Кепа женился. Жоржиньо выложил фото с Хавертцем со свадьбы вратаря «Челси» – Кай близок к переходу в «Арсенал»

Теги Челси премьер-лига Англия Атлетико Ла Лига Арсенал возможные трансферы Матео Ковачич Жоржиньо Кепа Аррисабалага девушки и спорт Кай Хавертц Футбол

Вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага женился.

На свадьбе испанского голкипера и модели Андреа Мартинес присутствовали игроки «Челси» – в частности, Кай Хавертц и Матео Ковачич. Также на торжествео приехали Альваро Мората и Жоржиньо, ранее выступавшие за лондонский клуб.

В своих сторис Жоржиньо, ныне выступающий в составе «Арсенала», выложил совместное фото с Хавертцем, а затем с Каем и Ковачичем. Ранее сообщалось, что Хавертц в ближайшее время официально перейдет в «Арсенал».

Фото: instagram.com/jorginhofrello

Хавертц, в свою очередь, после торжества опубликовал в инстаграме совместное фото с Ковачичем.

«Мы готовы», – написал немецкий полузащитник.

Ранее стало известно, что Матео Ковачич прошел медосмотр для «Манчестер Сити» и должен присоединиться к команде в ближайшее время.

Фото: instagram.com/kaihavertz29

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8 комментариев

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Артур Артур
Ребята искренне улыбаются после ухода из Челси😀
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charly_54
Че то спортс лажает, можно было новости на 3 растянуть
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AminO2
Кепа на свадьбе, рефлекторно, поймал брошенный невестой венок.
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Куй Покагорячев
Кепа женился, Хавертц близок к переходу в Арсенал, Жоржиньо хорошо пасует
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sacha2
Ответ charly_54
Че то спортс лажает, можно было новости на 3 растянуть
...так и будет, где фото невесты и совсем оболделого Кепы?:)
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