«Ливерпуль» готов заплатить 200 млн евро за Мбаппе. «ПСЖ» уже получил предложение (Эду Агирре)

Теги ПСЖ Ливерпуль премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Килиан Мбаппе деньги Футбол

«Ливерпуль» намерен побороться за нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Журналист Эду Агирре со ссылкой на источники, близкие к Мбаппе и «ПСЖ», сообщил, что в последние часы «ПСЖ» получил от «Ливерпуля» предложение о трансфере Мбаппе на сумму 200 миллионов евро.

Английский клуб быстро продвигается в переговорах. Предложение уже на столе у «ПСЖ».

Ранее появилась информация о том, что заплатить 200 млн евро за Мбаппе готов «Реал».

Вчера президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи заявил, что Килиан не покинет клуб бесплатно: он либо продлит контракт, либо уйдет этим летом.

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114 комментариев

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Pucheslav
Звучит очень реалистично. Особенно учитывая тот факт, что атака это самая укомплектованная линия в команде
+100
-6
+94
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Мовсар Германия
Ответ Los Galácticos
Ливерпуль Клоппа с Мбаппе против Ман Сити Гвардиолы с Холандом, на это было бы очень интересно посмотреть.
против Юнайтеда Магваера
+48
-1
+47
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Born is the King
ПСЖ красавцы. Хотят содрать с реала ещё больше такими вбросами
+59
-15
+44
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Rave_
Это будет отличный трансфер! Любопытно посмотреть на Мбаппе в АПЛ
+48
-8
+40
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Los Galácticos
Ливерпуль Клоппа с Мбаппе против Ман Сити Гвардиолы с Холандом, на это было бы очень интересно посмотреть.
+47
-9
+38
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Temp LC
Ответ S H A R K
Кто есть на центр атаки? Гакпо и Нуньес вингеры...
Мбаппе тоже вингер, а не наконечник
+31
-1
+30
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Football Forever
Ответ S H A R K
Кто есть на центр атаки? Гакпо и Нуньес вингеры...
Нуньес самый настоящий центрфорвард. Его ситуативно использовали на фланге, тк реализация страдала. Смешно называть его вингером при живых Диасе и Салахе. Вот это чистые вингеры.
+19
0
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Rister81
Ответ Born is the King
ПСЖ красавцы. Хотят содрать с реала ещё больше такими вбросами
Интересно,в Реале правда сидят такие «наивные» люди,которые верят во всякий бред)) ПСЖ сейчас не в том положении,чтобы ставить условия,и я уверен,что они в любом случае прогнутся под условия Реала,так как потерять игрока будет еще позорнее) А так, «сдирают» обычно с Челси,которые любят всякий шлак за 100 миллионов покупать )
+22
-3
+19
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Азрет-Али Айбазов
Плохая попытка президента ПСЖ. В Мадриде не купятся на это.
+18
-5
+13
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mr kovalsky
Ответ Barca_mania
Это идеальный вариант для всех. Надеюсь Килиан окажется в Ливерпуле!
Для всех ты имел в виду для всех фанатов бчк?
+22
-12
+10
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alexus-1990
не 1 апреля же)
+13
-4
+9
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Чёрный тюльпан
Ну да, ни один уважаемый инсайдер из Англии не написал про это, зато Чирингито пишет про интерес английского клуба к игроку из ПСЖ, которого хочет Мадрид. Хеллаифи решил подкупить испанскую газетёнку, чтобы создать давление на Переса? Пусть лучше пытается, дешёвый ход.
+9
-1
+8
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Snid
Ответ Ман Сити
С чего бы? Ни к 1 игроку Ливера нет особого уважения. назови хотя бы одного, которого реально уважают. Салах дельфин, Хендерсон полено, ван дейка не критикует только ленивый, Аллисона даже со сборной вышвырнули, привозит постоянно. Остальные даже не на слуху. Мбаппе ждет деградация в средняке у физрука, это игрок под топ клуб.
тебя забыли спросить.
+8
-2
+6
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Pucheslav
Ответ S H A R K
Кто есть на центр атаки? Гакпо и Нуньес вингеры...
Жота. В любом случае, не верю что Ливерпуль выложит 200 млн на замену Фирмино в виде Мбаппе. Беллингема купить не могли, а тут целый Мбаппе
+8
-2
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Рамиль Валиев
Верим, только Мбаппе туда не пойдет. Это тупо манипуляции катарцев, чтобы Реал сделал предложение.
+7
-2
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Buba
Ответ Ман Сити
С чего бы? Ни к 1 игроку Ливера нет особого уважения. назови хотя бы одного, которого реально уважают. Салах дельфин, Хендерсон полено, ван дейка не критикует только ленивый, Аллисона даже со сборной вышвырнули, привозит постоянно. Остальные даже не на слуху. Мбаппе ждет деградация в средняке у физрука, это игрок под топ клуб.
Это игрок под фейк клуб типа пластикового мс 😁
+6
-1
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Мовсар Германия
Ответ Азрет-Али Айбазов
Плохая попытка президента ПСЖ. В Мадриде не купятся на это.
ну да, Мадрид ведь прошлым летом, навсегда отказался от Мбаппе
+8
-3
+5
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BZB
Если бы перешел в Ливерпуль, то заслужил бы уважение. Там есть, что доказывать. Плюс Холланд в одной лиге и сильнейшей команде.
+5
-1
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1esssense
Ответ Rave_
Это будет отличный трансфер! Любопытно посмотреть на Мбаппе в АПЛ
И в ЛЕ)
+4
0
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Vonaburt
Смеялись всей маршруткой
+4
0
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Alex Legend
Ответ S H A R K
Кто есть на центр атаки? Гакпо и Нуньес вингеры...
Нуньес такой же вингер как и Мбаппе
+4
0
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S H A R K
Ответ Temp LC
Мбаппе тоже вингер, а не наконечник
Мбаппе универсал. У него нет позиции, везде хорош. В этом его положительная сторона
+5
-1
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Stewart D.
Так и вижу мбаппе радостно забивающего генкам и нантам в ле😂😂. Мужик этот курнул что то интересное походу
+6
-3
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Alijon Haydarov
Это возможно только в том случае если продадут Салаха за 100 лямов шейхам.
+2
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tfs
Холланд против Мбаппе, будет интересно)
+2
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