Феликс хочет перейти в «ПСЖ». Он интересен клубу, но «Атлетико» требует около 100 млн евро

Теги ПСЖ Атлетико лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА возможные трансферы Луис Энрике Жоау Феликс Футбол

Жоау Феликс хочет перейти в «ПСЖ» из «Атлетико» этим летом.

Несмотря на желание уйти, португальцу, скорее всего, придется начать предсезонку, которая начнется уже в понедельник, в составе «Атлетико».

Как пишет As, Феликс не хочет играть за «Атлетико». «ПСЖ» активно интересуется Жоау, игрока вариант с переходом во французский клуб привлекает, так как парижане отвечают всем его требованиям: команда играет в Лиге чемпионов и ведет борьбу за трофеи. Кроме того, Феликс хотел бы поработать под руководством Луиса Энрике, который высоко оценивает этого игрока. Также Жоау привлекает и то, что за «ПСЖ» играют его соотечественники – Данилу Перейра, Ренату Саншеш, Витинья.

Интерес «ПСЖ» к Феликсу во многом зависит от будущего Неймара и Килиана Мбаппе.

Срок контракта Жоау с «Атлетико» рассчитан до 2027 года, при этом «рохибланкос» готовы отпустить его в случае подходящего предложения. «Атлетико» устроит только предложение примерно на 100 миллионов евро, но ни один из заинтересованных клубов даже не приблизился к этой сумме.

Интерес к португальцу также проявляет «Барселона», но в нынешней экономической ситуации трансфер невозможен.

В минувшем сезоне Феликс выступал за «Челси» на правах аренды. В лондонском клубе он провел 20 матчей во всех турнирах и забил 4 гола.

Полную статистику 23-летнего оттянутого нападающего можно найти здесь.

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8 комментариев

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Фарид Харисов
Достаточно забавно, что совсем не молодой Гризманн, заменой которому был Феликс сгонял в Барселону, растерял там форму, вернулся и всё равно выпнул "золотой актив" из основы в список "на продажу или аренда"
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Juninho P.
ПСЖ нужен Феликс. даже больше, чем Феликсу нужен Пари Сен Жермен
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Имя Фамилия
25 млн + бонусы за достижения.
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Gündoğan
100 млн за него никто не даст
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futbol Liverpool
Да он же в любом магазине есть , возьмите его поставьте в атаку картины не испортит и и сыграет лучше жоао
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serozh
мне кажется, 100 миллионов за португальца никто не отдаст, талант огромный, но все таки не в Англии не в Испании он себя не показал на все 100%, не хотелось чтобы стал вторым Ренато Саншешом.
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Дмитрий
новые приключения Феликса
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Футбол, хоккей итд
"Матрасников" развели, на приличную сумму с Жоао, теперь они думают, что смогут также развести кого-то другого или других.)) Вряд-ли ПСЖ заплатит 100 млн евро, даже клубы из СА,)) откажутся от трансфера Феликса за такую сумму.😉
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