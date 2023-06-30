Аспиликуэта подпишет контракт с «Атлетико» до 2025 года

Теги Челси премьер-лига Англия Атлетико Ла Лига возможные трансферы Сесар Аспиликуэта Футбол

Сесар Аспиликуэта перейдет в «Атлетико».

По данным Фабрицио Романо, 33-летний защитник подпишет контракт до июня 2025 года.

Ожидается, что его нынешний клуб «Челси» согласится расторгнуть с испанцем действующий до 2024-го договор.

Аспиликуэта играет за «синих» с сезона-2012/13. Подробно со статистикой 33-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SCHOKKKK
Капитан. Лидер. Легенда

Прощай. Удачи в дальнейшем и спасибо за службу клубу все эти годы.

"Дайте мне 11 Аспиликуэт и я выиграю вам ЛЧ"

Игрок, синонимы которого упорство, труд и преданность
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий