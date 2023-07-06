«Челси» объявил об уходе Аспиликуэты. У него 9 трофеев за 11 лет в клубе

«Челси» объявил, что Сесар Аспиликуэта покидает клуб.

«Спустя 11 лет, 508 матчей и 9 трофеев решил, что пришло время покинуть « ». Поздравляем со всем, что удалось достичь. Ты навсегда останешься легендой «Челси».

Аспи стал первым игроком, выигравшим в «Челси» все трофеи. За время в клубе он завоевал сердца болельщиков и зацементировал место в истории клуба», – сказано в заявлении клуба.

Сообщалось, что новым клубом Аспиликуэты станет «Атлетико».