«Челси» объявил об уходе Аспиликуэты. У него 9 трофеев за 11 лет в клубе

Теги Челси премьер-лига Англия трансферы Сесар Аспиликуэта Футбол

«Челси» объявил, что Сесар Аспиликуэта покидает клуб.

«Спустя 11 лет, 508 матчей и 9 трофеев Сесар Аспиликуэта решил, что пришло время покинуть «Челси». Поздравляем со всем, что удалось достичь. Ты навсегда останешься легендой «Челси».

Аспи стал первым игроком, выигравшим в «Челси» все трофеи. За время в клубе он завоевал сердца болельщиков и зацементировал место в истории клуба», – сказано в заявлении клуба.

Сообщалось, что новым клубом Аспиликуэты станет «Атлетико».

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36 комментариев

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Isa Babaev
Команда из 11 Аспиликуэт выиграла бы Лигу Чемпионов (с) Жозе Моуриньо

Удачи легенде!
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Los Galácticos
Легенда Челси , последний из могикан!
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Aidos9419
помню ещё когда в Марселе играл, а он уже в Челси 11 лет, как же быстро летит время..ну он легенда АПЛ, признам даже как фанат МЮ...
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Vatikan
Сердце коллектива!
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KeriLLo
Выиграл всë, хоть и сдал последние года, но уходит красиво и легендой.
6 минут его финальная речь длилась, вот как надо прощаться.
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Mr.Bean
Ответ Aidos9419
помню ещё когда в Марселе играл, а он уже в Челси 11 лет, как же быстро летит время..ну он легенда АПЛ, признам даже как фанат МЮ...
и автогол в матче со Спартаком вроде не так давно был)
реально время летит
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Антон Казанский
Это, кстати, по обоюдному соглашению: у Аспи был ещё год по контракту
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Акира_1
Вот настоящая легенда, а не наёмники. Вопросов к Аспи никогда не было.
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HellLight
хаверц, ковачич, маунт, аспи - вот так боули топчет некогда топ клуб. больно на это смотреть, особенно при покупках фофан, кукурель и мудриков за бешенные бабки.
+8
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Любовь Курчавова
Ответ Тимофей Кушнир
Любовь, проверяйте инфу в новости. У Сесара 10 трофеев. 2 АПЛ, 2 ЛЕ, кубки Англии, Лч, Карабао, КЧМ, Суперкубок УЕФА.
добрый день! это информация из заявления Челси: After eleven years, 508 appearances and nine trophies, Cesar Azpilicueta has decided the time is right to leave Chelsea.

и у него все-таки 9 трофеев: по 2 победы в АПЛ и ЛЕ, а также Кубок Англии, Кубок лиги, Суперкубок УЕФА, КЧМ, ЛЧ (все – по одному разу)
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igorrado@yandex.ru
Ответ HellLight
хаверц, ковачич, маунт, аспи - вот так боули топчет некогда топ клуб. больно на это смотреть, особенно при покупках фофан, кукурель и мудриков за бешенные бабки.
Фофана - прекрасный игрок. Не надо тут.
Мудрик - игрок с крутым потенциалом.
Кукурелья - игрок, которого нужно продавать.
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igorrado@yandex.ru
Легенда!
508 выступлений за клуб (рекорд для иностранцев).
17 голов.
56 ассистов.
2 победы в АПЛ.
2 победы в ЛЕ.
1 победа в ЛЧ.
1 победа в Суперкубке УЕФА.
1 победа на КЧМ.
1 победа в КА.
1 победа в КЛ.
Dave, we just call you a TRUE LEGEND!!!
Однажды синий, всегда синий!
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Marina_Greta
Ответ Evgen_Hazard
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Кажется 7 млн отдали за него всего, кто бы мог подумать, что он настолько окупится 😊
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Максим Таганов
Ответ Mr.Bean
и автогол в матче со Спартаком вроде не так давно был) реально время летит
я последние деньги с психу тогда на см поставил!) Сезар, меня очень выручил
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Манковский
Из Челси убежало чуть ли не больше футболистов чем из Жувки в 2006.
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Мэр Чунга-чанги
Да кто ж там остался теперь?
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Marina_Greta
Один их последних, кто был в той старой гвардии кстати! Жаль, ушла эпоха, надеюсь новые игроки тоже не ударят в грязь лицом и будут биться до последнего за Челси! 🤗
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WelcomeBackPURE
Админы, обновите состав Челси на сайте ))
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Raul14
Парень из Памплоны стал героем для болельщиков синих! Он является легендой аристократов!
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Тимофей Кушнир
Ответ Любовь Курчавова
добрый день! это информация из заявления Челси: After eleven years, 508 appearances and nine trophies, Cesar Azpilicueta has decided the time is right to leave Chelsea. и у него все-таки 9 трофеев: по 2 победы в АПЛ и ЛЕ, а также Кубок Англии, Кубок лиги, Суперкубок УЕФА, КЧМ, ЛЧ (все – по одному разу)
Прошу прощения, я обсчитался.
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Scotty 2 Hotty
“We just call him Dave!”
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VERBLYUD
Ответ Evgen_Hazard
Комментарий удален модератором
У Арсенала 9 трофеев, у МЮ 7 за этот период.
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Roman Gerasimov
Ответ Тимофей Кушнир
Любовь, проверяйте инфу в новости. У Сесара 10 трофеев. 2 АПЛ, 2 ЛЕ, кубки Англии, Лч, Карабао, КЧМ, Суперкубок УЕФА.
что за Карабао?
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Vamosalaplaya
Помню, как он учил болельщиков Челси, правильно произносить свою фамилию когда пришел в клуб: вешал 3 плаката Ass-Pili-Queta))
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Мыкола
Челси постепенно покидает еврейское наследие ;(
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