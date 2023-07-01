Энрике хочет, чтобы «ПСЖ» подписал Феликса

Теги ПСЖ Атлетико лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Луис Энрике Жоау Феликс Футбол

Жоау Феликс может перейти в «ПСЖ».

Луис Энрике, который в скором времени возглавит парижскую команду, хочет видеть в составе португальского полузащитника. Тренер уже пригласил Феликса в свой новый клуб, сообщает Relevo. 

Отмечается, что у агента игрока Жорже Мендеша сохраняются хорошие отношения с советником «ПСЖ» по футбольным вопросам Луишем Кампушем. 

Феликс выступает за «Атлетико» с 2019 года, вторую половину прошлого сезона он провел в «Челси». Статистику 23-летнего футболиста можно найти здесь

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15 комментариев

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QWertY
При Энрике мог бы раскрыться
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Имя Фамилия
Ответ Амин Чич
кто бы их самих спас )))
ПСЖ уже спас Бэкхем со своим Майами)
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Манковский
Намечается уже 15 версия грандиозной парижской помойки.
+3
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QWertY
Ответ Ashan Sorokin
От создателей в челси в более атакующий команде раскроется , при Поттере может раскрыться .....
От создателей щас бы сравнивать ПСЖ в лиге 1 с Челси в АПЛ и Поттера с Энрике🤦🏻‍♂️
+6
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Mixos Demid
Хорошо бы. Атлетико обналичит этот сомнительный актив и купит кого-то полезного!
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QWertY
Ответ Ashan Sorokin
Я считаю это одного уровня тренера , Энрике более раскручен или у него агент круче , да Челси и Псж разные команды ,Пенсионеры по статусу выше но скандалы и разборки в последнее время преследует оба клуба , что Энрике добился как тренер ?) на той Барселоне можно было выезжать всем тот же Виланова бы праздновал трэбл ,если не здоровья
Ну если Ашан Сорокин считает, то значит так оно и есть. Спасибо за ваше мнение
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avcgloronalduMU
для чемпионата Франции он зайдет
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Johny111
Ооо. Действительно по моему подходящая команда для него
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тигр настоящий
это с такими игроками он будет лч брать ???
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Амин Чич
Ответ Имя Фамилия
Пора ПСЖ спасать паренька.
кто бы их самих спас )))
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SaH4r.
Ответ Имя Фамилия
ПСЖ уже спас Бэкхем со своим Майами)
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Ashan Sorokin
Ответ QWertY
При Энрике мог бы раскрыться
От создателей в челси в более атакующий команде раскроется , при Поттере может раскрыться .....
+2
-2
0
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SaH4r.
Ответ Ashan Sorokin
От создателей в челси в более атакующий команде раскроется , при Поттере может раскрыться .....
где лондонский аутсайдер и где клуб номер один во франции
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Ashan Sorokin
Ответ QWertY
От создателей щас бы сравнивать ПСЖ в лиге 1 с Челси в АПЛ и Поттера с Энрике🤦🏻‍♂️
Я считаю это одного уровня тренера , Энрике более раскручен или у него агент круче , да Челси и Псж разные команды ,Пенсионеры по статусу выше но скандалы и разборки в последнее время преследует оба клуба , что Энрике добился как тренер ?) на той Барселоне можно было выезжать всем тот же Виланова бы праздновал трэбл ,если не здоровья
+1
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