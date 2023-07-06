Хави: «Барса» хочет пойти за всеми трофеями и отомстить в ЛЧ. Цель – выиграть ее, но мы не фавориты»
Хави высказался о целях «Барселоны» в Лиге чемпионов.
– Это «Барса». Благословенное давление. В «Барсе» ты всегда должен стремиться выступать на 10 из 10. От нас будут многого требовать, и это нормально. Я люблю требования. Мы хотим пойти за всеми трофеями. Мы в хорошем состоянии для мести в Лиге чемпионов.
Нужно сделать шаг вперед. Думаю, благодаря новичкам мы станем лучше.
– Чего мы должны ждать от «Барселоны» в Лиге чемпионов?
– Цель – выиграть ее. Мы не прячемся. Посмотрим, насколько далеко мы сможем зайти. Для нас не существует 1/8 или 1/4 финала, мы стремимся к финалу.
Мы не фавориты. Из-за двух предыдущих лет – особенно, – сказал Хави.
Цель на самом деле: пройти дальше 1/4 ле
За какой из позорных разгромов мстить собирается?
Ювентусу за 0:3 в 2017?
Роме за 0:3 в 2018?
Ливерпулю за 0:4 в 2019?
Баварии за 2:8 в 2020?
ПСЖ за 1:4 в 2021?
Еще раз Баварии за 0:3 в 2022?
Потом еще раз Баварии за 0:3 в 2023?
Бавария: не смогли смириться с поражением и куда вас это привело? опять ко мне.
Они 5 пропустили всего лишь, а не 8, чем не месть? В этом году если сойдутся, то уже будет 3, прогресс.
Это кринж, если действительно сказал.
А если ты про ЛЧ то когда ее там брала в нормальном (не ковидном) формате в 2013м ? у Боруссии =)))) ?