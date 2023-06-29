Феликс исключает переход в клуб без ЛЧ. Игрок «Атлетико» отказал командам АПЛ из «второго эшелона»

Теги премьер-лига Англия Атлетико Ла Лига Лига чемпионов УЕФА возможные трансферы Жоау Феликс Футбол

У «Атлетико» могут возникнуть проблемы с продажей Жоау Феликса.

Как сообщил журналист Пакохо Дельгадо в эфире Cadena SER, полузащитник исключает трансфер в команду, не выступающую в Лиге чемпионов. Несколько клубов АПЛ из «второго эшелона» интересовались возможностью его подписания, но португалец «даже слышать о них не хочет».

«Атлетико» хотел бы как можно скорее найти для футболиста новую команду, но, вероятно, процесс затянется и может завершиться тем, что Феликс продолжит выступать за мадридцев.

Со статистикой выступлений 23-летнего игрока, проведшего вторую половину сезона-2022/23 в «Челси», можно ознакомиться здесь.

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15 комментариев

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dr. cage
Красиво бортанул средняковый Ливерпуль и прочие Сотоны..
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like a boss
Челси Ливерпуль Тоттенхэм 🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿
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Пепси пеналдувич
Три дня в бане сидел, а кажется что год….
+2
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Nurdin Ametov
слишком много амбиций, я как фанат АТМ верил что он станет новым гризманном, но куда ему, не показал уровень, а заплатили за него 19-летнего 120+ млн, а теперь что...
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NottinghamForest79
кому о нужен за 100 лям его цена 50
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Новак Джокович
Какой важный курица
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gukmamop
вот так легенда Челси грубит своим
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Ilya Petrov
надеюсь, что Барса не возьмёт его в аренду при невыгодных для себя условиях.
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Акира_1
Какие запросы у чела, что забил 3 гола за полгода и в первом же матче за новый клуб получил красную.
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The Best
Ответ like a boss
Челси Ливерпуль Тоттенхэм 🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿
Челси от него сами отказались,точнее Почеттино)
Атлетико хочет 100 млн за него,даже Боули не даст такие деньги за Феликса.
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