Гризманн о слухах про «ПСЖ»: «Хочу остаться в «Атлетико», выиграть Ла Лигу и добиться чего-то особенного в ЛЧ»
Антуан Гризманн хочет остаться в «Атлетико» и выиграть Ла Лигу.
Французский форвард прокомментировал слухи о возможном переходе в «ПСЖ».
«Я хочу остаться в «Атлетико». Я очень счастлив здесь, моя семья – тоже.
Хочу выиграть Ла Лигу с «Атлетико» и попытаться сделать что-то особенное в Лиге чемпионов», – сказал француз в интервью Téléfoot.
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