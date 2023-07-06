«Челси» объявил об уходе Аспиликуэты. У него 9 трофеев за 11 лет в клубе
«Челси» объявил, что Сесар Аспиликуэта покидает клуб.
«Спустя 11 лет, 508 матчей и 9 трофеев Сесар Аспиликуэта решил, что пришло время покинуть «Челси». Поздравляем со всем, что удалось достичь. Ты навсегда останешься легендой «Челси».
Аспи стал первым игроком, выигравшим в «Челси» все трофеи. За время в клубе он завоевал сердца болельщиков и зацементировал место в истории клуба», – сказано в заявлении клуба.
Сообщалось, что новым клубом Аспиликуэты станет «Атлетико».
Удачи легенде!
6 минут его финальная речь длилась, вот как надо прощаться.
реально время летит
и у него все-таки 9 трофеев: по 2 победы в АПЛ и ЛЕ, а также Кубок Англии, Кубок лиги, Суперкубок УЕФА, КЧМ, ЛЧ (все – по одному разу)
Мудрик - игрок с крутым потенциалом.
Кукурелья - игрок, которого нужно продавать.
508 выступлений за клуб (рекорд для иностранцев).
17 голов.
56 ассистов.
2 победы в АПЛ.
2 победы в ЛЕ.
1 победа в ЛЧ.
1 победа в Суперкубке УЕФА.
1 победа на КЧМ.
1 победа в КА.
1 победа в КЛ.
Dave, we just call you a TRUE LEGEND!!!
Однажды синий, всегда синий!