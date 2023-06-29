Феликс исключает переход в клуб без ЛЧ. Игрок «Атлетико» отказал командам АПЛ из «второго эшелона»

У «Атлетико» могут возникнуть проблемы с продажей Жоау Феликса.

Как сообщил журналист Пакохо Дельгадо в эфире Cadena SER, полузащитник исключает трансфер в команду, не выступающую в чемпионов. Несколько клубов из «второго эшелона» интересовались возможностью его подписания, но португалец «даже слышать о них не хочет».

« » хотел бы как можно скорее найти для футболиста новую команду, но, вероятно, процесс затянется и может завершиться тем, что продолжит выступать за мадридцев.

Со статистикой выступлений 23-летнего игрока, проведшего вторую половину сезона-2022/23 в «Челси», можно ознакомиться здесь.