«Атлетико» включился в гонку за Аспиликуэту. Семья игрока хочет вернуться в Испанию

Теги Интер Челси премьер-лига Англия Атлетико Ла Лига возможные трансферы Сесар Аспиликуэта Фабрицио Романо Футбол

«Атлетико» включился в гонку за Сезара Аспиликуэту..

По данным Фабрицио Романо, переговоры между сторонами очень продвинулись, так как семья футболиста хочет вернуться в Испанию. 

Аспиликуэта согласовал личные условия с «Интером» на устной основе на прошлой неделе, но «Атлетико» теперь фаворит.

Ожидается, что его нынешний клуб «Челси» согласится расторгнуть с испанцем действующий до 2024-го договор.

Аспиликуэта играет за «синих» с сезона-2012/13. Подробно со статистикой 33-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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4 комментария

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DolJun
странно что фк мем еще не обивает пороги аспиликуэты - им как раз нужны свободные агенты, а то с рычагами что-то не прет)
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DolJun
Ответ relax4076
так он уже играет за фк мем
в параллельной реальности, где он не отказался к ним перейти год назад?)
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