Хави: «Барса» хочет пойти за всеми трофеями и отомстить в ЛЧ. Цель – выиграть ее, но мы не фавориты»

Теги Барселона Хави Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

Хави высказался о целях «Барселоны» в Лиге чемпионов.

– Это «Барса». Благословенное давление. В «Барсе» ты всегда должен стремиться выступать на 10 из 10. От нас будут многого требовать, и это нормально. Я люблю требования. Мы хотим пойти за всеми трофеями. Мы в хорошем состоянии для мести в Лиге чемпионов.

Нужно сделать шаг вперед. Думаю, благодаря новичкам мы станем лучше.

– Чего мы должны ждать от «Барселоны» в Лиге чемпионов?

– Цель – выиграть ее. Мы не прячемся. Посмотрим, насколько далеко мы сможем зайти. Для нас не существует 1/8 или 1/4 финала, мы стремимся к финалу.

Мы не фавориты. Из-за двух предыдущих лет – особенно, – сказал Хави.

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105 комментариев

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Ебздрогыч
Видимо, самая кровавая месть уготовлена Виктории Пльзень
+71
-10
+61
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Pucheslav
В прошлом году уже "мстили" Баварии за 8:2. Может не надо больше ?
+60
-15
+45
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mr kovalsky
Цель по мнению Хави: отомстить в лч
Цель на самом деле: пройти дальше 1/4 ле
+28
-12
+16
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*MVP*
Ответ Nike of FW
а есть уже вся группа Реала? Апоэль на 1/4 проплачен?
зачем фанаты ФК Мем обсуждают 1/4? пусть Шапито сначала из группы вылезать научится)
+25
-9
+16
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Mark Safa
Ответ Азамат Ардаев
Хави ты лучше всё мир я люблю Барселона и Хави я за Хави и Барселона
Хави решил комментарий написать на спортсе используя переводчик, и вот что из этого получилось 😅
+12
-1
+11
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Born is the King
Мемные мстители из Каталонии
+18
-10
+8
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Иван Баланар
Уууу какой жесткий мститель🤣🤣
За какой из позорных разгромов мстить собирается?
Ювентусу за 0:3 в 2017?
Роме за 0:3 в 2018?
Ливерпулю за 0:4 в 2019?
Баварии за 2:8 в 2020?
ПСЖ за 1:4 в 2021?
Еще раз Баварии за 0:3 в 2022?
Потом еще раз Баварии за 0:3 в 2023?
+15
-9
+6
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PokaNeBatya
"Мстители финал"

Бавария: не смогли смириться с поражением и куда вас это привело? опять ко мне.
+7
-3
+4
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Mark Safa
Кстати, чем то похож на Тони Старка 😁
+4
-1
+3
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Бронислав Каминский
Ответ Qarasik
Всегда угараю с мечтаний бчкшных. То ЛЧ, то золотой дубль, то требл, то победа над великим Реалом... По факту, конечно же всегда зеротитуле или 8-2)
По факту чемпионство с отрывом +10 и 3 победы в Класико в прошедшем сезоне))
+3
0
+3
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Pucheslav
Ответ KeriLLo
Хейтеры Барселоны удивляют. Они 5 пропустили всего лишь, а не 8, чем не месть? В этом году если сойдутся, то уже будет 3, прогресс.
Причём здесь хейт ? игроки разгоняли в прошлом году тему о том как они отомстят Баварии, а в итоге получили разгром
+4
-2
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Mark Safa
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Да линчуют меня киноманы, но Враг в Отражении лучший фильм про Спайдермена и был незаслуженно захейтин :)
В точку! Кстати давно не смотрел, надо посмотреть )))
+2
0
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KeriLLo
Ответ Pucheslav
В прошлом году уже "мстили" Баварии за 8:2. Может не надо больше ?
Хейтеры Барселоны удивляют.
Они 5 пропустили всего лишь, а не 8, чем не месть? В этом году если сойдутся, то уже будет 3, прогресс.
+7
-5
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Акира_1
Ответ Vinnipukh Vinni
А что они должны говорить? Главное не победа, а участие?
Они вообще ничего не должны говорить пафосного, как любят некоторые личности, а должны на поле показывать свои цели и мотивацию взять реванш, а не просто громкие слова. Как правило, кто больше всех говорит, тот в итоге ничего и не показывает нормального, ибо всё дело заканчивается разговорами.
+3
-1
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Pucheslav
Ответ KeriLLo
Да блин, я думал видно, что сарказмом прëт от коммента)))
А извиняюсь. Обычно на ветках связанных с Барселоной и Реалом тяжело понять на полном серьёзе человек пишет или это сарказм. Хотя по последнему предложению можно было понять
+3
-1
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Nickolay Lyskov
Ответ Nike of FW
в Оригинале : Хави: «У нас есть незаконченные дела в Лиге чемпионов» «настроены на реванш в Лиге чемпионов» на спорце, Любовь Курчавова (известный в узких кругах преводчик) -"отомстить в ЛЧ"
Для того, чтобы перевести с испанского на русский, недостаточно знать только испанский)
+2
0
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Алексей Иваненко
только Баварии не мстите,сами знаете,что будет)).а вообще им начинать надо мстить с Лиги Европы)
+5
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AnMe
А где он сказал про отомстить?
Это кринж, если действительно сказал.
+1
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KeriLLo
Ответ Pucheslav
Причём здесь хейт ? игроки разгоняли в прошлом году тему о том как они отомстят Баварии, а в итоге получили разгром
Да блин, я думал видно, что сарказмом прëт от коммента)))
+3
-2
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Nike of FW
Ответ Алексей Иваненко
это типа смеяться надо или для очередного плюсика такое пишите))
Алешка , для плюсиков ты забежал на чужую ветку и написал свой выдающийся комментарий ..... которому место в золотой коллекции юмора . а я лишь скромно напомнил на очередного игрока перешедшего в стан хехемона из стана соперника ....
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Nike of FW
Ответ Алексей Иваненко
Комментарий удален модератором
комплекс не полноценности, это само утверждаться в неконкурентном чемпионате =))) скупая игроков у соперников если выиграл не с разницей 152 очка

А если ты про ЛЧ то когда ее там брала в нормальном (не ковидном) формате в 2013м ? у Боруссии =)))) ?
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Иван Пименов
Ответ BurBon
Твои мечтания в этом сезоне, 2 место вырванное у матрасов и унижение от Сити.
Лучше поражение от Сити, чем позор в 1/4 ЛЕ.
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Mark Safa
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Да ну, Гарри Озборн. Он тоже пытался мстить Пауку, вовремя одумался правда 🤣🤣🤣
🤣🤣🤣🤣
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Apotamkin
Ответ Иван Баланар
Уууу какой жесткий мститель🤣🤣 За какой из позорных разгромов мстить собирается? Ювентусу за 0:3 в 2017? Роме за 0:3 в 2018? Ливерпулю за 0:4 в 2019? Баварии за 2:8 в 2020? ПСЖ за 1:4 в 2021? Еще раз Баварии за 0:3 в 2022? Потом еще раз Баварии за 0:3 в 2023?
... начинать надо с Айнтрахта в ЛЕ ))
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Pucheslav
Ответ Barca_mania
можешь ещё передо мной извиниться
Как только Мбаппе перейдёт в Барселону
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