«Атлетико» подписал Аспиликуэту. Контракт с экс-защитником «Челси» – на 1 год
Сесар Аспиликуэта стал игроком «Атлетико».
Мадридский клуб объявил о подписании контракта с защитником на один сезон.
33-летний футболист присоединился к команде на правах свободного агента после ухода из «Челси». Он провел в лондонском клубе 11 сезонов.
Статистику игрока можно найти здесь.
Шучу, Аспи, спасибо за все эти годы и что радовал нас своей игрой. Удачи! 👏
Но в любом случае, его выбор. В Атлетико должен зайти как влитой
Настоящий боец и легенда. Выиграл всё!