«Ливерпуль» готов заплатить 200 млн евро за Мбаппе. «ПСЖ» уже получил предложение (Эду Агирре)

«Ливерпуль» намерен побороться за нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Журналист Эду Агирре со ссылкой на источники, близкие к Мбаппе и «ПСЖ», сообщил, что в последние часы «ПСЖ» получил от « » предложение о трансфере Мбаппе на сумму 200 миллионов евро.

Английский клуб быстро продвигается в переговорах. Предложение уже на столе у « ».

Ранее появилась информация о том, что заплатить 200 млн евро за Мбаппе готов «Реал».

Вчера президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи заявил, что Килиан не покинет клуб бесплатно: он либо продлит контракт, либо уйдет этим летом.