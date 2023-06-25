Кепа женился. Жоржиньо выложил фото с Хавертцем со свадьбы вратаря «Челси» – Кай близок к переходу в «Арсенал»
Вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага женился.
На свадьбе испанского голкипера и модели Андреа Мартинес присутствовали игроки «Челси» – в частности, Кай Хавертц и Матео Ковачич. Также на торжествео приехали Альваро Мората и Жоржиньо, ранее выступавшие за лондонский клуб.
В своих сторис Жоржиньо, ныне выступающий в составе «Арсенала», выложил совместное фото с Хавертцем, а затем с Каем и Ковачичем. Ранее сообщалось, что Хавертц в ближайшее время официально перейдет в «Арсенал».
Фото: instagram.com/jorginhofrello
Хавертц, в свою очередь, после торжества опубликовал в инстаграме совместное фото с Ковачичем.
«Мы готовы», – написал немецкий полузащитник.
Ранее стало известно, что Матео Ковачич прошел медосмотр для «Манчестер Сити» и должен присоединиться к команде в ближайшее время.
Фото: instagram.com/kaihavertz29
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