Аспиликуэта подпишет контракт с «Атлетико» до 2025 года
Сесар Аспиликуэта перейдет в «Атлетико».
По данным Фабрицио Романо, 33-летний защитник подпишет контракт до июня 2025 года.
Ожидается, что его нынешний клуб «Челси» согласится расторгнуть с испанцем действующий до 2024-го договор.
Аспиликуэта играет за «синих» с сезона-2012/13. Подробно со статистикой 33-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
Прощай. Удачи в дальнейшем и спасибо за службу клубу все эти годы.
"Дайте мне 11 Аспиликуэт и я выиграю вам ЛЧ"
Игрок, синонимы которого упорство, труд и преданность