«Атлетико» подписал Аспиликуэту. Контракт с экс-защитником «Челси» – на 1 год

Сесар Аспиликуэта стал игроком «Атлетико».

Мадридский клуб объявил о подписании контракта с защитником на один сезон.

33-летний футболист присоединился к команде на правах свободного агента после ухода из « ». Он провел в лондонском клубе 11 сезонов.

Статистику игрока можно найти здесь.

Фото: https://www.atleticodemadrid.com/