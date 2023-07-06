«ПСЖ» продаст Мбаппе тому, кто предложит больше денег, если Килиан до 31 июля не продлит контракт
У Килиана Мбаппе есть меньше месяца на то, чтобы определиться с местом продолжения карьеры.
Как утверждает Sky Sports, руководство «ПСЖ» требует от форварда до 31 июля решить, что он будет делать дальше. Если до начала августа он не продлит контракт как минимум до 2025 года, то будет продан.
В таком случае парижане до закрытия летнего трансферного окна примут наиболее крупное предложение, от кого бы оно ни поступило.
Президент «ПСЖ»: «Мбаппе говорил, что не уйдет бесплатно. Если он передумал, это не моя вина. Мы не хотим терять лучшего игрока мира без компенсации»
Лот: редкая черепашка. Стартовая цена: 200 млн.
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Понятно, что имелось в виду отстранение от основы