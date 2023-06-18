Гризманн о слухах про «ПСЖ»: «Хочу остаться в «Атлетико», выиграть Ла Лигу и добиться чего-то особенного в ЛЧ»

Антуан Гризманн хочет остаться в «Атлетико» и выиграть Ла Лигу.

Французский форвард прокомментировал слухи о возможном переходе в «ПСЖ».

«Я хочу остаться в «Атлетико». Я очень счастлив здесь, моя семья – тоже.

Хочу выиграть Ла Лигу с «Атлетико» и попытаться сделать что-то особенное в Лиге чемпионов», – сказал француз в интервью Téléfoot.

Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной