Энрике хочет, чтобы «ПСЖ» подписал Феликса
Жоау Феликс может перейти в «ПСЖ».
Луис Энрике, который в скором времени возглавит парижскую команду, хочет видеть в составе португальского полузащитника. Тренер уже пригласил Феликса в свой новый клуб, сообщает Relevo.
Отмечается, что у агента игрока Жорже Мендеша сохраняются хорошие отношения с советником «ПСЖ» по футбольным вопросам Луишем Кампушем.
Феликс выступает за «Атлетико» с 2019 года, вторую половину прошлого сезона он провел в «Челси». Статистику 23-летнего футболиста можно найти здесь.
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