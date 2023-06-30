Аспиликуэта подпишет контракт с «Атлетико» до 2025 года

Сесар Аспиликуэта перейдет в «Атлетико».

По данным Фабрицио Романо, 33-летний защитник подпишет контракт до июня 2025 года.

Ожидается, что его нынешний клуб « » согласится расторгнуть с испанцем действующий до 2024-го договор.

играет за «синих» с сезона-2012/13. Подробно со статистикой 33-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.