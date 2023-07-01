Энрике хочет, чтобы «ПСЖ» подписал Феликса

Жоау Феликс может перейти в «ПСЖ».

, который в скором времени возглавит парижскую команду, хочет видеть в составе португальского полузащитника. Тренер уже пригласил в свой новый клуб, сообщает Relevo.

Отмечается, что у агента игрока Жорже Мендеша сохраняются хорошие отношения с советником « » по футбольным вопросам Луишем Кампушем.

Феликс выступает за « » с 2019 года, вторую половину прошлого сезона он провел в «Челси». Статистику 23-летнего футболиста можно найти здесь.