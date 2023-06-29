Феликс исключает переход в клуб без ЛЧ. Игрок «Атлетико» отказал командам АПЛ из «второго эшелона»
У «Атлетико» могут возникнуть проблемы с продажей Жоау Феликса.
Как сообщил журналист Пакохо Дельгадо в эфире Cadena SER, полузащитник исключает трансфер в команду, не выступающую в Лиге чемпионов. Несколько клубов АПЛ из «второго эшелона» интересовались возможностью его подписания, но португалец «даже слышать о них не хочет».
«Атлетико» хотел бы как можно скорее найти для футболиста новую команду, но, вероятно, процесс затянется и может завершиться тем, что Феликс продолжит выступать за мадридцев.
Со статистикой выступлений 23-летнего игрока, проведшего вторую половину сезона-2022/23 в «Челси», можно ознакомиться здесь.
Атлетико хочет 100 млн за него,даже Боули не даст такие деньги за Феликса.