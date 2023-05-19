Игроки «Барселоны» обсуждали поражение «Реала» от «Ман Сити» (0:4) в командном чате.

«Как их трясет!» – с такого сообщения началась переписка игроков «Барселоны» в вечер ответного матча между «Манчестер Сити» и «Реалом» в 1/2 финала .

Один из игроков «Барселоны» написал, что в прошлый раз видел « » таким «возможно, в финале Суперкубка Испании». В этой игре каталонцы победили со счетом 3:1.

Сразу несколько футболистов «Барсы» высоко оценили игру « ». Многие писали: «Как же они хороши!»

и Ферран Торрес, ранее выступавшие за «Манчестер Сити», поздравили бывших партнеров по команде. Хави отправил поздравительное сообщение.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!