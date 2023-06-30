«Атлетико» включился в гонку за Аспиликуэту. Семья игрока хочет вернуться в Испанию

«Атлетико» включился в гонку за Сезара Аспиликуэту..

По данным Фабрицио Романо, переговоры между сторонами очень продвинулись, так как семья футболиста хочет вернуться в Испанию.

Аспиликуэта согласовал личные условия с «Интером» на устной основе на прошлой неделе, но «Атлетико» теперь фаворит.

Ожидается, что его нынешний клуб «Челси» согласится расторгнуть с испанцем действующий до 2024-го договор.

играет за «синих» с сезона-2012/13. Подробно со статистикой 33-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.