«Атлетико» подписал Аспиликуэту. Контракт с экс-защитником «Челси» – на 1 год

Теги Челси премьер-лига Англия Атлетико Ла Лига возможные трансферы Сесар Аспиликуэта Футбол

Сесар Аспиликуэта стал игроком «Атлетико».

Мадридский клуб объявил о подписании контракта с защитником на один сезон. 

33-летний футболист присоединился к команде на правах свободного агента после ухода из «Челси». Он провел в лондонском клубе 11 сезонов. 

Статистику игрока можно найти здесь

Фото: https://www.atleticodemadrid.com/

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22 комментария

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snegoviq
Побрился, чтобы выглядеть моложе и подписать контракт на подольше?))
Шучу, Аспи, спасибо за все эти годы и что радовал нас своей игрой. Удачи! 👏
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Marcus-light
Фото выглядит так, будто он кусок красной ткани с эмблемой наложил на футболку Челси
+13
0
+13
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Игровой Канал Артёма
честно, но Атлетико красавцы, без вот этой суеты всей, под шумиху подписывают добротных игроков и усилятся мало того что выгодно, так ещё и бесплатно 👏
+8
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headmaster
Никогда не привыкну к Аспи в других цветах(
Но в любом случае, его выбор. В Атлетико должен зайти как влитой
+6
-1
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Marcus-light
Ответ Игровой Канал Артёма
честно, но Атлетико красавцы, без вот этой суеты всей, под шумиху подписывают добротных игроков и усилятся мало того что выгодно, так ещё и бесплатно 👏
Платно не могут, ФФП
+4
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По чётным за Реал, по нечётным за Барсу
Хави: что ж, поборемся за 3 место!
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Джек Токтошакунов
удачи кеп!
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0
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Низом Хурсанов
Ответ Игровой Канал Артёма
честно, но Атлетико красавцы, без вот этой суеты всей, под шумиху подписывают добротных игроков и усилятся мало того что выгодно, так ещё и бесплатно 👏
без шума брать 34-летнего пенсионера) вот это подвиг)
+1
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*MVP*
Ответ headmaster
Никогда не привыкну к Аспи в других цветах( Но в любом случае, его выбор. В Атлетико должен зайти как влитой
ну надо быть объективным - последние два сезона Аспи вообще не тянул от слова совсем.
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Мертвый
оперативненько работают атлетико
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Vamos Atleti !!!
Удачи! На фоне Савича просто перспективный топ в основу
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Marina_Greta
Удачи кэп! Спасибо за все в Челси! 😊❤
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ZarvuR2020
Удачи Легенде.
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Born is the King
Не стареет мужик. Выглядит как при переходе из Олимпика
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Moe Joe
Спасибо за всё Аспи.
Настоящий боец и легенда. Выиграл всё!
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snegoviq
Ответ Растиньяк
Пару лет, конечно, пересидел (в ванне со льдом) в Челси. Надо было раньше уходить
а раньше не было бы столько трофеев
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