущего Неймара и Килиана Мбаппе.

Срок контракта Жоау с « » рассчитан до 2027 года, при этом «рохибланкос» готовы отпустить его в случае подходящего предложения. «Атлетико» устроит только предложение примерно на 100 миллионов евро, но ни один из заинтересованных клубов даже не приблизился к этой сумме.

Интерес к португальцу также проявляет «Барселона», но в нынешней экономической ситуации трансфер невозможен.

В минувшем сезоне Феликс выступал за «Челси» на правах аренды. В лондонском клубе он провел 20 матчей во всех турнирах и забил 4 гола.

Полную статистику 23-летнего оттянутого нападающего можно найти здесь.

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