«Как же их трясет!» Игроки «Барсы» обсуждали 0:4 «Реала» от «Ман Сити» в командном чате
Игроки «Барселоны» обсуждали поражение «Реала» от «Ман Сити» (0:4) в командном чате.
«Как их трясет!» – с такого сообщения началась переписка игроков «Барселоны» в вечер ответного матча между «Манчестер Сити» и «Реалом» в 1/2 финала Лиги чемпионов.
Один из игроков «Барселоны» написал, что в прошлый раз видел «Реал» таким «возможно, в финале Суперкубка Испании». В этой игре каталонцы победили со счетом 3:1.
Сразу несколько футболистов «Барсы» высоко оценили игру «Ман Сити». Многие писали: «Как же они хороши!»
Эрик Гарсия и Ферран Торрес, ранее выступавшие за «Манчестер Сити», поздравили бывших партнеров по команде. Хави отправил Пепу Гвардиоле поздравительное сообщение.
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Полузащитник «Реала» Тони Кроос рассказал, как игроки команды отреагировали на разгромное поражение «Барселоны» от «Баварии» (2:8) в 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Я не могу показать это все (речь о переписке в чате «Реала» в WhatsApp – прим. Sports.ru).
Но вы можете представить, что никто не оплакивал их. Было много злорадства», – сказал Кроос.
А это комплексы,как думаешь? 😀)
https://www.sports.ru/football/1088168366.html?sl=1
А над 4:0 весь мир не потешится?
Или это другое?
Более удивительно то, что и за кого подумать не мог, даже они верят в этот бред!
Алло, включите мозги!
Чат Баварии после матча: Как же их трясло ахахахаах)))