Гризманн о слухах про «ПСЖ»: «Хочу остаться в «Атлетико», выиграть Ла Лигу и добиться чего-то особенного в ЛЧ»

Теги ПСЖ Атлетико Ла Лига Лига чемпионов УЕФА возможные трансферы Антуан Гризманн Футбол

Антуан Гризманн хочет остаться в «Атлетико» и выиграть Ла Лигу.

Французский форвард прокомментировал слухи о возможном переходе в «ПСЖ».

«Я хочу остаться в «Атлетико». Я очень счастлив здесь, моя семья – тоже.

Хочу выиграть Ла Лигу с «Атлетико» и попытаться сделать что-то особенное в Лиге чемпионов», – сказал француз в интервью Téléfoot.

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3 комментария

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krealpmoney
Атлетико и Гризманн созданы друг для друга, это очевидно
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Shadow1882
У Антуана крайне невысокий ценник в опции выкупа, но как же он любит Атлетико
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Black Phoenix
Ииэх, вояж Гризманна в кризисную и пост-кризисную Барсу отнял немало времени, где он потух. Стоило вернуться в родной Атлетико - и Антуанн преобразился в свою лучшую версию на глазах.
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