«Как же их трясет!» Игроки «Барсы» обсуждали 0:4 «Реала» от «Ман Сити» в командном чате

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Игроки «Барселоны» обсуждали поражение «Реала» от «Ман Сити» (0:4) в командном чате.

«Как их трясет!» – с такого сообщения началась переписка игроков «Барселоны» в вечер ответного матча между «Манчестер Сити» и «Реалом» в 1/2 финала Лиги чемпионов.

Один из игроков «Барселоны» написал, что в прошлый раз видел «Реал» таким «возможно, в финале Суперкубка Испании». В этой игре каталонцы победили со счетом 3:1.

Сразу несколько футболистов «Барсы» высоко оценили игру «Ман Сити». Многие писали: «Как же они хороши!»

Эрик Гарсия и Ферран Торрес, ранее выступавшие за «Манчестер Сити», поздравили бывших партнеров по команде. Хави отправил Пепу Гвардиоле поздравительное сообщение.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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187 комментариев

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Виктор Кашшаи
Футболисты Барсы знают, что у них журналисты в чате?
+378
-8
+370
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Arrahmano Matcyev
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Это называется комплексы
Кроос о 2:8 «Барсы» с «Баварией»: «В «Реале» было много злорадства, никто не оплакивал их»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос рассказал, как игроки команды отреагировали на разгромное поражение «Барселоны» от «Баварии» (2:8) в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Я не могу показать это все (речь о переписке в чате «Реала» в WhatsApp – прим. Sports.ru).

Но вы можете представить, что никто не оплакивал их. Было много злорадства», – сказал Кроос.

А это комплексы,как думаешь? 😀)
+313
-39
+274
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Дмитрий Кожевин
Ответ Виктор Кашшаи
Футболисты Барсы знают, что у них журналисты в чате?
Они то и недоумевали что за Люба Курчатова в чате , а удалить неудобно
+170
-3
+167
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Никита Кожемяка
Побольше бы таких новостей! Такая информация должна быть на главной!
+108
-7
+101
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Arrahmano Matcyev
Можно подумать что игроки Реал не смеялись бы над барсой в аналогичной ситуации.

https://www.sports.ru/football/1088168366.html?sl=1
+63
-15
+48
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Фёдор Кузнецов
Опад и Барселона в свои клубные чаты журналистов что ли добавляют, откуда постоянные новости оттуда
+51
-4
+47
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Виктор Кашшаи
Ответ Arrahmano Matcyev
Кроос о 2:8 «Барсы» с «Баварией»: «В «Реале» было много злорадства, никто не оплакивал их» Полузащитник «Реала» Тони Кроос рассказал, как игроки команды отреагировали на разгромное поражение «Барселоны» от «Баварии» (2:8) в 1/4 финала Лиги чемпионов. «Я не могу показать это все (речь о переписке в чате «Реала» в WhatsApp – прим. Sports.ru). Но вы можете представить, что никто не оплакивал их. Было много злорадства», – сказал Кроос. А это комплексы,как думаешь? 😀)
Это тоже другое!)
+49
-6
+43
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Numunu
Представляю себе чат игроков Реала во время пресловутых 2-8 ))
+61
-25
+36
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Tristan...
Ответ Andrey Andreev
А что ещё остаётся обсуждать каталонским бестрофейникам? Только игру Реала в Лиге Чемпионов
Примера и Суперкубок куда подевались?
+36
-6
+30
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Виктор Кашшаи
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Это называется комплексы
Тебя слили по фактам)))
+33
-8
+25
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Arrahmano Matcyev
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Тогда весь мир потешался. Как здесь не отреагировать?
😂😂🤦🏻

А над 4:0 весь мир не потешится?

Или это другое?
+21
-6
+15
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Экселлент
Сколько же недалёких людей на спортсе,верят в любую чушь, что им напишешь))
Более удивительно то, что и за кого подумать не мог, даже они верят в этот бред!
Алло, включите мозги!
+10
0
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Volgogradets
Ответ Экспертное мнение
Этот товарняк при пустых трибунах кто-то еще помнит что ли?)) тогда весь футбол отменили и даже ЗМ впервые в истории убрали посчитав, что никакого футбола не было в том году, а доиграли ну доиграли для формальности и галочки
естественно, после 8 пробоин будут пустые трибуны на спотифае
+19
-10
+9
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раскаявшийся жиробас
Напомните, а как барсуки в другом полуфинале сыграли?)
+26
-17
+9
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Tristan...
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Как говорит ваш местный Иц А Клоун "Реал успешно слил ненужные турниры"
Для Реала вообще нужных кубков не существует, до тех пор, пока не выиграют
+12
-4
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alwes
Ответ Numunu
Представляю себе чат игроков Реала во время пресловутых 2-8 ))
А про 5-0, 6-2 и тд. не представляется возможным, так и будите чужую игру вспоминать, когда уж не раз после этого реал опускали.
+17
-9
+8
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Egorushka56
Барселона 2:8 Бавария

Чат Баварии после матча: Как же их трясло ахахахаах)))
+32
-26
+6
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Экспертное мнение
Ответ Pelerin
Ничего себе аналогичная. 4-0 относительно часто встречается. 8-2 на века ;)
В случае с Реалом 4-0 не относительно часто, а очень часто встречается, будем справедливы)) Можно сбиться со счета сколько таких было за 15 лет.
+17
-12
+5
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Серый
Ответ Он Самый
Так хоть одну из 14 оспорте? Судят как раз таки барселону за махинации с судьями!!!)))
ригоберочка щас как... ограничить возможность ответов на его комментарии
+7
-2
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muchinmuchinmuchin
Ответ Экспертное мнение
Этот товарняк при пустых трибунах кто-то еще помнит что ли?)) тогда весь футбол отменили и даже ЗМ впервые в истории убрали посчитав, что никакого футбола не было в том году, а доиграли ну доиграли для формальности и галочки
Сказочный ты человек))
+7
-2
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Экспертное мнение
Ответ Volgogradets
естественно, после 8 пробоин будут пустые трибуны на спотифае
Что и требовалось доказать)) Даже ты не помнишь где был тот матч, никто не помнит, типичный товарняк.
+13
-8
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madflava
и этот отстой - главная новость? Я понимаю, что у трибуны офис в Барселоне есть со всем вытекающим, в т.ч. лояльность, которую они за соответствующее вознаграждение демонстрируют, но не до такой же степени?
+10
-5
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Burel
Ответ Numunu
Представляю себе чат игроков Реала во время пресловутых 2-8 ))
"не дайте им забить 6"
+15
-10
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Wolfy777
Ответ Виктор Кашшаи
Футболисты Барсы знают, что у них журналисты в чате?
Сливы за деньги журналистам из внутренних чатов-это новый рычаг Лапорты
+8
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Soton
Ответ Экселлент
Сколько же недалёких людей на спортсе,верят в любую чушь, что им напишешь)) Более удивительно то, что и за кого подумать не мог, даже они верят в этот бред! Алло, включите мозги!
Там в голове маргарин, включать нечего))0)
+5
-1
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