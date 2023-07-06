«Ливерпуль» готов заплатить 200 млн евро за Мбаппе. «ПСЖ» уже получил предложение (Эду Агирре)
«Ливерпуль» намерен побороться за нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.
Журналист Эду Агирре со ссылкой на источники, близкие к Мбаппе и «ПСЖ», сообщил, что в последние часы «ПСЖ» получил от «Ливерпуля» предложение о трансфере Мбаппе на сумму 200 миллионов евро.
Английский клуб быстро продвигается в переговорах. Предложение уже на столе у «ПСЖ».
Ранее появилась информация о том, что заплатить 200 млн евро за Мбаппе готов «Реал».
Вчера президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи заявил, что Килиан не покинет клуб бесплатно: он либо продлит контракт, либо уйдет этим летом.
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