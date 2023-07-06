«ПСЖ» продаст Мбаппе тому, кто предложит больше денег, если Килиан до 31 июля не продлит контракт

Теги ПСЖ лига 1 Франция возможные трансферы Sky Sports Килиан Мбаппе Футбол

У Килиана Мбаппе есть меньше месяца на то, чтобы определиться с местом продолжения карьеры.

Как утверждает Sky Sports, руководство «ПСЖ» требует от форварда до 31 июля решить, что он будет делать дальше. Если до начала августа он не продлит контракт как минимум до 2025 года, то будет продан.

В таком случае парижане до закрытия летнего трансферного окна примут наиболее крупное предложение, от кого бы оно ни поступило.

Президент «ПСЖ»: «Мбаппе говорил, что не уйдет бесплатно. Если он передумал, это не моя вина. Мы не хотим терять лучшего игрока мира без компенсации»

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96 комментариев

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Kahn01
Добро пожаловать в Аль-Наср, Килиан! Поиграешь с ещё одним великим в одной команде. Удачи
+148
-13
+135
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Xxx zzz
Будто он не может отказаться от продажи куда-то кроме Реала 😆 ну смешно
+82
-11
+71
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Криштиану Роналду
Аукцион объявляется открытым господа!
Лот: редкая черепашка. Стартовая цена: 200 млн.
+59
-10
+49
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Дядя ТУРА
Ответ Имя Фамилия
Расскажи это Бен Арфа.
скинь его ватсап - я расскажу
+20
-2
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Михо
Аукцион за чернокожего это расизм!
+19
-2
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Lionel Andres Messi 10
Они его за раба держат? Если он не захочет, никто его насильно не продаст.
+23
-8
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Евгений Громов 22
Ответ Гусеконь
скажут будешь весь год сидеть на скамейке и во время тренировок 3 часа мотать круги вокруг поля.
Гусиным шагом)
+17
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5t1ck
Ответ Гусеконь
скажут будешь весь год сидеть на скамейке и во время тренировок 3 часа мотать круги вокруг поля.
Юристы уничтожат ПСЖ , в слабой позиции клуб, сами виноваты.
+13
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Гусеконь
Ответ Xxx zzz
Будто он не может отказаться от продажи куда-то кроме Реала 😆 ну смешно
скажут будешь весь год сидеть на скамейке и во время тренировок 3 часа мотать круги вокруг поля.
+17
-8
+9
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boxellevogue
Почему это происходит не во время Анжи Керимова ?
+13
-4
+9
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Flavius
Верблюжатникам не объяснили, что для трансфера необходимо ещё согласие игрока? )))
+13
-6
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Кокич
"У одного короля была гордая и заносчивая дочка. Она отказывала одному жениху за другим, да еще и осмеивала каждого. Король в конце концов разгневался и поклялся, что выдаст её замуж за первого встречного.
_______________________________________
Братья Гримм, "Короли Дроздобород"
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Lordk
Ответ Burel
в смысле "не буду" ? Тогда штраф
Только клубу штраф )
Футболисты и их права неплохо защищены в ЕС, это даже не США
+9
-3
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Артём Ларсон
Ответ Гусеконь
скажут будешь весь год сидеть на скамейке и во время тренировок 3 часа мотать круги вокруг поля.
А он скажет: Не буду. Дальше что? Контракт разорвут? Напугали ежа жо...
+7
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nazario08
Ответ Kahn01
Добро пожаловать в Аль-Наср, Килиан! Поиграешь с ещё одним великим в одной команде. Удачи
Хахахах харош 😂
+7
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Жирный Лукаку
Ответ Lordk
Только клубу штраф ) Футболисты и их права неплохо защищены в ЕС, это даже не США
Так перевод в условный дубль никак не противоречит правам. Или ты думаешь, если контракт подписан, то он обязательно с основой должен бегать?
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Н.Ф.
Прежде чем чёрный лакированный молоточек ударился о фанерную кафедру, Остап повернулся, выбросил вверх руку и негромко сказал: "Двести".
©
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Альберт Багаутдинов
Псж то ли тупой то ли прикалывается. Тут и от желания и контракта Мбаппе работает, если он не хочет или контракт не подойдёт, ПСЖ его и за 300 никуда не продаст.
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Lionel Andres Messi 10
Ответ Имя Фамилия
Расскажи это Бен Арфа.
Так Бен Арфа это и есть образцовый пример стойкости: ПСЖ его отстранил от тренировок и матчей, но он всё равно не ушёл, дождался завершения контракта, а потом ещё и в суд на парижан подал и выиграл дело.
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Жирный Лукаку
Ответ Lordk
Я про сомнительные требования на тренировках. Если целью тренировок будет издевательство, а не подготовка к матчам, то юристы так разнесут клуб, что Мбаппе его за месячную зарплату сможет купить.
Ему могут отправить на индивидуальный план тренировок: зал, бег. Клубы такое проделывали, и с юридической стороны не подкапаться: тебе платят – ты должен тренироваться.
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Bender rules
Ответ BBshkin
А если никто не предложит?
Че это вдруг? На худой конец, полно всяких Аль-Итихадов😂
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Абдулатиф Гафуржанов
Ответ Криштиану Роналду
Аукцион объявляется открытым господа! Лот: редкая черепашка. Стартовая цена: 200 млн.
как минимум отдасть за 150 лямов чем на халяву
+2
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Burel
Ответ Lordk
Я про сомнительные требования на тренировках. Если целью тренировок будет издевательство, а не подготовка к матчам, то юристы так разнесут клуб, что Мбаппе его за месячную зарплату сможет купить.
ну это явно утрировали, зачем всё буквально воспринимать.
Понятно, что имелось в виду отстранение от основы
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Censormorum
Продадут они... Не захочет и не уйдет. Сами себя в прошлом году высекли, а сейчас гонору столько словно ЛЧ выиграли.
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Buzya
Ответ Гусеконь
скажут будешь весь год сидеть на скамейке и во время тренировок 3 часа мотать круги вокруг поля.
и кому хуже будет? зарплату будет получать, тенить будет. Потом в Мадрид свободным агентом перейдёт и будет счастлив. А ПСЖ палец будут сосать
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